日本愛子公主大學畢業　穿櫻花色和服出席畢業禮

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2024年3月20日，日本天皇德仁與皇后雅子的獨生女愛子，身穿和服到東京學習院大學出席畢業典禮。（法新社）
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2024年3月20日，愛子公主身穿和服出席大學畢業典禮。（法新社）
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2024年3月20日，愛子公主身穿和服出席大學畢業典禮。（法新社）
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日本天皇德仁今年2月23日64歲生日，（左起）日皇德仁、皇后雅子及獨生女兒愛子公主在東京皇居露台跟民眾揮手。（法新社）
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2024年2月23日，愛子公主（圖）出席慶祝日本天皇德仁64歲生日的活動，在皇居露台與民眾揮手。（法新社）
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愛子公主於2020年4月入讀學習院大學，惟受新冠疫情影響，主要透過網絡遙距上課。圖為2023年4月12日，愛子公主回校上實體課。（法新社資料圖片）
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2023年4月12日，愛子公主回學習院大學上實體課。（法新社資料圖片）
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愛子公主於2021年12月1日滿20歲，12月5日在皇宮舉行成年儀式。（法新社資料圖片）
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2018年2月23日，時為日本皇太子的德仁58歲生日，日本宮內廳發布了德仁、雅子與愛子一家三口的合照。（法新社／日本宮內廳）
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2017年12月1日，日本愛子公主16歲生日，宮內廳發布了她的近照。（法新社/日本宮內廳）
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2017年愛子公主初中畢業，在父母陪同下出席畢業式。（法新社資料圖片）
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2017年愛子公主初中畢業，在父母德仁（左）與雅子（右）陪同下回校出席畢業式。（法新社資料圖片）