我所認識的劉廼強（文：王卓祺） (09:00)

一士諤諤 不畏「出位」言論

做了全國政協委員之後的廼強，不少人都認為他的言論出位及偏左。對我來說，這可能是六四後，香港社會有着一種道德的偏見。廼強某些言論，例如六四天安門沒有人被坦克輾過，這可能是事實；但顯然是不合某些人的期望。若我們客觀的了解事件，如當時參與者侯德健及劉曉波的旁證，也是證實天安門沒有死人。我認識的劉廼強並非故意言論出位，只是說他相信的話而已；非同道者是否合聽，不在他考慮範圍。這樣的作風，不單單是他，我自己亦有這種一士諤諤之性格。這與我們當年的經歷有關。記得1983年我們成立匯點的時候，當時社會對中央政府提出「港人治港」採取強烈的懷疑態度。那些所謂政治精英、社會領袖還在推銷主權換治權的方案。當我們還是30來歲的初生之犢，若沒有莫大的自信、堅定的民族立場，如何提出認同中央政府收回香港主權的言論呢？我相信這種經歷，培養出廼強不畏所謂「出位」的言論。

徹頭徹尾的愛國主義者

我認識的廼強是一位出色的謀略家，思路精密，言人所不能。過去幾年，不時到他家聊聊，天南地北，當然涉及國家及香港的一些重大問題的分析。就算我在特區政府中央政策組任全職顧問，接觸的人與事亦不少；廼強的時局觀察亦比我了解的多及深。在我認識的朋友中，廼強的識見令我特別佩服。當然，他有點雜家的味道，與另一位好友曾澍基不同，廼強加入戰團，參與其事；曾澍基是學者，有點抽離現實，旁觀者的清高。當年我們3人一齊退出一手成立的匯點，今天，兩位摯友已去，何其哀痛！

當廼強離任全國政協委員那一年，他在北京參觀一間醫院，偶然的機會下做了一個身體檢查，卻發現患了癌症。之後，我不時勸他要保重身體。廼強卻不為所動，繼續他的工作，希望為香港及國家做多點事。他這種情操很令人感動。當然這並不表示他對香港前景樂觀，只是抱着可以「做得幾多便幾多」的無私奉獻精神！不過，他是中國民族復興的大好友，對國家主席習近平抱有極大的期望。無可置疑，就算觀點不同，相信大家都會同意他是徹頭徹尾的愛國主義者。

樂觀自信神情 永留心中

記得我們當年商討成立匯點的時候，是在他置富花園的家；一瞬間已經是36年前的事。這幾年，我經常想起曾澍基。今天，不幸廼強又走了；何其揪心。但他那樂觀、自信的神情，將永遠留在我心中。

作者是香港中文大學香港亞太研究所名譽高級研究員