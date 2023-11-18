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ERROR成員保錡自爆最初獲安排加入MIRROR (19:54)

ERROR成員保錡26歲時參加《全民造星》後以組合身分出道，他近日接受商台《星光背後》主持梁泰來專訪時直言小學時已開始發明星夢，參加《全民造星》前曾當過不少電影的臨時演員，更考過兩次無綫藝員訓練班及參加過兩次英皇新秀歌唱比賽，惟全部失敗收場。保錡表示參加《全民造星》時，抱住孤注一擲、最後一擊的心態，沒想過可躋身20強。他說︰「我同自己講，今次如果再入唔到行，我直接唔做，唔好係度磨。最後我20強止步，但都滿足喇。輸咗第二日，我就去會展返工，因為要還卡數。」

及後獲經理人花姐（黃慧君）邀請加入ERROR，保錡回憶當年什麼都沒看就動筆簽約，還透露花姐最初想安排他加入MIRROR。保錡說︰「最初花姐係搵我入MIRROR先，堅呀，最初係計劃MIRROR有16個人，我同細貓（應智越）都喺名單入面，但後來改變計劃要12個人。」保錡最後獲現時的經理人濟哥推薦加入ERROR，正式出道。

保錡表示出道後曾有過飄飄然感覺，自覺「我咁樣都得啦，有咩唔得呀」，及後因處理感情失當與網民罵戰，跌入人生谷底近半年。回想這段日子，他說︰「幾開心有呢個經歷，呢啲挫敗其實都係上天畀我一個考驗，畀我喺過程入面反省自己係咪適合做呢一行，我應該點樣面對人和事。」當時有傳他被公司雪藏3個月，保錡稱是他主動向花姐提出︰「有次同MIRROR拍攝《考友FEEL》，離開時被粉絲當場唾罵，甚至出街都會有人鬧我，感覺好難受，覺得自己抑鬱，所以想停一停休息吓。」

保錡表示在低潮時感受到人情冷暖，ERROR 3位隊友及經理人濟哥對他好好，沒有唾棄他，還提出扮石像的構思去幫他。他直言現在仍在摸索如何處理一段感情關係︰「呢個係一個畢生課題，要知道邊一類人適合自己，因為喺娛樂圈會識到曇花一現嘅人，但好易睇得出對方接近自己嘅用意。我希望搵一個相處到、組織到家庭嘅人，可以一齊向上衝都比較緊要。我希望喺感情上保持低調，觀眾留意我嘅工作。」

（即時娛樂）

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