日本上皇后美智子89歲生日　與上皇明仁相伴逾60載

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日本上皇明仁與上皇后美智子結婚逾60載，2023年10月20日美智子89歲生日，宮內廳發布明仁與美智子的近照（右圖）。明仁與美智子年輕時因網球結緣，左圖為1958年12月6日二人在東京草地網球俱樂部的舊照。（路透社資料圖片／日本宮內廳）
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1959年4月10日，日本上皇明仁（時為皇太子）與上皇后美智子（時為皇太子妃）穿着傳統服飾在東京皇居舉行婚禮。（法新社黑白圖片）
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1959年4月10日，日本上皇明仁（時為皇太子，左）與上皇后美智子（時為皇太子妃，右）結婚當日，乘坐馬車離開皇居，沿途民眾夾道觀看。（法新社黑白圖片）
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1959年4月10日，上皇后美智子（時為皇太子妃）在東京皇居舉行婚禮，美智子身穿傳統服飾。（法新社黑白圖片）
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1960年12月9日，日本上皇明仁（時為皇太子，左）與上皇后美智子（時為皇太子妃，中）抱着兒子德仁（現為日皇）。（法新社黑白圖片）
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1971年2月10日，日本上皇明仁（時為皇太子，右）與上皇后美智子（時為皇太子妃，中）在札幌溜冰。（法新社黑白圖片）
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1972年2月13日，日本上皇明仁（時為皇太子，前排左）與上皇后美智子（時為皇太子妃，前排右藍衣者）出席札幌冬季奧運閉幕式，跟民眾揮手。（法新社）
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1990年11月12日，日皇明仁（左，現為上皇明仁）在登基儀式後，與皇后美智子（右，現為上皇后）準備乘坐開篷車巡遊。（法新社）
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1990年11月12日，日皇明仁（後排右，現為上皇明仁）在登基儀式後，與皇后美智子（後排左，現為上皇后）乘坐開篷車巡遊。（法新社）
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1992年10月24日，日皇明仁偕皇后美智子訪華期間同登長城。（法新社資料圖片）
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日皇明仁（中，現為上皇明仁）與皇后美智子（左，現為上皇后）與全球最年長孖生姊妹見面。（法新社1993年資料圖片）
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前排左起：日皇明仁（現為上皇明仁）、皇后美智子（現為上皇后）、皇太子德仁（現為日皇）（法新社2001年資料圖片）
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2001年5月7日，明仁與美智子探訪東京一間幼兒日託中心，與小孩子一起歡欣起舞。（法新社資料圖片）
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2005年6月27日，日皇明仁（右，現為上皇明仁）與皇后美智子（左，現為上皇后）抵達塞班島，獲當地兒童獻花迎接。 （法新社資料圖片）
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2009年7月12日，日皇明仁與皇后美智子到訪加拿大，在卑詩省參觀海洋科學研究院期間，美智子細心為明仁撥走頭上的蜜蜂。（路透社資料圖片）
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2011年4月27日，日皇明仁（右，現為上皇明仁）與皇后美智子（左，現為上皇后）到宮城縣南三陸町，視察被海嘯摧毁的南三陸町立伊里前小學。（法新社資料圖片）
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2011年5月11日，日皇明仁（左二，現為上皇明仁）與皇后美智子（左一，現為上皇后）到訪福島縣相馬市海嘯災區並禱告。（法新社資料圖片）
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2011年3月30日，明仁與皇后美智子探訪臨時棲身東京收容中心的311大地震及海嘯災民，表達慰問。（路透社資料圖片）
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2013年4月12日，日皇明仁（右，現為上皇明仁）與皇后美智子（左，現為上皇后）在東京一個慈善舞會上共舞。（法新社資料圖片）
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2013年8月27日，日皇明仁與皇后美智子在長野縣輕井澤網球場一展身手。（法新社資料圖片）
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2017年11月9日，日本皇室在東京赤坂離宮御花園舉辦御花園派對，（左起）日皇明仁（現為上皇明仁）、皇后美智子（現為上皇后）與王室成員一同出席。（法新社資料圖片）
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2017年11月9日，東京赤坂離宮御花園舉辦御花園派對，日皇明仁（左二，現為上皇明仁）和皇后美智子（左，現為上皇后）與音樂製作人小室哲哉（右）談話。（法新社資料圖片）
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2018年2月14日，日皇明仁（中排左二，現為上皇明仁）和皇后美智子（中排左，現為上皇后）前往東京歌舞伎座觀賞日本傳統表演。（法新社資料圖片）
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皇后美智子（右，現為上皇后）一直陪伴日皇明仁（左，現為上皇明仁）履行職責。圖為日皇伉儷在2018年1月出席活動。（法新社資料圖片）
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2018年1月2日，日皇明仁（右二，現為上皇明仁）與皇后美智子（右一，現為上皇后）與太子德仁及雅子妃在皇宮與民眾見面，送上新年祝福。（法新社資料圖片）
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2019年4月7日，日皇明仁（左，現為上皇明仁）與皇后美智子（右，現為上皇后）罕有在皇居外散步。（ JIJI PRESS / AFP）
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2019年4月7日，日皇明仁（左，現為上皇明仁）與皇后美智子（右，現為上皇后）罕有在皇居外散步。（ JIJI PRESS / AFP）
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2019年3月27日，日皇明仁（右，現為上皇明仁）與皇后美智子（左，現為上皇后）於京都御苑觀賞櫻花。（法新社資料圖片）
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2019年3月26日，日皇明仁（左，現為上皇明仁）在退位前與皇后美智子（右，現為上皇后）到訪位於奈良縣橿原市的神武天皇陵。（法新社資料圖片）
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2019年3月26日，日皇明仁（右，現為上皇明仁）在退位前與皇后美智子（左，現為上皇后）到訪位於奈良縣橿原市的神武天皇陵。（法新社資料圖片）
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2019年2月24日，日皇明仁（左，現為上皇明仁）與皇后美智子（右，現為上皇后）到達東京國立劇場，出席祝賀日皇明仁在位30年的慶典儀式。（新華社資料圖片）
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2019年2月，時任首相安倍晉三（背向鏡頭者）出席慶祝日皇在位30年的活動，向日皇明仁（中，現為上皇明仁）及皇后美智子（右，現為上皇后）打招呼。（法新社／日本宮內廳）
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2019年2月，日皇明仁（左，現為上皇明仁）與皇后美智子（右，現為上皇后）在慶祝日皇在位30年的活動上，向領使館高層致意。（法新社／日本宮內廳）
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2019年2月24日，日皇明仁（左，現為上皇明仁）在慶典儀式上發表演說，皇后美智子（右，現為上皇后）陪伴在側。（法新社）
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2019年2月24日，皇后美智子（右，現為上皇后）在日皇明仁（左，現為上皇明仁）發表演說時，替他尋找下一頁講稿。（法新社）
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2019年2月24日，日皇明仁（左，現為上皇明仁）與皇后美智子（右，現為上皇后）出席慶典儀式後，離開東京國立劇場。（法新社）
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2019年1月26日，日皇明仁（左，現為上皇明仁）和皇后美智子（右，現為上皇后）一起觀賞位於東京日本橋三越的「日皇與皇后一起走過的60年」攝影展。（法新社）
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2019年1月21日，日皇明仁（左，現為上皇明仁）和皇后美智子（右，現為上皇后）在神奈川縣葉山町附近的海邊散步。（法新社）
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2019年1月21日，日皇明仁（左，現為上皇明仁）和皇后美智子（右，現為上皇后）在神奈川縣葉山町海邊散步。（法新社資料圖片）
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2019年1月21日，日皇明仁（右二，現為上皇明仁）和皇后美智子（右，現為上皇后）在神奈川縣葉山町海邊散步期間與民眾會面。（法新社資料圖片）
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2019年1月21日，日皇明仁（左，現為上皇明仁）和皇后美智子（右，現為上皇后）在神奈川縣葉山町海邊散步後，向民眾揮手告別。（法新社資料圖片）
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2019年1月21日，日皇明仁（右，現為上皇明仁）和皇后美智子（左，現為上皇后）在神奈川縣葉山町附近海濱散步後，向民眾揮手告別。（法新社資料圖片）
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2019年1月2日，日皇明仁（左，現為上皇明仁）和皇后美智子（右，現為上皇后）在東京皇居發表新年祝福後，向民眾揮手。（法新社）
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2019年1月20日，日皇明仁（左，現為上皇明仁）與皇后美智子（右，現為上皇后）出席在東京兩國國技館舉行的相撲比賽。（法新社資料圖片）
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2019年1月21日，明仁偕美智子在神奈川縣葉山御用邸附近的海灘散步。（路透社資料圖片）
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皇后美智子（右，現為上皇后）24歲時嫁給時為皇太子的明仁（左，現為上皇明仁），二人結婚逾60載。（法新社／日本宮內廳圖片）
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日皇明仁（左，現為上皇明仁）及皇后美智子（右，現為上皇后）（法新社／日本宮內廳圖片）