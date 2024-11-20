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ERROR新團綜下周一首播 有信心紅到去日本 (19:44)

男團ERROR新團綜《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》下周一（25日）首播，4子今天（20日）出席發布會時化身金屬樂隊「死腳膠」演繹新歌《音思路》。ERROR在節目中以樂隊「死腳膠」形象闖日本，他們自信地說：「可以用這名字再重新出道，應該可以紅到去日本﹗拍節目時，我們似變成國際巨星，受當地人士招呼，又接受電視台訪問。相信未來可以跟日本方面談更多合作，促進兩地經濟交流。」郭嘉駿（193）笑指「死腳膠」未有派台歌，仍算是新人，有信心明年能奪得樂壇頒獎禮的組合金獎。何啟華（Dee）撐拐杖現身，他表示左腳小腿日前運動後突然抽筋，肌肉之後痛得有撕裂感覺，因此撐拐杖走路，希望一星期後回復正常。」

保錡被指在其有份主持的節目《呢度住吓 嗰度住吓》裏說話低俗，他承認做得不好︰「每個節目也有自己的風格，不應以同一態度及方法演繹，因為不是每次做法都恰當。我承認令節目變得低俗，我已反思，以後會打醒十二分精神。聽取網民批評後，我會作出改變，想繼續在電視界發展。不過，有人罵代表節目有人留意，我也開心，是好事。」至於疑在社交平台發文窒關心妍的5公里馬拉松言論，保錡稱是一場誤會︰「我也曾犯錯，所以想說清楚，馬拉松是跑42.195公里，沒提及其他人。我一心轉述事件，不知道與關心妍有關，沒諷刺她的意思。」

193表示保錡無意攻擊任何人，但自嘲「ViuTV叻哥」的地位被保錡搶走。保錡笑說︰「那麼，我做譚詠麟，但明星足球隊最近也『分家』。」

（即時娛樂）

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