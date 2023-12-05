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ERROR成軍5周年 邀300粉絲拍MV 新歌唱出赤裸兄弟情 (11:22)

「宇宙天團」ERROR成軍5周年，為慶祝大喜日子，梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）及吳保錡與團隊花心思大搞慶祝活動外，亦灌錄新歌《四五成群》，並邀請了300「錯粉」（粉絲暱稱）一同拍MV，場面墟冚！

《四五成群》由陳考威、黃兆銘作曲，梁栢堅填詞，旋律溫馨，但歌詞就寫盡ERROR最赤裸的兄弟情。193回想起找梁栢堅填詞的原因，他說：「啱啱出完台灣Trip，阿濟問我哋搵邊個寫詞好，突然諗起喺台灣同梁栢堅打咗兩次邊爐，又諗起當年幫我哋寫《我們很帥》，嗰陣我哋出道咗年幾兩年，都已經好了解我哋。」

肥仔也感認同，他說：「唔知點解梁栢堅好熟悉我哋，呢度入面好多都係我哋親身經歷。」阿Dee則說：「其實係畀功課考栢堅，諗住睇下佢幾了解我哋，點知真係寫得出。」歌詞當中連去廁所、發脾氣等內容都有，十分到肉。

MV方面，今次《四五成群》選址在充滿情懷的寶石戲院拍攝，原來是阿Dee提出，他說：「唔知點解當時諗到喺寶石戲院，可能因為罕有，唯一仍在保育嘅戲院，所以趁我哋成軍5周年，仲有得拍就拍咗先。今年我哋拍咗部電影《陰目偵信》，一出擊就滿城話題，用番戲院做我哋今年總結，都唔係壞事，不過認真講，戲院象徵一個舞台，我哋想搵個舞台，又坐到觀眾，但又要有入場感覺，就揀咗戲院。」

MV中其中一幕是坐爆戲院，ERROR號召了300粉絲參與拍攝，肥仔道：「搵埋Fans拍呢個5周年MV，就有種與眾同樂感覺。」阿Dee也坦白說：「5年前我哋Call唔爆一間戲院，𠵱家幾間都應該可以，都要同大家講聲，I Love You Guys!」193亦說：「多謝你哋不離不棄，咁多選擇都選擇我哋。」肥仔也表示：「有你有我。」

但一說起拍攝，193就說：「因為Delay咗少少，要佢哋喺外面等咗個幾鐘。」怎料保錡爆料：「因為我有個朋友遲到囉。」

除了Fans加入拍攝，今次四子的造型也花了心思，在西裝上加入了大家在《全民造星》時的參賽號碼繡章，勾起了大家辛酸又難忘日子，但估不到這些號碼都是神預言！保錡說：「睇番原來唔係好意頭，58即係唔發，同我𠵱家經濟狀况一樣，發唔到。」阿Dee也說：「呢個冧把就係當年公司對我哋嘅期望，咪就係又七又死囉！」肥仔的冧把預言了他們歌曲名字，他說：「我45咪就係今次首歌《四五成群》囉！」至於193的26號，保錡即聯想到並說：「咪二打六囉！」看著各人的參賽號碼，193得出了結論：「照咁睇，公司對肥仔喺Day 1嘅加入已經有安排，你同Dee兩個Eye Catching Idol有特別待遇㗎！」保錡也和應道：「我哋喺後面幫你哋做Dancer咋！」肥仔不甘示弱，反擊道：「你諗下你當年跳成點先啦！」保錡與193自信滿滿表示：「我跳得好好，到𠵱家都覺得自己跳得好好，冇問題！」

阿Dee認真說：「其實Eye Catching Idol係我自己努力番嚟。」保錡聞言大爆：「都係嘅，佢當年只係著條Legging出嚟，好鬼Eye Catching。」不過193很感恩，這5年內阿Dee有重大改變：「5周年最大改變就係阿Dee著Legging會著返條褲喺入面。」

瘋狂的說話講好多，但四子其實都有些心底話，想趁五周年分享一下：

肥仔：我哋四個曾經一齊共過患難，乜嘢屎都一齊食過，經歷過咁多嘢，咁先係最真嘅兄弟，喺我心入面係不能沒有你哋。

阿Dee：都冇咩想同兄弟講，都有排對，反而想同Fans講，但只代表個人立場。大家都知我鍾意做戲，音樂上面冇乜野心要去追求，但每次見到你哋推到我哋入去一啲要投入嘅5強，都有種感動。我哋堅持就應該，因為做緊呢份工，但你哋都咁堅持，真係多謝你哋，都唔知可以點。未來我哋仲有好多日子一齊行，大家一齊努力加油，我哋會令更多鍾意ERROR嘅人Proud of Us，鍾意ERROR係有品味嘅象徵，我哋會繼續往呢個方向進發。

193：多謝一直嘅陪伴，我呢啲咁任性，成日搞事嘅人都會成日惹到麻煩畀佢哋，多謝佢哋嘅包容，咁快就5年，希望大家都有下個5年，就一定有嘅，因為我哋都簽咗好長嘅約，但係下一個5年就未必有下一個5年了，大家好好珍惜，希望到時60歲我哋仲可以開到紀念演唱會，希望到時仲有Fans揸住枴杖嚟睇我哋。

保錡：同ERROR兄弟5周年，好開心大家經歷咗咁多嘢，拍咗咁多好嘅節目。未來5周年，大家都應該係一個叔叔嚟喇，希望大家注意身體健康，盡量跑多啲步，到時肥仔都變瘦仔，Dee哥變大隻Dee，193就非常完美唔使改喇，搞掂！

（即時娛樂）

 

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