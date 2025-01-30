ERROR自封ViuTV叻仔 公開與陳百祥合照 惹負評掀脫粉潮 (13:40)

保錡這張合照一出立即引來大批網民負評，紛紛留言「算吧啦，直接跟佢搵食啦﹗年初一post呢幅相，係同佢拜年定係之前影都好，你鍾意啦，unfollow了﹗諗吓點解有人會有咁嘅反應，唔會再留言，完」、「真心感到非常失望」、「真係好失望，怕你累埋ERROR幾兄弟」、「可以unfollow了」、「搞乜嘢呀大哥，未到赤口想畀人開年？」、「原先對你有改觀，現在真的想嘔，唔好影響埋ERROR啦」、「即刻unfollow，真心為上位乜都做得出」、「星期六睇ERROR演唱會，仲覺得你同隊長個part係最好睇最感動！估唔到一個星期都唔夠你就搞啲咁嘅嘢，唔該你離開ERROR啦！隊長、Deegor、193佢哋已經好努力咁做得好好㗎！唔好累佢哋啦」、「你嫌負面新聞唔夠多？ 使唔使公布佢係你偶像？咁大個人應該要知咩係應該做，咩係應該避免囉」及「你係ERROR，但唔係所有錯誤的事，都可以接受你」等。

不過，也有粉絲留言力撐保錡，他們表示「擺明高級曲線黑，一堆認真做乜」、「勁呀，同到原唱合照」、「叻你至叻」、「兄弟邦好可愛又啲似樣」等。保錡及後在社交平台公開部分支持及讚他的網民留言，又表示︰「我十分接受民意的，ViuTV叻仔要多多學習。」惟網民拒「收貨」，繼續留言鬧他。

保錡今天再在社交平台回應︰「一天過了，就是這樣了﹗努力做節目，做作品，做好演唱會，做好社區活動。上年節目經過很多困難，成為香港第一個主辦方去東京巨蛋，也不及一張照片反應大，這也是我估計到的反應。我沒有忘記，也一直堅持。你還有堅持嗎？你們在提醒我，也要記得，一個人跑得快，一班人跑得遠。很久沒有見大家這麼齊心，原來人還在，也是感動的。網民們連登們，你們要我做的，我做了，滿意嗎？新年祝大家身體健康萬事如意，人冇事才能夠做世界冠軍。」

（即時娛樂）