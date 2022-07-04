丹麥女王40年代至70年代珍貴童年照、結婚相

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6歲的瑪格麗特（中，即丹麥女王瑪格麗特二世）和大妹由爸爸拖着；媽媽抱着初生的妹妹，攝於1946年。（路透社黑白資料圖片）
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兒時的瑪格麗特，跟着媽媽與妹妹，攝於1944年。（路透社黑白資料圖片）
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1949年的丹麥國王Frederik IX與三名女兒（大女瑪格麗特、二女Benedikte、幼女Anne-Marie）。（路透社黑白資料圖片）
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1959年的瑪格麗特。（路透社資料圖片）
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1966年的瑪格麗特。（路透社資料圖片）
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1966年的瑪格麗特與未婚夫Henri。（路透社資料圖片）
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1966年10月，瑪格麗特與Henri訂婚。（路透社資料圖片）
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1967年6月，瑪格麗特結婚。（法新社資料圖片）
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1967年6月，瑪格麗特結婚。（路透社資料圖片）
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1967年6月，瑪格麗特結婚。（路透社黑白資料圖片）
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1968年，瑪格麗特與大仔Frederik。（路透社資料圖片）
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1968年，瑪格麗特與大仔Frederik。（路透社黑白資料圖片）
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1969年，瑪格麗特抱着初生的幼子Joachim；丈夫扶着長子Frederik。（路透社黑白資料圖片）
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1970年，瑪格麗特與丈夫，以及兩名兒子。（法新社資料圖片）
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1972年1月，丹麥女王瑪格麗特二世（左）、時任首相（右）。（法新社黑白資料圖片）
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1972年12月31日，丹麥女王瑪格麗特二世首次發表新年賀詞。（路透社資料圖片）
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1979年5月，左起：英國菲臘親王、丹麥女王瑪格麗特二世、英女王伊利沙伯二世、丹麥王夫，四人在Amalienborg Castle陽台向民眾揮手。其時為英女王伊利沙伯二世（右二）與菲臘親王訪問丹麥。（路透社資料圖片）