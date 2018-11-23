台灣九合一選舉拆局——國民黨主攻的市長之戰（文：關仲然） (09:00)

上屆2014年地方選舉，是國民黨有史以來選得最差的一次（也是民進黨選得太好），「六都」除新北市（朱立倫）外，其餘都輸給民進黨（台北市長柯文哲也是民進黨當年官方支持的候選人）。國民黨去屆置之死地，今屆自然是「重生」之時。看看其他數據，台灣國立政治大學選舉研究中心一直都有進行政黨偏好的民意調查，國民黨在2016年跌至歷史低點之後（僅僅比2001、2002年的分數稍高，但當時同屬藍營的親民黨如日方中，跟今天國民黨在藍營獨大的局面不同），最近兩年的民意支持度都持續增長，反觀民進黨則節節下降。

來到選戰的最後直路，國民黨都在盤算能夠重奪多少席位、取下什麼席位。而大家萬萬都想不到，高雄竟然成為國民黨的第一戰場。

韓國瑜打轉變牌

從謝長廷開始到陳菊，高雄過去20年來都染綠。當大部分人以為高雄是個沒有懸念的選區時，國民黨找來韓國瑜空降高雄，戰情突然緊湊起來，韓國瑜「魔力何在」是一個疑問。韓國瑜曾任台北農產運銷公司總經理，自稱「賣菜郎」，他由參選到今個星期初辯論的表現，形象立場都一貫鮮明。他對高雄不熟，沒有詳盡的政策方向，來來去去都是空洞的「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，他實際所打的就只是「轉變」牌：高雄「綠」得太久，不止悶了，而且積累愈來愈多的問題，只有改變才能為高雄帶來生機。

不論「北漂（從高雄到台北工作）問題」是否如韓國瑜所說的嚴重（高雄、台北的距離，高鐵不消兩個鐘頭就到），只要到高雄走走，就會發現這個城市真的缺乏生氣，有種無以名狀的凋零。當一個城市地方出現問題，無論真正責任誰屬，那個地方的主事人都難辭其咎。民進黨在高雄稱霸20年，也自然難逃問責。我跟高雄人談，聽得最多的是「可以轉變也不錯，那個姓韓的好像形象較好」。當捲起衫袖的韓國瑜沒有國民黨人一直以來的刻板老氣，而且大打「改變」牌，悶得太久的高雄人難免心動：民進黨做了20年也不過如此，換換顏色未嘗不可。

國民黨在高雄有力一戰

心動了，那國民黨在高雄有可能贏嗎？如果單以2014年選舉作參考（陳菊大勝國民黨的楊秋興50多萬票），國民黨當然沒有可能翻盤。但如果我們看1998、2002和2006年的市長選舉，國民黨雖然都同樣落敗，但每次都只是僅僅落敗（以2006年為例，國民黨落後不足0.2個百分點，只相差1000多票）。再看2008和2012年總統選舉，馬英九在高雄市所得的票數，都比民進黨總統候選人的得票多。從歷史看，國民黨在高雄還是有力一戰。

今次選舉國民黨主攻、民進黨死守，民進黨找來的戰將都是久經戰陣的老將（如陳其邁、蘇貞昌），國民黨看起來反而更新鮮、更有活力。國民黨今屆的選舉策略是大打「韓流」牌，力求以韓國瑜領軍進擊民進黨。上個星期，韓國瑜幾乎走訪全個台灣，為國民黨不同候選人站台助選，比失言的吳敦義更似國民黨主席。其中韓國瑜北上台中的時候，國民黨新北市長候選人侯友宜也同時南下，為盧秀燕助選，形成「侯瑜燕」合體，成為國民黨最主打的「三都」選戰。

最有趣的地方，是整個「韓流」都對台北市避而不「吹」，韓國瑜沒有為國民黨台北市長候選人丁守中站過台，丁守中在台北是孤軍作戰。

韓國瑜沒有跟丁守中「合體」，是因為韓國瑜希望複製柯文哲4年前成功的「不藍不綠」中間形象；如果為丁守中站台打「中間派鼻祖」柯文哲的話，難免會自己破功。而且跟台中、新北、高雄的選舉格局不一樣，台北市長選舉不是藍綠對決，而是挑戰藍綠通殺的柯文哲，所以丁守中實際上也不需要中間派的形象。

台北選舉 變數最大

雖然風頭給高雄蓋過，但台北市長仍然是最重要的選舉，也是變數最大的選舉。民進黨不再為柯文哲背書，以民進黨和姚文智的力量當然不能取勝，但至少呈現出藍、綠、白同場競技的局面，可以驗證一下柯文哲可以吸收民進黨多少票源，對將來總統選舉的計算有一定作用（假設柯文哲會參選總統的話）。雖然民進黨在台北長年積弱（陳水扁雖在1994年贏過台北市長，但卻跟2000年勝出總統選舉一樣，是受惠於藍營內訌而低票當選），姚文智不可能勝出，但卻能起亂局作用，隨時分薄柯文哲的選票，而令國民黨可以「躺着」勝出。

姚文智亂局、丁守中靜觀，最緊張的就是柯文哲了。柯在過去4年台北市長的經驗不過不失，雖然像「兩岸一家親」、吳音寧等事件令柯文哲失分不少，但他所代表的一種「藍綠以外」而且有一定實力的選擇，對於早已對兩大黨厭煩疲倦的台灣（北）選民來說都是難得。所以即使柯文哲說出「兩岸一家親」，一些時代力量（以台獨為黨綱）候選人也選擇跟柯文哲靠攏，而非選擇意識形態更相近的民進黨。

國民黨能否復興，還看「韓流」能否將聲勢轉化成選票。而民進黨的一眾老將能守住多少江山，也就是能守住多少士氣的問題，對兩年後的大選將有深遠影響。

作者是倫敦大學亞非學院博士候選人、德國杜賓根大學歐洲當代台灣研究中心短期學者