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丹麥最美儲妃當上王后：瑪麗

丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）2024年1月14日遜位，長子弗雷德里克繼位成為國王，瑪麗當上王后。瑪麗於1972年2月5日在澳洲出生，2004年與弗雷德里克結婚，一向被喻為丹麥最美儲妃，育有4名子女：18歲Prince Christian、16歲Princess Isabella、13歲孖生兄妹Prince Vincent和Princess Josephine。（圖：路透社、法新社）短片：丹麥新國王王后陽台親吻

  • 相片日期：2024年1月15日
    丹麥新王后瑪麗（法新社）
    丹麥新王后瑪麗（法新社）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2024年1月14日，丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀，二人喜悅親吻。（法新社）
    2024年1月14日，丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀，二人喜悅親吻。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月15日
    丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（法新社）
    丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月15日
    丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（法新社）
    丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月15日
    丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（法新社）
    丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月15日
    丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（路透社）
    丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（路透社）
  • 相片日期：2024年1月15日
    丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（路透社）
    丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（路透社）
  • 相片日期：2024年1月15日
    丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（法新社）
    丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月15日
    左起：丹麥新國王弗雷德里克十世的長子Prince Christian、國王、王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（路透社）
    左起：丹麥新國王弗雷德里克十世的長子Prince Christian、國王、王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（路透社）
  • 相片日期：2024年1月15日
    丹麥新國王一家，（左起）Princess Isabella、Prince Christian、丹麥國王弗雷德里克十世、王后瑪麗，孖生的Princess Josephine及Prince Vincent，在陽台接受民眾祝賀。（路透社）
    丹麥新國王一家，（左起）Princess Isabella、Prince Christian、丹麥國王弗雷德里克十世、王后瑪麗，孖生的Princess Josephine及Prince Vincent，在陽台接受民眾祝賀。（路透社）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2024年1月4日的丹麥王儲伉儷弗雷德里克和瑪麗。（法新社資料圖片）
    2024年1月4日的丹麥王儲伉儷弗雷德里克和瑪麗。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2024年1月，瑪麗。（法新社資料圖片）
    2024年1月，瑪麗。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2024年1月3日的丹麥王儲伉儷弗雷德里克和瑪麗。（路透社資料圖片）
    2024年1月3日的丹麥王儲伉儷弗雷德里克和瑪麗。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2024年1月3日的丹麥王儲伉儷弗雷德里克和瑪麗。（法新社資料圖片）
    2024年1月3日的丹麥王儲伉儷弗雷德里克和瑪麗。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2024年1月1日的丹麥王儲伉儷弗雷德里克和瑪麗。（路透社資料圖片）
    2024年1月1日的丹麥王儲伉儷弗雷德里克和瑪麗。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2023年11月，弗雷德里克和瑪麗。（法新社資料圖片）
    2023年11月，弗雷德里克和瑪麗。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2023年10月的丹麥女王瑪格麗特二世（右三），王儲弗雷德里克（左三）、儲妃瑪麗（左二），以及王儲四名子女。（www.kongehuset.dk網站圖片）
    2023年10月的丹麥女王瑪格麗特二世（右三），王儲弗雷德里克（左三）、儲妃瑪麗（左二），以及王儲四名子女。（www.kongehuset.dk網站圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2023年6月，瑪麗（法新社資料圖片）
    2023年6月，瑪麗（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2023年初，弗雷德里克和瑪麗訪問印度。（www.kongehuset.dk網站圖片）
    2023年初，弗雷德里克和瑪麗訪問印度。（www.kongehuset.dk網站圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2023年1月12日，瑪麗。（法新社資料圖片）
    2023年1月12日，瑪麗。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2023年1月4日，弗雷德里克和瑪麗。（法新社資料圖片）
    2023年1月4日，弗雷德里克和瑪麗。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2023年1月，弗雷德里克和瑪麗。（法新社資料圖片）
    2023年1月，弗雷德里克和瑪麗。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2023年，瑪麗（Det danske kongehus facebook圖片）
    2023年，瑪麗（Det danske kongehus facebook圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2022年的丹麥女王瑪格麗特二世（前排左）、王儲弗雷德里克（前排右）、儲妃瑪麗（後排右）、Prince Joachim（後排左二）及妻子（Det danske kongehus facebook圖片）
    2022年的丹麥女王瑪格麗特二世（前排左）、王儲弗雷德里克（前排右）、儲妃瑪麗（後排右）、Prince Joachim（後排左二）及妻子（Det danske kongehus facebook圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2022年，瑪麗（法新社資料圖片）
    2022年，瑪麗（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2022年9月，右二為瑪麗。（法新社資料圖片）
    2022年9月，右二為瑪麗。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2022年，瑪麗（Det danske kongehus facebook圖片）
    2022年，瑪麗（Det danske kongehus facebook圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2022年，瑪麗（Det danske kongehus facebook圖片）
    2022年，瑪麗（Det danske kongehus facebook圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2022年，瑪麗。（Det danske kongehus facebook圖片）
    2022年，瑪麗。（Det danske kongehus facebook圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2021年，瑪麗。（法新社資料圖片）
    2021年，瑪麗。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2018年，瑪麗。（法新社資料圖片）
    2018年，瑪麗。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2018年的丹麥女王瑪格麗特二世（左）和儲妃瑪麗（右）。（法新社資料圖片）
    2018年的丹麥女王瑪格麗特二世（左）和儲妃瑪麗（右）。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2017年的丹麥王儲弗雷德里克（左）和儲妃瑪麗（右），以及孖生幼子幼女。（路透社資料圖片）
    2017年的丹麥王儲弗雷德里克（左）和儲妃瑪麗（右），以及孖生幼子幼女。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2017年，弗雷德里克（前排右）和瑪麗（前排左）。（路透社資料圖片）
    2017年，弗雷德里克（前排右）和瑪麗（前排左）。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2011年1月，弗雷德里克和瑪麗抱着初生龍鳳胎。（路透社資料圖片）
    2011年1月，弗雷德里克和瑪麗抱着初生龍鳳胎。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2011年的丹麥王儲伉儷與長子Prince Christian（中）。（路透社資料圖片）
    2011年的丹麥王儲伉儷與長子Prince Christian（中）。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2006年，瑪麗與長子Prince Christian。（路透社資料圖片）
    2006年，瑪麗與長子Prince Christian。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2024年1月15日
    2004年的丹麥女王瑪格麗特二世（前）與王儲伉儷，到訪格陵蘭。（路透社資料圖片）
    2004年的丹麥女王瑪格麗特二世（前）與王儲伉儷，到訪格陵蘭。（路透社資料圖片）