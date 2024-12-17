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ERROR明年1月開騷做「錯」事 保錡邀菊梓喬捧場 稱屬師徒關係 (20:56)

ERROR的梁業（肥仔）、吳保錡（保錡）、何啟華（Dee）及郭嘉駿（193）成軍6年，經歷歲月磨練與考驗，4子無論在歌藝、舞蹈、演技、搞笑本能都趨向成熟。向來搞鬼鍾意玩噱頭的ERROR，約定粉絲踏入新一年開始，即表演做「錯」事，於明年1月25日假會展舉行《ERROR“WHAT'S GOING WRONG??”2025》。與2022年底舉行的九展騷相比，他們表明更精彩豐富，各人誓必發揮所長施展渾身解數，今次更帶領樂壇新星「死腳膠」上台演出，期望帶粉絲驚喜。

相隔兩年再開演唱會，ERROR儲備不少能量，跳唱擔當的隊長肥仔認為，練氣唱多首快歌、夾定舞步再玩彈奏樂器是基本，期望給入場觀眾見證他們的成長和進步，卻慘被隊友笑他「肚腩」的確不斷成長，有資格當選「香港最肥美男藝人選舉」冠軍。

又提到ERROR與一般演唱會有些分別，最大特色是似雜錦騷，4子分組成不同配搭，分拆小環節表演，形容內容好多元化，比過去演出花更多時間和心機準備。其中要獨腳戲孭飛講Talk，Dee特別有壓力：「以往搞笑主要分享自己人生故事，不算真正棟篤笑。因為合格的棟篤笑，應該要包括世界或社會上的事。今次我會講自己以外，同大家生活環境有關的話題，對我講是挑戰。稿雖然已度好，不過將原本長40幾分鐘內容，濃縮成10幾分鐘的重點，好驚結構與連貫性不夠，變成到喉不到肺，壓力好大！」

除了Dee的solo環節，保錡又預告會與肥仔玩惡搞，跳唱演繹2025年全新男男版《Trouble Maker》，兩人準備大跳辣身舞。被取笑成功將港普出位演繹的ERROR，今次亦苦練合唱泰文歌，希望大家不要「錯」估他們語言天分。

由於預計演唱會流程非常緊湊，193透露嘉賓方面只安排到樂隊「死腳膠」撐場。他承認有考慮過邀請前輩幫手助陣，可是未能成事。他說：「原本有想過邀請幫我們拍MV的陳慧嫻姐姐做嘉賓，可惜跟她自己的演唱會撞期，希望下次再有機會邀請她。相信粉絲不會太失望，因為大家買飛入場，就是想來看ERROR，我們會盡量分享出道6年的感受。」

保錡直認已邀緋聞女友菊梓喬（Hana）屆時捧場，更自爆兩人是師徒關係。他說：「大家以為我好多緋聞，傳來傳去都是同一單，我專一還是有好多女友？不用留在演唱會特別澄清，因為真與假都不用說太多，我們是藝人預了記者寫，只要出到來大家交到功課就得，最緊要互相尊重，這是娛樂圈蝴蝶效應。已請了Hana來睇騷，她唱歌叻，我有向她問意見，還跟她一對一上堂學唱歌，有沒有交學費或者收幾多友情價就不便講。」

（即時娛樂）

 

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