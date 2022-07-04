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3月24日，江蘇南京櫻花綻放。（法新社）
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3月26日，杭州西湖櫻花盛放。（新華社）
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3月26日，杭州西湖櫻花與遊船相映襯。（新華社）
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東京上野公園鳥兒與櫻花相映成趣，攝於3月8日。（路透社）
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東京上野公園櫻花綻放，攝於3月8日。（路透社）
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江蘇揚州鑒真路遍植櫻花，被當地民眾稱為「櫻花大道」。（中新社）
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江蘇揚州鑒真路「櫻花大道」，攝於3月26日。（中新社）
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山東濟南五龍潭公園櫻花盛開，攝於3月26日。（新華社）
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3月17日，華盛頓潮汐湖畔（Tidal Basin）櫻花吸引眾多遊人觀賞拍照。（法新社）
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3月中旬，華盛頓櫻花陸續盛放。（法新社）
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華盛頓Tidal Basin的櫻花（路透社）
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華盛頓櫻花，攝於3月20日。（路透社）
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華盛頓櫻花，攝於3月20日。（路透社）
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柏林櫻花綻放，攝於3月14日。（新華社）
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柏林櫻花綻放。（新華社）
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3月中旬，倫敦櫻花綻放。（新華社）
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3月中旬，華盛頓櫻花盛開。（法新社）
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3月中旬，紐約中央公園櫻花盛開。（法新社）
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華盛頓Tidal Basin的櫻花（新華社）
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3月中旬，阿姆斯特丹櫻花盛開。（法新社）
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阿姆斯特丹櫻花吸引遊人觀賞。（新華社）