日本最美公主　佳子公主成長相集

-
日本佳子公主（法新社）
-
2023年11月，日本佳子公主出訪秘魯。（法新社）
-
2023年11月，日本佳子公主出訪秘魯。（法新社）
-
2023年11月，日本佳子公主出訪秘魯。（法新社）
-
2023年11月，日本佳子公主出訪秘魯。（法新社）
-
2023年11月，日本佳子公主出訪秘魯。（法新社）
-
2022年12月29日，佳子公主28歲生日，宮內廳發布佳子多張個人近照。（法新社／宮內廳）
-
2022年12月29日，佳子公主28歲生日，宮內廳發布佳子多張個人近照。（法新社／宮內廳）
-
2022年12月29日，佳子公主28歲生日，宮內廳發布佳子多張個人近照。（法新社／宮內廳）
-
2022年12月29日，佳子公主28歲生日，宮內廳發布佳子多張個人近照。（法新社／宮內廳）
-
2021年12月29日，日本佳子公主27歲生日，宮內廳發布佳子公主的近照。（法新社／宮內廳）
-
2021年12月29日，日本佳子公主27歲生日，宮內廳發布佳子公主的近照。（法新社／宮內廳）
-
2021年12月29日，日本佳子公主27歲生日，宮內廳發布佳子公主的近照。（法新社／宮內廳）
-
2021年12月29日，日本佳子公主27歲生日，宮內廳發布佳子公主的近照。（法新社／宮內廳）
-
2021年12月29日，日本佳子公主27歲生日，宮內廳發布佳子公主的近照。（法新社／宮內廳）
-
2021年12月29日，日本佳子公主27歲生日，宮內廳發布佳子公主的近照。（法新社／宮內廳）
-
2021年10月23日，日本宮內廳發布真子公主（左）與妹妹佳子公主（右）在宮邸散步的照片。（法新社）
-
2019年9月22日，日本佳子公主訪匈牙利。（法新社）
-
2019年9月22日，佳子公主（右）在匈牙利出席活動。（法新社）
-
2019年9月22日，佳子公主（右）在匈牙利出席活動。（法新社）
-
2019年9月20日，佳子公主訪問匈牙利。（法新社）
-
2019年9月20日，佳子公主（中）外訪匈牙利，與時任匈牙利總統阿戴爾（右，Janos Ader）及總統夫人（左）會面。（法新社）
-
2019年9月20日，佳子公主（前左）訪問匈牙利（法新社）
-
2019年9月18日，佳子公主訪問奧地利。（法新社）
-
2019年9月16日，佳子公主出訪奧地利。（法新社）
-
2019年9月16日，佳子公主（左）與奧地利總統范德貝倫（右） （法新社）
-
2019年9月16日，佳子公主出訪奧地利。（法新社）
-
2019年9月16日，佳子公主（左）訪問奧地利，右為時任奧地利總統范德貝倫。（法新社）
-
2019年1月1日，日本宮內廳發布日本皇室攝於2018年12月的官方合照。時為日皇的明仁跟皇后美智子坐在中央，與皇太子德仁（前排左二，現為日本天皇）和二皇子秋篠宮文仁（前排右二）一家的合照。（法新社/宮內廳）
-
2018年11月，日本宮內廳發布秋篠宮文仁一家的近照。左起：真子公主、悠仁王子、文仁、紀子、佳子公主。（法新社/宮內廳）
-
2018年11月，日本宮內廳發布秋篠宮文仁一家的合照。左起：真子公主、悠仁王子、文仁、紀子、佳子公主。（法新社/宮內廳）
-
2018年11月，日本宮內廳發布秋篠宮文仁一家的合照。左起：紀子、悠仁王子、文仁、真子公主、佳子公主。（法新社/宮內廳）
-
2018年6月11日，佳子公主在英國列斯大學出席活動。（法新社）
-
2018年6月11日，佳子公主（中）在英國列斯大學出席活動。（法新社）
-
2019年1月2日，佳子公主出席日本皇室的新年活動。（法新社）
-
2019年1月2日，真子公主（左）與妹妹佳子公主（右）出席日本皇室的新年活動。（法新社）
-
2015年，佳子公主（法新社）
-
2015年，佳子公主（法新社）
-
2015年，佳子公主（法新社）
-
2015年，佳子公主（法新社）
-
2015年，佳子公主（法新社）
-
2015年，佳子公主（法新社）
-
2017年9月，日本宮內廳發布（左起）佳子公主、悠仁王子與真子公主的合照。（法新社/日本宮內廳）
-
2017年9月，日本宮內廳發布（左起）佳子公主、悠仁王子與真子公主的合照。（法新社/日本宮內廳）
-
2014年，日本宮內廳發布日本皇室官方照片。時為日皇的明仁（前排左三）跟皇后美智子（前排左四）坐在中央，與皇太子德仁（前排左二）和二皇子秋篠宮文仁（前排右三）一家的合照，後排右一為佳子公主。（法新社/宮內廳）
-
2014年8月，日本皇室發放（左起）佳子公主、悠仁王子與真子公主的合照。（法新社）
-
2014年8月，日本皇室發放（左起）真子公主、悠仁王子與佳子公主的合照。（法新社）
-
2013年11月，秋篠宮文仁一家五口合照。左起：佳子公主、悠仁王子、文仁、紀子、真子公主。（法新社）
-
2010年3月，當時15歲的佳子公主（右）與姐姐真子公主（左）分別初中及高中畢業。（法新社）
-
2010年8月，秋篠宮文仁一家五口到皇室牧場度假，後排左為佳子公主。（法新社）
-
2004年，文仁夫婦（後排）與2名女兒真子公主（左）和佳子公主（右）（法新社/宮內廳）