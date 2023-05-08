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ERROR一世第二嗌好威 193冀增「MIRROR除外組合組」保錡拒諗兒女私情 (14:07)

ERROR一世第二嗌好威 193冀增「MIRROR除外組合組」保錡拒諗兒女私情

男團ERROR昨晚（7日）於ViuTV音樂頒獎禮，奪年度組合銀獎，ERROR在台上發揮搞笑感言，成員郭嘉駿（193）冀明年增設一個MIRROR除外的組合獎：「咁我哋就有機會攞金獎，我哋都唔阻住大家，交個台畀MIRROR。」

受訪時193表示不是埋怨，純粹陳述事實，亦知道永遠改變不到，今年比去年躍升一級，已是好好成績，他說：「肯定一世都第二㗎喇！」其他成員亦附和：「一世第二已經好威。」他們笑指始終4個人不夠12個人多，要考慮招收新成員，193說：「可能要拉Anson Lo（盧瀚霆）、姜濤過嚟先得。」吳保錡即提議：「G-Dragon可能比較得閒，搵G-Dragon會好啲。」

另外，保錡在台上多謝阿濟（經理人），他說：「雖然佢做嘢好多甩漏，但係我哋五年兄弟，好愛佢，希望ViuTV加佢人工，因為貧窮限制咗佢工作態度，希望加佢人工。」

保錡奪「年度新人男歌手」銀獎，但他不認為自己「升呢」，強調和5年前入行的初心一樣，為夢想搏一搏，很多謝粉絲支持。他表示曾被高層「照肺」，現在努力做運動，有助睇化很多事，亦明白作為藝人在社會上有什麼承擔，他說：「自跑步後也不會想兒女私情的事，其實過了30歲，跑步後性需要好少。」

（即時娛樂）

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