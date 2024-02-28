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日期：2024年2月28日
日期：

林奕匡宣布太太李靄璣懷孕︰我就嚟做爸爸有啲緊張 ()
林奕匡宣布太太李靄璣懷孕︰我就嚟做爸爸有啲緊張
《獎門人》系列及《櫻桃小丸子》的御用旁白陳欣近日傳出離職消息，TVB的官方網站已不見他的名字。（資料圖片、TVB網上片段截圖 / 明報製圖）

無綫配音組再有人事變動 《獎門人》御用旁白陳欣離職 ()

無綫（TVB）配音組再有人事變動，資深配音員、《獎門人》系列及《櫻桃小丸子》的御用旁白陳欣近日 ......

呂爵安自嘲體力不如從前，自己開始老了。（呂爵安Ig圖片 / 明報製圖）

27歲呂爵安自嘲體力不如從前︰想當年連踩唔知幾多個鐘 ()

MIRROR成員呂爵安（Edan）雖然只有27歲，卻自嘲「真係老了」，體力不如從前，現在3天早 ......

雯雯與丈夫張致恒育有4個兒子，她日前在社交平台表示其中一個兒子有自閉症兼過度活躍症。（資料圖片 / 明報製圖）

張致恒妻揭兒子患自閉兼過度活躍症 壓力爆煲自覺有精神問題 ()

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）育有4子，一家人陷入經濟困境多年仍未解決，雯雯早前更 ......

2024年2月27日
姚焯菲表示歌曲《初心小島》歌詞，她有份提供意見，是她心聲寫照。（劉永銳攝）

姚焯菲自揭Dark Side好易喊 After Class未來發展難預料 ()

姚焯菲（Chantel）3年前參加《聲夢傳奇》加入樂壇，15歲便出道成為學生歌手，人生際遇變得 ......

阿當辛迪拿（左二）主演的《太空孤航》舉行洛杉磯首映禮，太太積琦（左一）、女兒辛妮（右二）和莎迪（右一）陪同出席。（法新社）

《太空孤航》洛杉磯首映 主角阿當辛迪拿全家出動 ()

《猜猜猜誰是兇手》阿當辛迪拿（Adam Sandler）、《大師級愛情》嘉莉慕萊根（Carey ......

繼《東城夢魘》後，琦溫絲莉再拍HBO劇集《政權》，扮演國家元首，在紐約首映禮的一身打扮亦充滿掌握權力者的霸氣。（法新社）

新劇《政權》紐約首映 琦溫絲莉演總理霸氣現身 ()

香港時間下月4日在HBO首播的新劇《政權》（The Regime），集合金像影后琦溫絲莉（Ka ......

添密菲沙洛米主演的《沙丘瀚戰：第二章》（左圖）即將上映，比其稍遲開畫的《功夫熊貓4》公開新預告片，主角阿寶惡搞《沙》片添密菲的造型。（劇照/影片截圖）

映期接近 《功夫熊貓4》新預告惡搞《沙丘瀚戰2》添密菲 ()

集合添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、奧斯汀畢拿（Austin Butler ......

春田在家中發現武藏遺下的告別光碟，片中提到武藏將在櫻花盛開前離開人世，春田才發現對方命不久矣！（大會提供）

《大叔的愛Returns》最終回周末上架 林遣都吉田鋼太郎交流爸爸經 ()

人氣BL日劇《大叔的愛Returns》最新一回講到「春牧CP」成功克服生活分歧，關係漸入佳境， ......

顏米羔和古淖文（左圖）相當老友；陳蒨葶明言兩次跌入危險區，自己心情也大起大落，更已打定輸數。（劉永銳攝）

古淖文顏米羔撐《中年2》賽制公平 陳蒨葶稱參賽者好被動 ()

歌唱真人騷《中年好聲音2》10強名單已誕生，今天（27日）安排10強出席記者會，分享如何備戰， ......

盧宛茵慨嘆電視行業每况愈下；吳浣儀指電視行業變夕陽工業。（YouTube截圖/明報製圖）

盧宛茵曾被後輩教講對白 指年輕演員跟班多 嘆此風不可長：睇到我作嘔 ()

縱橫演藝界﹑人稱Madam Lo兼「御用媽媽」的資深演員盧宛茵，近日聯同吳浣儀接受幕後人楊紹鴻 ......

麥秋成和湯怡偕囡囡慶祝結婚3周年。（Ig圖片）

湯怡曬和老公麥秋成蜜照賀「皮婚」：簡簡單單就足夠 ()

湯怡和麥秋成於2021年2月26日在陽明山莊舉行婚禮，婚後2人育有女兒「麥QQ」，湯怡昨晚（2 ......

KC（左圖）和Tsoul合作拍跳舞片，並於2.29在叱咤樂壇首播。（Ig圖片/資料圖片）

KC孖Tsoul合作拍跳舞片《GET SILLY》 2.29首播 ()

MakerVille今天（27日）繼公布新樂隊ROVER的4位成員，包括《全民造星V》的亨仔﹑ ......

Do姐原來撳錯掣追蹤了保錡的Ig。（Ig圖片）

喜獲Do姐追蹤Ig？ 保錡空歡喜一場：佢真係撳錯掣 ()

鄭裕玲（Do姐）的Ig的追蹤名單只有3人，包括姜濤﹑王嘉爾及韓星任時完，就算跟Do姐合作過的E ......

王菲和謝霆鋒蜜遊日本後現身北京機場，2人甫現身即大方任影。（微博圖片）

「鋒菲」復合10年依然恩愛 現身機場大方任影 王菲幫粉絲簽名 ()

王菲和謝霆鋒復合10年，雖然期間曾傳過分手，不過2人以行動證明情未變，昨天（26日）「鋒菲」再 ......

李宰旭與Karina情定米蘭，拍拖一個月即大方承認戀情。（網上圖片）

李宰旭Karina米蘭睇騷一見鍾情 事務所代承認拍拖 ()

韓劇《還魂》男星李宰旭與女團aespa成員Karina公開戀情！據韓媒Dispatch今日爆料 ......

陳自瑤（左圖）演活失婚婦角色；羅子溢演技進步獲讚賞。（大會提供）

婚後事｜陳自瑤被封「御用癲婆2號」 羅子溢演技躍進獲讚 ()

由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等合演的無綫劇《婚後事》昨晚（26日）首播。 ......

薛家燕擺烏龍，誤將衛詩雅認錯做懷孕的連詩雅，衛詩雅即拍肚皮否認大肚。（林祖傑攝）

薛家燕擺烏龍 誤認衛詩雅做大肚連詩雅 場面尷尬又搞笑 ()

衛詩雅昨晚（26日）到新城電台接受薛家燕訪問，大談入行16年，終憑電影《不日成婚2》首獲提名香 ......

張曦雯昨晚一集已展示婚紗look﹑水著look和健身look。（大會提供）

再見‧枕邊人｜張曦雯弗爆婚紗Look曝光 喊唔停挑戰大 ()

由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘等主演的《再見‧枕邊人》，昨晚（26日）首播。 ......

樂隊ROVER成員今天曝光，4位成員全是去年《全民造星V》的參賽者。Ig圖片/明報製圖）

4位「造星仔」組隊夾Band ROVER首支派台歌2.29登場 ()

繼MIRROR﹑ERROR﹑COLLAR和P1X3L後，有指MakerVille力捧新樂隊RO ......

樂隊ROVER將於2.29舉行成軍記者會。（Ig圖片）

MakerVille捧新樂隊 2.29舉行記者會 網民競猜ROVER成員 ()

ViuTV節目《全民造星V》去年選出冠亞季軍Lyman（香胤宅）、KC（黃家灝）及亨仔（陳鎮亨 ......