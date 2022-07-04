日本上皇后美智子89歲生日　與上皇明仁相伴逾60載

2019年4月7日，日皇明仁（左，現為上皇明仁）與皇后美智子（右，現為上皇后）罕有在皇居外散步。（ JIJI PRESS / AFP）

2019年4月7日，日皇明仁（左，現為上皇明仁）與皇后美智子（右，現為上皇后）罕有在皇居外散步。（ JIJI PRESS / AFP）