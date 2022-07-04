丹麥女王瑪格麗特二世　歐洲在世即位最久君主

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丹麥女王瑪格麗特二世（法新社）
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83歲丹麥女王瑪格麗特二世，2023年12月31日除夕夜發表新年賀詞時宣布，將於2024年1月14日退位。（法新社）
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丹麥女王瑪格麗特二世2023年12月25日聖誕參加大禮彌撒。（法新社）
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丹麥女王瑪格麗特二世2023年11月15日出席活動。（法新社）
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丹麥女王瑪格麗特二世2023年11月6日出席國宴。（法新社）
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丹麥女王瑪格麗特二世，攝於2023年6月5日。（法新社）
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2023年4月16日83歲生日，丹麥女王在Amalienborg Castle陽台向民眾揮手。（法新社）
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2023年4月16日83歲生日，丹麥女王在Amalienborg Castle陽台向民眾揮手。（法新社）
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2023年4月16日83歲生日，丹麥女王在Amalienborg Castle陽台向民眾揮手。（法新社）
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丹麥女王（中）、王儲長子弗雷德里克（左）、幼子約阿希姆王子（右）（法新社）
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2023年4月16日，丹麥女王與一眾王室成員。（法新社）
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2023年1月16日，丹麥女王瑪格麗特二世出席希臘末代國王康斯坦丁二世葬禮。（法新社）
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丹麥女王瑪格麗特二世（法新社）
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丹麥女王瑪格麗特二世（法新社）
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2023年1月3日，丹麥女王瑪格麗特二世（左）與王儲伉儷（法新社）
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丹麥女王瑪格麗特二世（法新社）
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2023年1月3日，丹麥女王瑪格麗特二世在皇宮招待外交使節。（法新社）
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丹麥王室家庭照（丹麥王室網站圖片）
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丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）2022年12月31日發表新年賀詞。（丹麥王室網站圖片）
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2022年11月26日，丹麥女王瑪格麗特二世出席活動。（法新社）
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丹麥女王瑪格麗特二世（右）與王儲長子弗雷德里克（左），攝於2022年10月4日。（法新社）
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2022年11月，丹麥女王瑪格麗特二世（Det danske kongehus facebook圖片）
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2022年11月16日，丹麥女王瑪格麗特二世閱兵。（法新社）
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丹麥女王瑪格麗特二世，攝於2022年8月17日。（法新社）
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丹麥女王瑪格麗特二世訪問德國，攝於2021年11月10日。（法新社）
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丹麥女王瑪格麗特二世訪問德國，攝於2021年11月10日。（法新社）
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丹麥王儲伉儷弗雷德里克（後排左二）與瑪麗（後排左三），及四名子女。（丹麥王室網站圖片）
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丹麥女王的幼子約阿希姆王子（左三）與妻子，及四名子女。（法新社）