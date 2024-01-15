丹麥最美儲妃當上王后：瑪麗

左起：丹麥新國王弗雷德里克十世的長子Prince Christian、國王、王后瑪麗，在克里斯蒂安堡宮陽台接受民眾祝賀。（路透社）

丹麥新國王一家，（左起）Princess Isabella、Prince Christian、丹麥國王弗雷德里克十世、王后瑪麗，孖生的Princess Josephine及Prince Vincent，在陽台接受民眾祝賀。（路透社）