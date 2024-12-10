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ERROR相隔2年再開騷 4子爆演出細節 Dee：大家鍾意聽我哋廢噏 (17:50)

ERROR將於明年1月25日，在會展舉行Live Show《ERROR "WHAT'S GOING WRONG??” 2025》。門票於今個月13日（周五）10時於快達票公開發售，票價分為$1180/$880/$680。

演唱會以「What's going wrong」命名，估計有令人意想不到的ERROR式錯料、笑料貫穿演出，ERROR早已開始準備，193（郭嘉駿）說：「我哋已經進入籌備階段，度晒Rundown，12月、1月係全力綵排階段，都呼之欲出係好好睇，根據過往經驗，我哋上次個騷係2年前，都係爆晒要搶飛，今次搶唔到未必有下次。」

為什麼未必有下次？Poki（吳保錡）指著Fatboy（梁業）解釋：「我哋身體開始不適，同埋我哋有同事有喜，有喜之後就要坐月。」Dee（何啟華）也跟著暴走說：「都擔心佢要喺現場表演時要表演埋分娩。」Poki說得興起續道：「你見到佢咁大，真係隨時生得，今次係好大嘅挑戰上台表演。」193也說：「有機會喺演唱會唱唱下穿羊水，所以大家一定要買飛嚟睇。」Poki更笑言：「到時可能會有另一個生命喺度出現，就係台上嘅奇蹟。」

 

Dee返回認真mode透露：「都可以想像到我哋個演唱會有好多元素包裝，因為𠵱家我哋仲有『死腳膠rock band』，有唱歌跳舞，仲有Talk，大家都鍾意聽我哋廢噏，所以會係幾歡樂嘅雜錦騷，個騷都有主題，但主題係咩呢？遲啲再公布。」

ERROR這2年多作嘗試，除了化身暗黑樂隊「死腳膠」大玩重金屬曲風 ，最近推出的新歌《野舞士》首度挑戰跳唱，令4子在台上演出變得更多元化，更有睇頭，不過Poki繼續以夾雜錯料的笑料，賣花讚花香，說：「其實好抵睇，你諗下呢6年，佢本身叫肥仔，但本身係肥妹，以為Dee鍾意女仔，原來係鍾意似男仔嘅女仔，所以我哋個騷係好多嘢睇，呢個世界係好奇妙。」

193亦似是而非的談及今次演出內容，說：「呢個騷都會講下我哋呢6年嘅變化，真係咩都有，因為大家都唔同咗好多，例如有正常藝人變咗劣質藝人，有瘦仔變肥仔。」Dee也表示：「又有肥仔變咗瘦仔。」當眾人齊問誰變瘦了，Dee說：「我囉，啲街坊而家見到我會話：『嘩！乜原來你咁瘦！』」

Fatboy忍不住爭著說：「唔會喎，啲人會嗌我做Dee！」向來暴走的Poki又加入戰團說：「啲人都會叫我做Dee，有次跑步仲有人問我：『Dee，點解你唔同發哥一齊跑？發哥都係做演員，你同佢跑步，做演員條路都可以行得深啲。』跟住我同佢講，sorry我係保錡，跟住佢就跑走咗。」Dee聽罷即表示：「所以傻傻分不清，可能就係我哋演唱會嘅主題！」

 （即時娛樂）

 

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