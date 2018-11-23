選舉事小 「採訪不等同宣揚」事大（文：曾志豪） (09:00)

有聲音說：「我不會採訪港獨人士，因為採訪等同宣揚政見。」和當前的政治低壓氣旋互相呼應。

從香港外國記者會邀請陳浩天演講開始，政府便推銷一個概念：「邀請某派人士演講等同宣揚政治理念。」於是，演講變成了「宣揚港獨」風波，最後主持人馬凱被永久逐出香港。

這個事件立下極惡劣先例：傳媒在政治爭議中要政治正確、跟隨主旋律。於是傳媒不能採訪港獨人士，因為這叫做「宣揚」。

候選人說，如果採訪港獨人士，肯定要問港獨原因，這等於給予對方宣揚的機會。我學的新聞ABC不是這樣理解。

採訪要做到中立平衡，並不是要篩選被訪者，而是要懂得追問、批判思考，不偏頗不吹捧。

如果你只是問「為何搞港獨」然後便讓對方滔滔不絕，即使不算是傳聲筒，也肯定是不專業。

美國著名的戰地記者Peter Arnett，他曾經在波斯灣戰爭爆發之際，訪問當時美國的敵人——薩達姆。

這個採訪在美國社會引起巨大爭議，人們認為他讓敵人有機會宣傳自己，質疑他的愛國情操。

Peter Arnett的回應是：「我首先是記者，然後才是美國人。」

真正的傳媒工作者，應時刻把新聞專業放在首位，而不是惦記那變幻莫測的政治紅線。採訪和政權對立的人物，其實有助政府聆聽不同聲音。

台灣金馬獎的台獨言論風波，大陸傳媒消音停播，但這種做法對改善兩岸關係有何好處？只是躲在沙堆不停說「中國一點不能少」，卻不肯面對彼岸人民真實的想法，又如何做到「兩岸一家親」？

如果凡事政治掛帥，任何異議聲音充耳不聞，這是增加朋友？還是製造敵人？

希望傳媒工作者，不論是現任還是前任，時刻緊記：第四權服務的應該是真相，而不是政權。香港的傳媒，應該還未改姓黨吧。

作者是傳媒工作者