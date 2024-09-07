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ERROR成軍五年從冇到有 何啟華著7000蚊鞋做揮霍哥 保錡部署買樓結婚 (21:38)

ERROR成軍五年從冇到有 何啟華著7000蚊鞋做揮霍哥 保錡部署買樓結婚

男團ERROR的新歌《無敵聖衣》傳遞不放棄精神，寓意從錯誤和失敗中學習，愈戰愈勇，如遊戲主角般穿上聖衣便戰勝過關。梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、吳保錡及郭嘉駿（193）對歌曲很有共鳴，覺得歌詞像在說ERROR出道5年從冇到有，慢慢地累積經驗。阿Dee揚言︰「我們可以很驕傲地說，我們在這5年經歷了很多失敗﹗」保錡回憶ERROR兩首經典團歌《愛情值日生》、《我們很帥》均未能打入音樂流行榜，成績慘烈，但他們從沒想過要離開樂壇。193直言不服輸：「做歌是為了令人開心，讓樂迷抒發情感。『你以前冇，但你將來會有』，可能ERROR的歌將來會成為《流行經典80年》的第一位呢﹗我們雖然有很多失敗，但也有少許成功的。」肥仔補充︰「ERROR近年出席公開活動時獲很多粉絲舉牌支持，市民企滿商場圍觀，很有成就感。」

193回憶入行頭兩年，觀眾只認得肥仔，他在街上大搖大擺也沒人理，如今大家都認得他們4子是藝人，雖然曾被認錯是P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）鬧出笑話，但也很開心。阿Dee自爆曾被認錯是保錡︰「幾個月前，有位副校長在金像獎頒獎禮後台對我說︰『保錡，加油呀﹗得閒來講Talk，你以前讀我間學校嗎？』我自我介紹，說保錡是隊友，他請我將卡片轉交保錡。」保錡和肥仔亦曾先後被途人認錯是阿Dee。193突然爆料，稱從前衣著品味差的阿Dee成名後愛上買名牌。他說︰「阿Dee近年很富有，打扮像時裝店櫥窗公仔。他早前對我們說︰『我拿到折扣，買對鞋只需7000幾蚊﹗』嘩，他是揮霍哥﹗」肥仔不明白阿Dee為何將名牌衫剪爛來穿，替他心痛。阿Dee解釋：「我當衣服是小朋友，希望可以多陪伴我，有不同形態。」

阿Dee強調愛買名牌是受193和保錡影響︰「我全屋衣服的價值也不及193的紅色辣跑高﹗」保錡自稱近兩年的收入比較好，他已戒買名牌，並開始儲錢，希望能買樓組織家庭，目標4年內達成。193表示買車當投資，每次買賣車也有錢賺。他說︰「阿Dee收藏的名牌物品總值能換到幾輛車﹗風水師說我適合做投資，還說我今年底至明年有機會做爸爸，我很害怕，要找方法破解﹗不想當爸？我覺得自己心境年輕，沒有想太多。」保錡稱不少同年紀的朋友已成家立室，生活比較正常。肥仔被問到會否是ERROR中最快結婚的成員時大笑︰「不會﹗我覺得一定是193先﹗」193認為最先結婚的隊員一定是因為奉子成婚，他自言安全及保守，因此一定不是他。保錡估計阿Dee最先跑出，阿Dee卻說︰「我以事業為重，難得爬到上來，可以演戲，很想做出一點成就，對自己有交代。」

欲知專訪詳情，請留意明天（8日）明報娛樂版。

（即時娛樂）

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