ERROR開騷惡搞播TVB台慶生日歌 193自嘲兼擺保錡上枱 (16:26)

ERROR在今年的叱咤頒獎禮上捧蛋，193更被網民指黑面。4子昨晚在演唱會中舉行「即刻樂壇同人講頒獎典禮」，自己頒獎給自己。當他們聽到ERROR獲「至尊唱作組合金獎」時扮興奮跳起，阿Dee和肥仔更喜極而泣。4子笑言這個獎若非自己頒給自己，相信一世也沒機會得到。193笑說︰「我不可以坐，會被指黑面﹗」

193在棟篤笑環節上自嘲去年駕駛跑車時撞跌婦人，又把保錡與菊梓喬的緋聞擺上枱。他說︰「我倒車這件事非常不光彩，我很不開心。這是交通意外，竟然有網民說我是刻意﹗我重提事件未知是否恰當，但重提大家才討論我，ERROR才有Noise。為了這個團體，我不可以介意，因為不可以靠吳師父（保錡）的負面新聞撐起整個團﹗」說到保錡被指性騷擾，193揚言以人格擔保保錡是清白的，他笑言︰「吳師父是不會性騷擾小朋友﹗我見過很多次，沒有一次是小朋友﹗他陪人買紙巾，證明他是一個顧家好男人﹗」

193自言去年少與人吵架，也不時反省。他表示︰「我決定不再亂說話後跟老闆見面，我說已想通了，以後不再亂說話。老闆很惜我，很順我意。第2天，我就收到《戀講嘢》被Cut的通知。《戀講嘢》本來是長壽清談節目，因我胡亂說話，就壽終正寢了﹗」Medley環節上，ERROR自扮嘉賓唱出劉德華《獨自去偷歡》、陳百祥《我至叻》、譚詠麟《愛情陷阱》、曾志偉在無綫節目《超級無敵獎門人》的主題曲《天下無敵我愛你》x《俾獎金》，肥仔更模仿曾志偉聲線說「多謝晒」。適逢昨天是保錡的34歲生日，3子率現場歌迷唱生日歌，大會又送上一籠壽桃。ERROR之後又拿出撈魚網向觀眾討利市及惡搞播出無綫台慶生日歌。

（即時娛樂）