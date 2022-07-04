丹麥女王瑪格麗特二世　歐洲在世即位最久君主

83歲丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）於2023年除夕夜發表新年賀詞時宣布，將於2024年1月14日退位［詳情］。在位超過半世紀的瑪格麗特二世，生於1940年4月16日，沒有兄弟，1953年丹麥修憲公投讓女性可繼承王位，1972年1月14日瑪格麗特二世登基，31歲成為丹麥女王。她是歐洲在位君主中唯一的女王，亦是歐洲在世即位最久的君主。