明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時娛樂

ERROR捱過窮到燶日子 未來5年面對最大考驗 (20:00)

ERROR成軍5周年，4位成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）一同經歷起跌後急速成長，兄弟情更堅固，以歌曲《四五成群》分享5年來笑中有淚的故事。他們回想當初各人均是一無所有，從沒想過會成為男團成員、搞笑藝人，現在對他們來說絕對是賺多過蝕。

193回想灌錄這首歌時被歌詞觸動落淚，想起他們從前沒工作沒收入的日子。保錡說︰「初入行時窮到想喊，入不敷支，每天要計算着如何以100元過活。我在大埔居住，來回公司的車費也不少，返到公司後見隔籬廠開工有飯盒派，我就去偷飯盒，也試過叫他們一起去偷。」保錡表示目前其人工屬正常價，但電視行業收入有限，要靠其他工作幫補。他笑言他們4個「二打六」會繼續做好小丑角色︰「如果我們不做，還有誰願意做？我們現在很尊重及熱愛自己的工作，珍惜每個機會。」

原來，ERROR曾有段日子幾乎天天吵架，阿Dee是隊中最易生氣的成員，但同時是幾位兄弟的最佳心理輔導員。他說︰「當工作有阻滯，我才發脾氣，忟憎自己。不過，我較有耐性，時常講『經』，所以他們有問題時都會找我傾。」歷年來不少組合、樂隊均是拆伙收場，ERROR 4子平日也各有工作，但他們認為大家的發展步伐差不多，ERROR可一直走下去。

談到他們與MIRROR一同打入「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後5強，ERROR笑言︰「一定是MIRROR﹗我們不是陪跑，是填海，填海後就讓出道路，讓MIRROR踩住我們上﹗」4子及後認真表示︰「我們每年入到5強已當贏，早預計一世沒可能得到組合獎。我們不強求，可能要等到年老時拍《四個小生去旅行》，如修哥（胡楓）所說『序有應得』時才能得獎。」

肥仔認為ERROR將在未來5年面對有史以來的最大考驗︰「疫情時，大家也集中留意本地娛樂，現在通關了，將會出現很多難以估計的外來因素。除了本地主流，很多外國歌手也會來港開騷，ERROR只能盡量做好作品才能繼續吸引到大家。」肥仔有份經營的食肆今年全部結業，阿Dee和193指他還有舞蹈學校，因此仍很富有。193笑言ERROR除了幕前，也可在其他範疇合作，如以經理人鄧永鑄（濟哥）的名義成立藝人管理公司，邀《全民造星》參賽者簽約。他負責市場推廣，保錡負責公關工作，阿Dee做策劃，肥仔就為旗下藝人排舞。193說︰「我們會抽藝人九成佣，有得做呀﹗」

（即時娛樂）

 

相關字詞﹕Our Lifestyle-LATEST 即時娛樂 梁業 肥仔 何啟華 阿Dee 郭嘉駿 193 吳保錡

上 / 下一篇新聞