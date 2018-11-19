當老大哥進駐社交媒體之後（文：鄒崇銘） (09:00)

自17年前的「9．11」事件後，不少西方國家皆已藉反恐之名，投入大量資源在網絡監控工作，和中國大陸的「防火長城」（Great Firewall of China）不遑多讓。到了社交媒體興起之後，「人肉搜索」在網絡世界更加通行無阻。再加上發展成熟的人臉辨識系統，一般人的日常生活舉止皆無所遁形（註1）。

「書看人」的國度

《人類大命運：從智人到神人》（Homo Deus: A Brief History of Tomorrow，2016年）一書的作者Yuval Noah Harari，曾提出一個有趣觀點：人類歷史同時亦是「人看書」的歷史，人通過書本累積知識、建立合作關係、形成集體力量並統治地球。但時至今日，人類正歷來首次進入「書看人」的階段。

他所指的是Amazon的Kindle電子書，能全面記錄人的閱讀過程，包括從哪個網頁跳到哪個網頁、哪本書跳到哪本書、哪頁起至哪頁止，盡皆一目了然。在不久將來，還可以通過各種電子感應裝置，洞悉表情面貌身體的微小變化，測知用戶對不同內容的反應。七情六慾、喜怒哀樂，盡在掌握。

直至現時為止，人們的關注焦點仍主要集中在網絡私隱。在鋪天蓋地的電子監測系統包圍下，一舉一動皆悉數被監控記錄。不但在專制政權，就算在號稱民主的國家，人民的權利和自由均正大受威脅。「Big Brother is watching you」，George Orwell在1984預言的世界正全面實現——但這很可能只是問題的冰山一角。

「科技讀心術」的威脅

上述Harari提出的設想，力圖論證人類不但無法逃避網絡監控，而是進一步無法再選擇接收的信息。正如上述「書看人」的例子預示的，某些隱藏在地球某處的電腦系統，將因應你接受資訊的習慣和偏好，通過人工智能和大數據分析，來決定下一步你會接受到什麼信息——表面上是你在選擇看什麼書，實際上將是書在決定你看什麼。

這種藉人工智能度身訂做資訊的方式，實大可理解為一種「科技讀心術」。正如Harari指出，你可能不太清楚自己需要什麼書，Kindle因應你的閱讀習慣來選書，可能更切合你的真正需要。推而廣之，人類往往並非如自己想像般理性；人工智能甚至比你更了解你自己，因此亦可助你在日常生活中作出「更佳」的大小決定。

事實上，對於因應個人偏好餵飼資訊的做法，我們在網絡世界中早已習以為常、照單全收。

「後自由主義」的來臨

Harari又認為，在主流經濟學家的盲目鼓吹之下，當下新自由主義（neo-liberalism）的主導意識形態，將市場自我調節看成是自然法則。其最成功的地方正是說服政府官僚，心甘情願相信並承認自己是愚蠢的，因此自願將政治權力拱手相讓，依賴那神秘的市場力量——Adam Smith所謂的「無形之手」——來為人民作出最重要的決定。說穿了，政府官僚只是被大財團官僚所取代，如此而已。

在大數據和智慧城市這類嶄新論述下，政府官僚遂可進一步順理成章地，將政治權力交託在同樣神秘的科技力量，按照其揭示的科學法則，更加「聰明」地管理城市和調節資源分配。其實他們只是將公帑源源注入創科企業，將其原應承擔的政治責任（以至政策的透明度和問責性），轉移給虛無縹緲的電腦程式。由此亦開啟了「後自由主義」（post-liberalism）的時代。

自工業革命發生的200多年以來，大眾傳媒隨着科技發展不斷演變。正如大哲Jürgen Habermas關於公共領域（public sphere）的著名研究，便指自由開放的公眾輿論，只曾在19世紀曇花一現；20世紀媒體的商品化和集團化，加上政府全面介入公共領域，早已令媒體失去原有的獨立性。互聯網帶來眾聲喧嘩的無政府狀態，曾一度讓人憧憬公共領域的重生， 現時看來未免是過於樂觀了。

一旦再也沒法決定接收哪些資訊，甚至是被強制注入特定的資訊，人類的認知和思想模式亦被重塑，「批判思維」從此將一去不返，「獨立人格」頓變成歷史的名詞。人類將會失去選擇生活的權利，再也無法主宰自己的命運。從宏觀的政治層面來說，則人作為獨立和理性的主體、擁有及實踐天賦的自主權利，作為數百年來自由民主體制的基礎，亦將徹底被打破。

破網絡霸權 非癡人說夢

資訊科技和網絡霸權的發展，看來已是無可避免的大趨勢。或者可以說，假如科技仍如常由一小撮人所壟斷，也就相當於政治權力集中在少數人手上。設想真有掌控尖端科技的「神人」，則相應的政治模式便會是「帝制」，真正實現歷來極權統治者的夢想：全面將人民洗腦，抹掉思想中一切「污點」，人皆變成乖乖小綿羊，再不懂也無力反抗。相反假如知識和科技也能民主化，則整個世界也不至過於沉淪墮落。

我當然並非只是癡人說夢，在網絡霸權的國度之外，「開放源碼運動」（open source movement）同樣遍及全球；「維基百科」網站和Creative Commons版權共享模式，以至全球各地大學提供的線上課程，皆是將知識開放平等共享的顯著例子。知識和科技並不必然掌握在少數人手上，它同樣可以作為推動社會公平和自立自主的工具。

近期英國工黨已將「另類擁有模式」（alternative models of ownership），作為挑戰執政保守黨、重奪唐寧街10號的主要綱領。工黨官方文件開宗明義指出：創科產業不但取代大量職位，同時亦加劇資本壟斷的優勢；政府卻可通過適當的資源運用和政策誘因，在知識產權的共享和獨佔之間尋求平衡，為開放普及的知識型經濟創造條件（註2）。

註1：韓江雪、鄒崇銘，《後就業社會：誰是科技貴族？誰的人工智能？》，香港：印象文字，2018年

註2：鄒崇銘，〈河套科技園的另類擁有模式〉，《明報》，2018年3月27日

作者是香港理工大學應用社會科學系講師