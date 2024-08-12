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ERROR今年首支團歌面世 J-Rock配日系動漫MV 衝擊頒獎禮獎項 (23:31)

男團ERROR今年首支團歌《無敵聖衣》終於面世，今次4子一改過去歌曲風格，以J-Rock配以日系動漫MV，誓要衝擊來年頒獎禮獎項！

《無敵聖衣》的歌曲內容是想分享接受失敗的心態，猶如一件聖衣，是一種力量加持，令自己專注，不斷尋求進步方法，挑戰不可能的事情。即使失敗了，都可以穿上聖衣為自己戴上主角光環，打造屬於自己的成長曲線。ERROR這次以日系Band Sound製作《無敵聖衣》，肥仔（梁業）承認這次轉變是有目的，他說：「玩Band sound都想延續死腳膠嘅夢，因為平時pop嗰啲喺頒獎禮攞唔到獎嘛，今次就試下行Rock嘅路線。」

歌曲大玩J-Rock，就連MV十足十日本動漫，都是忽發奇想的一次創作。193（郭嘉駿）說：「MV有少少趕，我要出trip工作，返到嚟冇時間拍MV，於是同陳考威錄完音，傾開MV要點拍好，傾傾下見到一啲動畫reference。我哋做呢首歌嘅時候，都想有啲日系動畫主題曲嘅感覺，所以就諗，不如用日系動漫風畫出嚟。我哋上網搵咗好多reference，然後搵咗之前為我哋嘅節目《花姐ERROR遊》同《辣王傳》畫過動畫嘅團隊，幫我哋製作咗呢個MV，都幾滿意。」

MV不單只有動漫Feel，而且還有打機感覺，當中都有寓意，阿Dee（何啟華）說：「以前打機係一關關一層層咁上去，而我哋用呢個去比喻每一個人要go through（跨越）嘅困難嗰個過程，就好似打機咁，要一層一層同魔王對戰。打輸咗？唔緊要，按Continue，再復活再打，我哋就係用咗呢個角度去表達歌曲所講嘅堅持。」MV也是有關冒險故事，阿Dee續說：「呢個故事融合我哋音樂質地，亦同動漫有相近似嘅地方，用番呢啲素材，就令到音樂同MV配合得更加好。」

別以為不用拍攝MV，ERROR的參與度就很低，今次ERROR眾人都給予不少意見，務求令MV不但保留了團隊的搞笑風格，同時也達到點題效果，好像在MV最後，ERROR走到final stage，穿上聖衣表演，還有在MV中出現的濟典娜，便是度身訂造為一眾404而構思，相信看過MV就會對濟典娜的出現過目不忘。

此外，MV整體風格，也曾作出多番調整，阿Dee透露：「好似我哋嘅角色造型，起初有啲次美國漫畫風，後來再改動成為日漫，同埋成個MV嘅graphics都有作出調整，做過好幾個版本，係兩種氣氛嚟，但最後揀咗呢種線條比較簡單，但走出嚟效果會比較cute、親民，容易入口啲嘅表達方式，而家成品同音樂可以扣埋一齊，所以我好滿意。」

如果一直有追開ERROR大小事情的404忠粉，相信睇《無敵聖衣》MV時，也會有無限驚喜，因為當中加插了大量ERROR從出道至今的事蹟在其中，就連Poki看過MV也道：「睇完MV真係好多回憶，好似笨豬跳（MV中變了跳崖），就令我諗起當日《花姐ERROR遊》嘅點滴，真實做唔到嘅時候，就喺呢個動漫MV做到了。」

這個MV的打大佬故事，也讓吳保錡感性分享說：「希望我哋可以力挽狂瀾，慢慢攀上去，一開始，就好似MV入面，大家只係著住紙皮衫，到最後終於有件無敵聖衣，就係慢慢累積level up，同我哋事業一樣。」

久未推出團歌，ERROR亦不敢怠慢，在今日《無敵聖衣》首播的大日子，齊齊到電台介紹新歌，近百名404忠粉得知肥仔、阿Dee、193及保錡現身廣播道，也無懼今早黃色暴雨警告，在電台門外等ERROR的到來，當見到偶像，大家表現興奮，場面熱鬧。

（即時娛樂）

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