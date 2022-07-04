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丹麥女王40年代至70年代珍貴童年照、結婚相

83歲丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）將於2024年1月14日遜位[詳情]。瑪格麗特生於1940年4月16日，兩名妹妹已故；未登基前於1967年與Henri結婚，育有兩名兒子；1972年登基成為女王。[圖輯：丹麥女王瑪格麗特二世近年照片]

  • 相片日期：2024年1月10日
    6歲的瑪格麗特（中，即丹麥女王瑪格麗特二世）和大妹由爸爸拖着；媽媽抱着初生的妹妹，攝於1946年。（路透社黑白資料圖片）
    6歲的瑪格麗特（中，即丹麥女王瑪格麗特二世）和大妹由爸爸拖着；媽媽抱着初生的妹妹，攝於1946年。（路透社黑白資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月10日
    兒時的瑪格麗特，跟着媽媽與妹妹，攝於1944年。（路透社黑白資料圖片）
    兒時的瑪格麗特，跟着媽媽與妹妹，攝於1944年。（路透社黑白資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月10日
    1949年的丹麥國王Frederik IX與三名女兒（大女瑪格麗特、二女Benedikte、幼女Anne-Marie）。（路透社黑白資料圖片）
    1949年的丹麥國王Frederik IX與三名女兒（大女瑪格麗特、二女Benedikte、幼女Anne-Marie）。（路透社黑白資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月10日
    1959年的瑪格麗特。（路透社資料圖片）
    1959年的瑪格麗特。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月10日
    1966年的瑪格麗特。（路透社資料圖片）
    1966年的瑪格麗特。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月10日
    1966年的瑪格麗特與未婚夫Henri。（路透社資料圖片）
    1966年的瑪格麗特與未婚夫Henri。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月10日
    1966年10月，瑪格麗特與Henri訂婚。（路透社資料圖片）
    1966年10月，瑪格麗特與Henri訂婚。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月10日
    1967年6月，瑪格麗特結婚。（法新社資料圖片）
    1967年6月，瑪格麗特結婚。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月10日
    1967年6月，瑪格麗特結婚。（路透社資料圖片）
    1967年6月，瑪格麗特結婚。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月10日
    1967年6月，瑪格麗特結婚。（路透社黑白資料圖片）
    1967年6月，瑪格麗特結婚。（路透社黑白資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月10日
    1968年，瑪格麗特與大仔Frederik。（路透社資料圖片）
    1968年，瑪格麗特與大仔Frederik。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月10日
    1968年，瑪格麗特與大仔Frederik。（路透社黑白資料圖片）
    1968年，瑪格麗特與大仔Frederik。（路透社黑白資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月10日
    1969年，瑪格麗特抱着初生的幼子Joachim；丈夫扶着長子Frederik。（路透社黑白資料圖片）
    1969年，瑪格麗特抱着初生的幼子Joachim；丈夫扶着長子Frederik。（路透社黑白資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月10日
    1970年，瑪格麗特與丈夫，以及兩名兒子。（法新社資料圖片）
    1970年，瑪格麗特與丈夫，以及兩名兒子。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月10日
    1972年1月，丹麥女王瑪格麗特二世（左）、時任首相（右）。（法新社黑白資料圖片）
    1972年1月，丹麥女王瑪格麗特二世（左）、時任首相（右）。（法新社黑白資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月10日
    1972年12月31日，丹麥女王瑪格麗特二世首次發表新年賀詞。（路透社資料圖片）
    1972年12月31日，丹麥女王瑪格麗特二世首次發表新年賀詞。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月10日
    1979年5月，左起：英國菲臘親王、丹麥女王瑪格麗特二世、英女王伊利沙伯二世、丹麥王夫，四人在Amalienborg Castle陽台向民眾揮手。其時為英女王伊利沙伯二世（右二）與菲臘親王訪問丹麥。（路透社資料圖片）
    1979年5月，左起：英國菲臘親王、丹麥女王瑪格麗特二世、英女王伊利沙伯二世、丹麥王夫，四人在Amalienborg Castle陽台向民眾揮手。其時為英女王伊利沙伯二世（右二）與菲臘親王訪問丹麥。（路透社資料圖片）