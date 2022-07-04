明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

丹麥女王瑪格麗特二世　歐洲在世即位最久君主

83歲丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）於2023年除夕夜發表新年賀詞時宣布，將於2024年1月14日退位［詳情］。在位超過半世紀的瑪格麗特二世，生於1940年4月16日，沒有兄弟，1953年丹麥修憲公投讓女性可繼承王位，1972年1月14日瑪格麗特二世登基，31歲成為丹麥女王。她是歐洲在位君主中唯一的女王，亦是歐洲在世即位最久的君主。

  • 相片日期：2024年1月2日
    丹麥女王瑪格麗特二世（法新社）
    丹麥女王瑪格麗特二世（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    83歲丹麥女王瑪格麗特二世，2023年12月31日除夕夜發表新年賀詞時宣布，將於2024年1月14日退位。（法新社）
    83歲丹麥女王瑪格麗特二世，2023年12月31日除夕夜發表新年賀詞時宣布，將於2024年1月14日退位。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    丹麥女王瑪格麗特二世2023年12月25日聖誕參加大禮彌撒。（法新社）
    丹麥女王瑪格麗特二世2023年12月25日聖誕參加大禮彌撒。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    丹麥女王瑪格麗特二世2023年11月15日出席活動。（法新社）
    丹麥女王瑪格麗特二世2023年11月15日出席活動。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    丹麥女王瑪格麗特二世2023年11月6日出席國宴。（法新社）
    丹麥女王瑪格麗特二世2023年11月6日出席國宴。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    丹麥女王瑪格麗特二世，攝於2023年6月5日。（法新社）
    丹麥女王瑪格麗特二世，攝於2023年6月5日。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    2023年4月16日83歲生日，丹麥女王在Amalienborg Castle陽台向民眾揮手。（法新社）
    2023年4月16日83歲生日，丹麥女王在Amalienborg Castle陽台向民眾揮手。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    2023年4月16日83歲生日，丹麥女王在Amalienborg Castle陽台向民眾揮手。（法新社）
    2023年4月16日83歲生日，丹麥女王在Amalienborg Castle陽台向民眾揮手。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    2023年4月16日83歲生日，丹麥女王在Amalienborg Castle陽台向民眾揮手。（法新社）
    2023年4月16日83歲生日，丹麥女王在Amalienborg Castle陽台向民眾揮手。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    丹麥女王（中）、王儲長子弗雷德里克（左）、幼子約阿希姆王子（右）（法新社）
    丹麥女王（中）、王儲長子弗雷德里克（左）、幼子約阿希姆王子（右）（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    2023年4月16日，丹麥女王與一眾王室成員。（法新社）
    2023年4月16日，丹麥女王與一眾王室成員。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    2023年1月16日，丹麥女王瑪格麗特二世出席希臘末代國王康斯坦丁二世葬禮。（法新社）
    2023年1月16日，丹麥女王瑪格麗特二世出席希臘末代國王康斯坦丁二世葬禮。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    丹麥女王瑪格麗特二世（法新社）
    丹麥女王瑪格麗特二世（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    丹麥女王瑪格麗特二世（法新社）
    丹麥女王瑪格麗特二世（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    2023年1月3日，丹麥女王瑪格麗特二世（左）與王儲伉儷（法新社）
    2023年1月3日，丹麥女王瑪格麗特二世（左）與王儲伉儷（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    丹麥女王瑪格麗特二世（法新社）
    丹麥女王瑪格麗特二世（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    2023年1月3日，丹麥女王瑪格麗特二世在皇宮招待外交使節。（法新社）
    2023年1月3日，丹麥女王瑪格麗特二世在皇宮招待外交使節。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    丹麥王室家庭照（丹麥王室網站圖片）
    丹麥王室家庭照（丹麥王室網站圖片）
  • 相片日期：2024年1月2日
    丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）2022年12月31日發表新年賀詞。（丹麥王室網站圖片）
    丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）2022年12月31日發表新年賀詞。（丹麥王室網站圖片）
  • 相片日期：2024年1月2日
    2022年11月26日，丹麥女王瑪格麗特二世出席活動。（法新社）
    2022年11月26日，丹麥女王瑪格麗特二世出席活動。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    丹麥女王瑪格麗特二世（右）與王儲長子弗雷德里克（左），攝於2022年10月4日。（法新社）
    丹麥女王瑪格麗特二世（右）與王儲長子弗雷德里克（左），攝於2022年10月4日。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    2022年11月，丹麥女王瑪格麗特二世（Det danske kongehus facebook圖片）
    2022年11月，丹麥女王瑪格麗特二世（Det danske kongehus facebook圖片）
  • 相片日期：2024年1月2日
    2022年11月16日，丹麥女王瑪格麗特二世閱兵。（法新社）
    2022年11月16日，丹麥女王瑪格麗特二世閱兵。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    丹麥女王瑪格麗特二世，攝於2022年8月17日。（法新社）
    丹麥女王瑪格麗特二世，攝於2022年8月17日。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    丹麥女王瑪格麗特二世訪問德國，攝於2021年11月10日。（法新社）
    丹麥女王瑪格麗特二世訪問德國，攝於2021年11月10日。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    丹麥女王瑪格麗特二世訪問德國，攝於2021年11月10日。（法新社）
    丹麥女王瑪格麗特二世訪問德國，攝於2021年11月10日。（法新社）
  • 相片日期：2024年1月2日
    丹麥王儲伉儷弗雷德里克（後排左二）與瑪麗（後排左三），及四名子女。（丹麥王室網站圖片）
    丹麥王儲伉儷弗雷德里克（後排左二）與瑪麗（後排左三），及四名子女。（丹麥王室網站圖片）
  • 相片日期：2024年1月2日
    丹麥女王的幼子約阿希姆王子（左三）與妻子，及四名子女。（法新社）
    丹麥女王的幼子約阿希姆王子（左三）與妻子，及四名子女。（法新社）