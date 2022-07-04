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周海媚逝世　回顧「最美周芷若」演藝人生

周海媚12月11日於北京逝世，終年57歲。周海媚1985年參選港姐入行，成為無綫藝人，同年參演劇集《楊家將》，其後演出《流氓大亨》、《赤腳紳士》等，1989年演出《義不容情》奠定花旦地位。周海媚曾到台灣拍《倚天屠龍記》飾演周芷若，被封為「最美周芷若」；1997年《大鬧廣昌隆》跟林家棟合作，飾演女鬼「小芙蓉」人氣急升。周海媚之後曾轉投亞視，參演《縱橫四海》、《影城大亨》等；後來轉移內地發展，其中在《武則天》飾演楊妃最為人熟悉，近年偶有參與內地綜藝節目。本圖輯整合周海媚的舊照和劇照，回顧她的演藝人生。[相關報道：周海媚病逝 終年57歲 友人一度「闢謠」 工作室證實死訊]

  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚曾到台灣拍《倚天屠龍記》飾演周芷若，被封為「最美周芷若」。（資料圖片）
    周海媚曾到台灣拍《倚天屠龍記》飾演周芷若，被封為「最美周芷若」。（資料圖片）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚於1985年參選港姐，雖然沒有獲得任何名次，但由此入行。（黑白資料圖片）
    周海媚於1985年參選港姐，雖然沒有獲得任何名次，但由此入行。（黑白資料圖片）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚在電視劇《楊家將》的造型。（黑白劇照）
    周海媚在電視劇《楊家將》的造型。（黑白劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    電視劇《小島風雲》（黑白劇照）
    電視劇《小島風雲》（黑白劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    電視劇《赤腳紳士》（劇照）
    電視劇《赤腳紳士》（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    電視劇《赤腳紳士》（黑白劇照）
    電視劇《赤腳紳士》（黑白劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    1987年，周海媚（黑白資料圖片）
    1987年，周海媚（黑白資料圖片）
  • 相片日期：2023年12月13日
    1987年，周海媚（黑白資料圖片）
    1987年，周海媚（黑白資料圖片）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚（左）與呂良偉（右）（黑白資料圖片）
    周海媚（左）與呂良偉（右）（黑白資料圖片）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚（左）與呂良偉（右）（資料圖片）
    周海媚（左）與呂良偉（右）（資料圖片）
  • 相片日期：2023年12月13日
    電視劇《無名火》（黑白劇照）
    電視劇《無名火》（黑白劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    電視劇《無名火》（黑白劇照）
    電視劇《無名火》（黑白劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚（左）演出電視劇《吉星報喜》。（劇照）
    周海媚（左）演出電視劇《吉星報喜》。（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚在電視劇《回到未嫁時》的造型（劇照）
    周海媚在電視劇《回到未嫁時》的造型（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    電視劇《笑傲在明天》（劇照）
    電視劇《笑傲在明天》（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚（前）演出電視劇《笑傲在明天》（劇照）
    周海媚（前）演出電視劇《笑傲在明天》（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    1991年，周海媚古裝造型（資料圖片）
    1991年，周海媚古裝造型（資料圖片）
  • 相片日期：2023年12月13日
    1991年，周海媚古裝造型（資料圖片）
    1991年，周海媚古裝造型（資料圖片）
  • 相片日期：2023年12月13日
    1991年，周海媚（資料圖片）
    1991年，周海媚（資料圖片）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚演出電視劇《今生無悔》。（劇照）
    周海媚演出電視劇《今生無悔》。（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚（左）與黎明（右）演出電視劇《今生無悔》。（劇照）
    周海媚（左）與黎明（右）演出電視劇《今生無悔》。（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚演出電視劇《怒劍嘯狂沙》。（劇照）
    周海媚演出電視劇《怒劍嘯狂沙》。（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    電視劇《怒劍嘯狂沙》（劇照）
    電視劇《怒劍嘯狂沙》（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚演出電視劇《成日受傷的男人》。（劇照）
    周海媚演出電視劇《成日受傷的男人》。（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚曾到台灣拍《倚天屠龍記》飾演周芷若，被封為「最美周芷若」。（資料圖片）
    周海媚曾到台灣拍《倚天屠龍記》飾演周芷若，被封為「最美周芷若」。（資料圖片）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚演出電視劇《今生今世》。（劇照）
    周海媚演出電視劇《今生今世》。（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚演出電視劇《今生今世》（劇照）
    周海媚演出電視劇《今生今世》（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚演出電視劇《情濃大地》。（劇照）
    周海媚演出電視劇《情濃大地》。（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚（左）與羅嘉良（右）演出電視劇《情濃大地》。（劇照）
    周海媚（左）與羅嘉良（右）演出電視劇《情濃大地》。（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚在電視劇《大鬧廣昌隆》的造型（資料圖片）
    周海媚在電視劇《大鬧廣昌隆》的造型（資料圖片）
  • 相片日期：2023年12月13日
    1997年，周海媚（資料圖片）
    1997年，周海媚（資料圖片）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚（左）在電視劇《大鬧廣昌隆》跟林家棟（右）合作，飾演女鬼「小芙蓉」。（劇照）
    周海媚（左）在電視劇《大鬧廣昌隆》跟林家棟（右）合作，飾演女鬼「小芙蓉」。（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚演出電視劇《大鬧廣昌隆》。（劇照）
    周海媚演出電視劇《大鬧廣昌隆》。（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚在電視劇《大鬧廣昌隆》的造型（劇照）
    周海媚在電視劇《大鬧廣昌隆》的造型（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚演出電視劇《上海探戈》。（劇照）
    周海媚演出電視劇《上海探戈》。（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚演出電視劇《天地豪情》。（劇照）
    周海媚演出電視劇《天地豪情》。（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚（左）與陳錦鴻（右）演出電視劇《天地豪情》。（劇照）
    周海媚（左）與陳錦鴻（右）演出電視劇《天地豪情》。（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚演出電視劇《縱橫四海》。（劇照）
    周海媚演出電視劇《縱橫四海》。（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    電視劇《縱橫四海》（劇照）
    電視劇《縱橫四海》（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚（右）與陶大宇（左）演出電視劇《縱橫四海》。（劇照）
    周海媚（右）與陶大宇（左）演出電視劇《縱橫四海》。（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚演出電視劇《影城大亨》。（劇照）
    周海媚演出電視劇《影城大亨》。（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚（左）演出電視劇《影城大亨》。（劇照）
    周海媚（左）演出電視劇《影城大亨》。（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    無綫2009年播出的電視劇《學警狙擊》，由周海媚（左）和苗僑偉（右）主演。（劇照）
    無綫2009年播出的電視劇《學警狙擊》，由周海媚（左）和苗僑偉（右）主演。（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚演出電視劇《蔡鍔與小鳳仙》。（劇照）
    周海媚演出電視劇《蔡鍔與小鳳仙》。（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚（左）與湯盈盈（右）演出電視劇《蔡鍔與小鳳仙》。（劇照）
    周海媚（左）與湯盈盈（右）演出電視劇《蔡鍔與小鳳仙》。（劇照）
  • 相片日期：2023年12月13日
    周海媚在《武則天》（原名：武媚娘傳奇）飾演楊妃。（周海媚微博圖片）
    周海媚在《武則天》（原名：武媚娘傳奇）飾演楊妃。（周海媚微博圖片）