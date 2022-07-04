日本最美公主　佳子公主成長相集

日本佳子公主是日皇德仁弟弟秋篠宮文仁的次女，28歲的佳子公主外表甜美，被譽為日本皇室第一美女，與姐姐真子和弟弟悠仁王子的一舉一動，同樣備受外界關注。自從姐姐真子結婚後，佳子公主肩負更多王室公務，今年11月，佳子公主外訪秘魯記念兩國建交150周年，是她第二次正式外訪，上一次已是2019年應邀訪問奧地利及匈牙利。相關報道：日本佳子公主出訪秘魯 參觀庫斯科古城、馬丘比丘【短片‧多圖】

佳子公主2019年畢業於國際基督教大學。2017年9月至2018年6月期間，佳子曾到英國利茲大學作交換生。（圖：法新社）