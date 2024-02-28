無綫配音組再有人事變動 《獎門人》御用旁白陳欣離職 ()
無綫（TVB）配音組再有人事變動，資深配音員、《獎門人》系列及《櫻桃小丸子》的御用旁白陳欣近日 ......
27歲呂爵安自嘲體力不如從前︰想當年連踩唔知幾多個鐘 ()
MIRROR成員呂爵安（Edan）雖然只有27歲，卻自嘲「真係老了」，體力不如從前，現在3天早 ......
張致恒妻揭兒子患自閉兼過度活躍症 壓力爆煲自覺有精神問題 ()
張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）育有4子，一家人陷入經濟困境多年仍未解決，雯雯早前更 ......
姚焯菲自揭Dark Side好易喊 After Class未來發展難預料 ()
姚焯菲（Chantel）3年前參加《聲夢傳奇》加入樂壇，15歲便出道成為學生歌手，人生際遇變得 ......
《太空孤航》洛杉磯首映 主角阿當辛迪拿全家出動 ()
《猜猜猜誰是兇手》阿當辛迪拿（Adam Sandler）、《大師級愛情》嘉莉慕萊根（Carey ......
新劇《政權》紐約首映 琦溫絲莉演總理霸氣現身 ()
香港時間下月4日在HBO首播的新劇《政權》（The Regime），集合金像影后琦溫絲莉（Ka ......
映期接近 《功夫熊貓4》新預告惡搞《沙丘瀚戰2》添密菲 ()
集合添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、奧斯汀畢拿（Austin Butler ......
《大叔的愛Returns》最終回周末上架 林遣都吉田鋼太郎交流爸爸經 ()
人氣BL日劇《大叔的愛Returns》最新一回講到「春牧CP」成功克服生活分歧，關係漸入佳境， ......
古淖文顏米羔撐《中年2》賽制公平 陳蒨葶稱參賽者好被動 ()
歌唱真人騷《中年好聲音2》10強名單已誕生，今天（27日）安排10強出席記者會，分享如何備戰， ......
盧宛茵曾被後輩教講對白 指年輕演員跟班多 嘆此風不可長：睇到我作嘔 ()
縱橫演藝界﹑人稱Madam Lo兼「御用媽媽」的資深演員盧宛茵，近日聯同吳浣儀接受幕後人楊紹鴻 ......
湯怡曬和老公麥秋成蜜照賀「皮婚」：簡簡單單就足夠 ()
湯怡和麥秋成於2021年2月26日在陽明山莊舉行婚禮，婚後2人育有女兒「麥QQ」，湯怡昨晚（2 ......
KC孖Tsoul合作拍跳舞片《GET SILLY》 2.29首播 ()
MakerVille今天（27日）繼公布新樂隊ROVER的4位成員，包括《全民造星V》的亨仔﹑ ......
喜獲Do姐追蹤Ig？ 保錡空歡喜一場：佢真係撳錯掣 ()
鄭裕玲（Do姐）的Ig的追蹤名單只有3人，包括姜濤﹑王嘉爾及韓星任時完，就算跟Do姐合作過的E ......
「鋒菲」復合10年依然恩愛 現身機場大方任影 王菲幫粉絲簽名 ()
王菲和謝霆鋒復合10年，雖然期間曾傳過分手，不過2人以行動證明情未變，昨天（26日）「鋒菲」再 ......
李宰旭Karina米蘭睇騷一見鍾情 事務所代承認拍拖 ()
韓劇《還魂》男星李宰旭與女團aespa成員Karina公開戀情！據韓媒Dispatch今日爆料 ......
婚後事｜陳自瑤被封「御用癲婆2號」 羅子溢演技躍進獲讚 ()
由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等合演的無綫劇《婚後事》昨晚（26日）首播。 ......
薛家燕擺烏龍 誤認衛詩雅做大肚連詩雅 場面尷尬又搞笑 ()
衛詩雅昨晚（26日）到新城電台接受薛家燕訪問，大談入行16年，終憑電影《不日成婚2》首獲提名香 ......
再見‧枕邊人｜張曦雯弗爆婚紗Look曝光 喊唔停挑戰大 ()
由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘等主演的《再見‧枕邊人》，昨晚（26日）首播。 ......
4位「造星仔」組隊夾Band ROVER首支派台歌2.29登場 ()
繼MIRROR﹑ERROR﹑COLLAR和P1X3L後，有指MakerVille力捧新樂隊RO ......
MakerVille捧新樂隊 2.29舉行記者會 網民競猜ROVER成員 ()
ViuTV節目《全民造星V》去年選出冠亞季軍Lyman（香胤宅）、KC（黃家灝）及亨仔（陳鎮亨 ......