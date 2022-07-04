日本愛子公主大學畢業　穿櫻花色和服出席畢業禮

日皇德仁與皇后雅子的22歲獨生女愛子本月從學習院大學畢業。日本傳媒報道，愛子公主於3月20日出席畢業典禮，身穿櫻花色「振袖」（未婚女性穿著的華麗和服）、深藍色裙，告別大學生活。愛子公主於2020年入讀東京學習院大學的日本語日本文學系，時值新冠疫情大流行，入學禮被迫取消，愛子公主面對傳媒回顧大學生活表示，「前3年都是遙距上課，最後一年終於可以到校上課，度過了充實的4年。」愛子公主稱目前未考慮到海外留學或就讀研究所，4月開始擔任日本紅十字會的特約人員，將努力在皇室公務與工作之間取得平衡。（綜合）

相關報道：日本愛子公主首場公務 參與「新年祝賀之儀」（2022年1月2日）