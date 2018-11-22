給中坑選民的一封信（文：王慧麟） (09:00)

青年為何會選擇狂人做領袖？

近10年來，不同國家及不同地區的選舉都出現了翻天覆地的變化，無論是哪一處，當地評論都在問一個問題：年輕選民在哪裏？為何像「侵侵」這類連政策理念及英文也說不清的狂人，可以贏得選舉？為何像匈牙利人會選擇像奧班這類極右派政客做總理？巴西極右政客博爾索納羅又居然會贏得大選？這班青年為何會選擇這些狂人做領袖呢？

誠然，將這些狂人的當選原因，當作是所有青年選民的選擇結果，確實大有問題。因為在一個國家民主選舉，政客要贏取大選需要跨世代的支持。當地評論界聚焦青年的原因，在於現在已經達到投票年齡的青年，理應在一個推崇普世價值、推動多元文化、尊重和平共融的主流論述、社會環境及教育制度下成長，為何卻會投票給一些反對普世價值以至反民主的政客呢？這些評論界人士會進一步問，為何年近半百，甚至是人生勝利組的中坑，也會轉向支持這類「有破壞、無建設」的政客呢？

Anand Giridharadas的一本書Winners take all，以國際經濟會議如達沃斯的會議，看到一堆精英往往一口「改變世界」，但遇到實際的經濟結構（例如跨國企業）時，往往有口號無實際，結果就一步一步地令體制更進一步地向既得利益者傾斜。近日英國《衛報》有專題報道，以民粹主義（populism）來形容這股浪潮，嘗試用不同角度，包括歐美的政治論述，輔以各國不同的政治問題，以找出這股風潮的原因。當然，世界這麼大，各國情况既有異同，如果用一個大理論去解釋這個現象，絕不可能，至少《衛報》談到的、歐洲18世紀以來的虛無主義思想，在亞洲國家的情况並不適用。即便如此，現在各國各地區的政黨，面對這股民粹主義的衝擊，仍然不知道如何應對。

拒絕「道德綁架」 要求「世代正義」

篇幅所限，本文不可能談到太多議題。青年及中坑選民投給民粹政客，甚至不願意投票，至少有兩個理由。其一，拒絕「道德綁架」，這個說法是：既然你是青年，你就必然是支持民主自由平等共融，既然你支持普世價值，你就一定要支持某一個政黨。在英國，你就有義務支持工黨，即使明知貝理雅與商界同一鼻子呼吸，選後一定「出賣」工會，都要去投他，否則議席就會落入保守黨手上。在台灣，你就有責任去支持民進黨，即使你不喜歡一些「政二代」的候選人。在「美帝」，你就要義無反顧的支持民主黨的希拉里，儘管她背後的政治菁英就是華爾街的一伙。問題是，當這些滿口道德價值抬着「改革」旗幟的政客被送上台後，走的卻是分贓政治的老路，難道青年看不到，中坑看不懂嗎？

其二，要求「世代正義」。因為這些政治精英以「改革」上台、以「自肥」管治之後，造成貧富更不均、社會更不公、青年世代無法上流。筆者在本欄已經說過，不再說太多。但在政治上，因為現在政治精英在體制內，不斷自我繁殖，不斷保護利益階層，甚至對實現政綱也不以為然之後，青年以至幾十年不斷被道德綁架的中坑選民就覺得，寧願不投票、亂投票、投廢票，甚至投對家了。

政客吸引不到支持 責在政客不在選民

筆者畢竟是中坑，未來最多只有7至8次投票機會，如果有機會，我一定會投票。但投票是權利，不投票也是權利。國際人權的論述，沒有提過不投票是違反人權，需要受道德譴責的。政客吸引不到選民支持，責在政客，不在選民。20多年前，筆者落區，前輩教訓我們，候選人參選要「謙卑」，不知道為何20多年後，行使不投票的權利卻要受到道德譴責。時代變了。

作者是時事評論員