制訂有效房屋政策 突破無地可用困境（文：程騰歡） (09:00)

減需求是解決房屋問題唯一途徑

此屆和上屆政府皆把責任推給再上一屆政府，因為再上一屆政府沒有建立土地儲備，令到此兩屆政府無地可用，陷於困境。對於有能力的政府，困境既是挑戰，又是機會——困境讓有能力的政府大展身手，為市民脫困。此兩屆政府明知無地可用，而建造土地需時，即增加房屋供應有限，減少需求是解決房屋問題的唯一途徑。

能否掌握以上道理，視乎政府的能力。有能力的政府可以從而制訂有效的房屋政策，為香港解決房屋問題，助市民脫困；無能力的政府卻會弄巧反拙。

上屆政府推出多項房屋需求管理措施（俗稱「辣招」），表面上是減少房屋需求，但為何樓價不跌反升？此問題我在其他文章分析過，不再重複。重點是那些「辣招」副作用太大，令到二手業主惜售，減少二手供應，抵消「辣招」原本效應。隨着二手供應減少，樓市由一手供應主導，有利發展商提價。以上分析提出之前，上屆政府還吹噓「迎難而上、適度有為」，不斷為樓市「加辣」；分析提出之後，政府終於面對現實，自此不再為樓市「加辣」。

「辣招」無效已是事實，「加辣」絕不明智，「減辣」有政治風險。但有危必有機，有能力的政府自可轉危為機，制訂有效房屋政策取代「辣招」。無能力的政府視「辣招」為另一困局，進退兩難。

「辣招」行之無效，此屆政府卻照單全收，保留所有「辣招」。

首置盤完全不符供求定律

此屆政府並不是沒有房策新措施。第一項新措施是「首次置業上車盤」（首置盤），定位在居屋之上、私樓之下，即首置盤的定價比居屋高，但仍有折扣，比市價低。此文第二段已指出，減少需求是解決香港房屋問題的唯一途徑。首置盤的定價低於市價，與減少需求背道而馳。另外，首置盤的用地本來是私人住宅用地，即推出首置盤不會增加房屋整體供應，反而令私人住宅供應減少。首置盤完全不符合供求定律。

由於「辣招」行之無效，香港依然是全球住屋最難負擔城市，樓價極難負擔。居屋一向以七折市價定價，但七折市價仍然極難負擔，水平和全球住屋第二最難負擔的城市相若。政府的第二項新措施是改變居屋定價機制，新機制與市價脫鈎，改為以非業主家庭收入定價，令到居屋售價較可負擔。最近一期居屋改以新機制定價，售價由七折市價大幅下調至五二折。這項新措施亦適用於其他資助出售房屋，如「綠置居」的市價折扣比居屋的折扣多一折，而首置盤的折扣比居屋的折扣少一至兩折。新定價機制為資助出售房屋提供更高市價折扣，違背減少房屋需求。

第三項新措施，把公營房屋與私營房屋新供應比例由6：4增加至7：3。增加公私營房屋新供應比例不會增加房屋整體供應，只會減少私營房屋供應。第二和第三項新措施和首置盤一樣，完全違反供求定律。

第四項新措施是引入一手單位空置稅，概念是發展商需為一手空置單位繳付「額外差餉」。「額外差餉」是一般差餉40倍，一般差餉大約是該單位租值5%，即「額外差餉」相若該單位租值兩倍。「額外差餉」大大增加發展商持有空置單位成本，相信發展商會想盡辦法減低一手單位「空置率」，政府便可以欣然宣布「額外差餉」有效降低「空置率」。

政府可考慮擴大額外差餉應用

期待政府落實「額外差餉」，以事實證明「額外差餉」有效。「額外差餉」是我提出的「超級差餉」的第一個應用，「超級差餉」是一般差餉20倍，即「額外差餉」是雙倍「超級差餉」。政府可先觀察「額外差餉」的成效，再考慮擴大「超級差餉」的應用。正如我在其他文章曾經指出，「超級差餉」可以用來制訂有效房策，取代「辣招」。

例子如下，買家印花稅和新住宅印花稅（各為15%樓價）是兩項適用於非香港永久居民的「辣招」。非香港永久居民在港購買住宅物業，目前需繳付買家印花稅和新住宅印花稅，共30%樓價。政府在引入「額外差餉」時，估算整體住宅租金回報約為2.5%，即「額外差餉」約相當於樓價5%。政府可用「額外差餉」取代以上兩項「辣招」，例如非香港永久居民在港買入住宅物業，改為繳付最少7年「額外差餉」，共約35%樓價。7年後，如果該業主仍然是非香港永久居民，仍需繼續繳付「額外差餉」；如果該業主成為香港永久居民，便一視同仁，可以不需繳付「額外差餉」（但之前已繳付「額外差餉」不獲發還）。

此屆政府陷入無地可用困境，企圖以增加土地供應解決房屋問題；但建造土地需時，遠水不能救近火，漠視當前市民苦况。上屆政府的「辣招」行之無效，應被取代。此屆政府的房策新措施大多違反供求定律，唯有「額外差餉」例外。政府可以考慮擴大「額外差餉」的應用，從而制訂有效房策，取代「辣招」，才可解決當前的房屋問題。長遠而言，政府必須增加土地供應、建立土地儲備，方為上策。

作者是香港大學經濟及工商管理學院副教授