丹麥最美儲妃當上王后：瑪麗

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丹麥新王后瑪麗（法新社）
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2024年1月14日，丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀，二人喜悅親吻。（法新社）
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丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（法新社）
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丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（法新社）
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丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（法新社）
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丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（路透社）
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丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（路透社）
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丹麥新國王弗雷德里克十世與王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（法新社）
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左起：丹麥新國王弗雷德里克十世的長子Prince Christian、國王、王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（路透社）
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丹麥新國王一家，（左起）Princess Isabella、Prince Christian、丹麥國王弗雷德里克十世、王后瑪麗，孖生的Princess Josephine及Prince Vincent，在陽台接受民眾祝賀。（路透社）
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2024年1月4日的丹麥王儲伉儷弗雷德里克和瑪麗。（法新社資料圖片）
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2024年1月，瑪麗。（法新社資料圖片）
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2024年1月3日的丹麥王儲伉儷弗雷德里克和瑪麗。（路透社資料圖片）
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2024年1月3日的丹麥王儲伉儷弗雷德里克和瑪麗。（法新社資料圖片）
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2024年1月1日的丹麥王儲伉儷弗雷德里克和瑪麗。（路透社資料圖片）
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2023年11月，弗雷德里克和瑪麗。（法新社資料圖片）
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2023年10月的丹麥女王瑪格麗特二世（右三），王儲弗雷德里克（左三）、儲妃瑪麗（左二），以及王儲四名子女。（www.kongehuset.dk網站圖片）
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2023年6月，瑪麗（法新社資料圖片）
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2023年初，弗雷德里克和瑪麗訪問印度。（www.kongehuset.dk網站圖片）
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2023年1月12日，瑪麗。（法新社資料圖片）
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2023年1月4日，弗雷德里克和瑪麗。（法新社資料圖片）
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2023年1月，弗雷德里克和瑪麗。（法新社資料圖片）
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2023年，瑪麗（Det danske kongehus facebook圖片）
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2022年的丹麥女王瑪格麗特二世（前排左）、王儲弗雷德里克（前排右）、儲妃瑪麗（後排右）、Prince Joachim（後排左二）及妻子（Det danske kongehus facebook圖片）
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2022年，瑪麗（法新社資料圖片）
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2022年9月，右二為瑪麗。（法新社資料圖片）
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2022年，瑪麗（Det danske kongehus facebook圖片）
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2022年，瑪麗（Det danske kongehus facebook圖片）
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2022年，瑪麗。（Det danske kongehus facebook圖片）
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2021年，瑪麗。（法新社資料圖片）
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2018年，瑪麗。（法新社資料圖片）
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2018年的丹麥女王瑪格麗特二世（左）和儲妃瑪麗（右）。（法新社資料圖片）
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2017年的丹麥王儲弗雷德里克（左）和儲妃瑪麗（右），以及孖生幼子幼女。（路透社資料圖片）
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2017年，弗雷德里克（前排右）和瑪麗（前排左）。（路透社資料圖片）
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2011年1月，弗雷德里克和瑪麗抱着初生龍鳳胎。（路透社資料圖片）
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2011年的丹麥王儲伉儷與長子Prince Christian（中）。（路透社資料圖片）
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2006年，瑪麗與長子Prince Christian。（路透社資料圖片）
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2004年的丹麥女王瑪格麗特二世（前）與王儲伉儷，到訪格陵蘭。（路透社資料圖片）