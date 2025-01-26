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ERROR開騷強調沒惡搞前輩 保錡不介意緋聞被擺上枱 (16:58)

ERROR昨晚（25日）舉行《WHAT'S GOING WRONG？？演唱會》，4位成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡完成演出後受訪。34歲生日的吳保錡說︰「很開心﹗很難忘﹗是個幾特別的日子，收到很多祝福。今件是很好的一年，生日願望是ERROR大紅大紫，大家拍住上，順風順水﹗」談到騷後如何慶祝，他表示完成演唱會後有點累，加上明天仍有工作，會回家睡覺。被問到毋須與緋聞女友菊梓喬慶祝及收到女方什麼禮物時，保錡說︰「我和女友自己傾。」

談到在演唱會上播無綫台慶歌，及演唱傳不和的曾志偉、陳百祥（阿叻）歌曲，梁業（肥仔）表示︰「我們從來沒說過不和﹗」郭嘉駿（193）稱聽聞是香港明星足球隊內部不和。肥仔說他們想在Medley環節與觀眾重溫經典回憶。193續說︰「我跟他們不熟，沒機會邀請到他們擔任嘉賓﹗我們主要是向他們致敬，因為這些歌曲都是我們從小聽到大的。」保錡說很喜歡阿叻︰「他辦明星足球隊，我也喜歡踢足球，希望能加入。」肥仔強調︰「我們不是惡搞，是真心致敬﹗如果是惡搞，大家就不會看得那麼興奮。」保錡不介意緋聞被193擺上枱︰「總要面對，不需要生氣﹗」肥仔說︰「被人利用來笑，不如自己先笑自己﹗」193稱外公早前離世，自己的心情有點受影響。

（即時娛樂）

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