ERROR成軍6周年 宣布明年1‧25灣仔會展開騷 (18:29)

男團ERROR今天（7日）舉行成軍6周年簽唱會，宣布將於明年1月25日假灣仔會展舉行《WHAT'S GOING WRONG??演唱會》。4子受訪時稱出道6年有不少感觸，何啟華（阿Dee）笑言當藝人後已成功整容變靚仔，梁業（肥仔）和應：「見到阿Dee變靚仔，戥佢高興，我都好欣慰。」談到最高興是否吳保錡為大家添了「阿嫂」時，阿Dee說︰「我們做正當職業，唔係行走江湖，冇阿嫂。」保錡笑言︰「請支持香港電影《爸爸》，唔好再提阿嫂。」郭嘉駿（193）笑說：「我聽唔明，諗咗好耐，以為大家講隔籬隊嗰個。」ERROR表示入行後經歷高高低低，各成員因此加速成長，變得比從前成熟。他們說︰「我們會繼續向前，考驗耐力。大環境差，要搵方法掙扎成長，希望可以繼續走搞笑路線，為觀眾帶來快樂。」