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ERROR出道5周年 宣布開2場美國風樂園級感謝祭暨見面會 (13:19)

今年除了是MIRROR出道5周年，也是男團ERROR的5歲生日。MIRROR上月初在主題樂園舉行萬人生日會，與1.2萬鏡粉玩足一日。ERROR日前（11月30日）亦在社交平台宣布兩項慶祝活動，4子將於明晚（3日）8時在官方YouTube頻道舉行《五週年見面會前圍爐取暖》，12日又會在一所室內遊樂場舉行兩場《ERROR五週年樂園之旅》回饋粉絲支持。

ERROR的官方社交網帖子寫着︰「宇宙天團ERROR披荊斬棘排除萬難，過去五年不僅合格，直頭超額完成！為咗感謝各界親朋好友鼎力支持，現在隆重公佈《五週年見面會前圍爐取暖》同美國風樂園級感謝祭暨見面會《ERROR五週年樂園之旅》回饋各方！第一彈：五週年見面會前圍爐取暖，12月3日 8PM YouTube Live 不見不散！第二彈：ERROR五週年樂園之旅。日期：12月12日（星期二），時間：1PM / 6PM（共2場，每場約4小時），地點：美國冒險樂園旗艦店，每場票價：$404 ​。」

ERROR表示他們待定的樂園奇妙旅程活動有切蛋糕、寫揮春、海盜船、夜繽紛，但沒有花車歌舞表演。4子屆時會跟粉絲貼身貼心互動，參加者可以ERROR一齊玩，「畀佢哋玩、又或者玩番佢哋」，不想與ERROR玩的人士亦可獲得40個代幣。

（即時娛樂）

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