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櫻花漫天春意濃

櫻花季節，世界各地多處櫻花開，江蘇南京、杭州、東京、華盛頓等賞櫻勝地櫻花綻放，春意盎然，櫻花漫天景致迷人。

  • 相片日期：2024年3月28日
    3月24日，江蘇南京櫻花綻放。（法新社）
    3月24日，江蘇南京櫻花綻放。（法新社）
  • 相片日期：2024年3月28日
    3月26日，杭州西湖櫻花盛放。（新華社）
    3月26日，杭州西湖櫻花盛放。（新華社）
  • 相片日期：2024年3月28日
    3月26日，杭州西湖櫻花與遊船相映襯。（新華社）
    3月26日，杭州西湖櫻花與遊船相映襯。（新華社）
  • 相片日期：2024年3月28日
    東京上野公園鳥兒與櫻花相映成趣，攝於3月8日。（路透社）
    東京上野公園鳥兒與櫻花相映成趣，攝於3月8日。（路透社）
  • 相片日期：2024年3月28日
    東京上野公園櫻花綻放，攝於3月8日。（路透社）
    東京上野公園櫻花綻放，攝於3月8日。（路透社）
  • 相片日期：2024年3月28日
    江蘇揚州鑒真路遍植櫻花，被當地民眾稱為「櫻花大道」。（中新社）
    江蘇揚州鑒真路遍植櫻花，被當地民眾稱為「櫻花大道」。（中新社）
  • 相片日期：2024年3月28日
    江蘇揚州鑒真路「櫻花大道」，攝於3月26日。（中新社）
    江蘇揚州鑒真路「櫻花大道」，攝於3月26日。（中新社）
  • 相片日期：2024年3月28日
    山東濟南五龍潭公園櫻花盛開，攝於3月26日。（新華社）
    山東濟南五龍潭公園櫻花盛開，攝於3月26日。（新華社）
  • 相片日期：2024年3月28日
    3月17日，華盛頓潮汐湖畔（Tidal Basin）櫻花吸引眾多遊人觀賞拍照。（法新社）
    3月17日，華盛頓潮汐湖畔（Tidal Basin）櫻花吸引眾多遊人觀賞拍照。（法新社）
  • 相片日期：2024年3月28日
    3月中旬，華盛頓櫻花陸續盛放。（法新社）
    3月中旬，華盛頓櫻花陸續盛放。（法新社）
  • 相片日期：2024年3月28日
    華盛頓Tidal Basin的櫻花（路透社）
    華盛頓Tidal Basin的櫻花（路透社）
  • 相片日期：2024年3月28日
    華盛頓櫻花，攝於3月20日。（路透社）
    華盛頓櫻花，攝於3月20日。（路透社）
  • 相片日期：2024年3月28日
    華盛頓櫻花，攝於3月20日。（路透社）
    華盛頓櫻花，攝於3月20日。（路透社）
  • 相片日期：2024年3月28日
    柏林櫻花綻放，攝於3月14日。（新華社）
    柏林櫻花綻放，攝於3月14日。（新華社）
  • 相片日期：2024年3月28日
    柏林櫻花綻放。（新華社）
    柏林櫻花綻放。（新華社）
  • 相片日期：2024年3月28日
    3月中旬，倫敦櫻花綻放。（新華社）
    3月中旬，倫敦櫻花綻放。（新華社）
  • 相片日期：2024年3月28日
    3月中旬，華盛頓櫻花盛開。（法新社）
    3月中旬，華盛頓櫻花盛開。（法新社）
  • 相片日期：2024年3月28日
    3月中旬，紐約中央公園櫻花盛開。（法新社）
    3月中旬，紐約中央公園櫻花盛開。（法新社）
  • 相片日期：2024年3月28日
    華盛頓Tidal Basin的櫻花（新華社）
    華盛頓Tidal Basin的櫻花（新華社）
  • 相片日期：2024年3月28日
    3月中旬，阿姆斯特丹櫻花盛開。（法新社）
    3月中旬，阿姆斯特丹櫻花盛開。（法新社）
  • 相片日期：2024年3月28日
    阿姆斯特丹櫻花吸引遊人觀賞。（新華社）
    阿姆斯特丹櫻花吸引遊人觀賞。（新華社）