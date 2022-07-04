周潤發獲亞洲電影人獎　入行50載小生變巨星

周潤發1973年從電視台藝員訓練班出身，由電視台小生變為國際級影星。發哥縱橫影視圈近50年，參演經典電視劇《親情》、《上海灘》，之後演出多部港產片，憑電影《英雄本色》、《龍虎風雲》及《阿郎的故事》，三度奪得香港電影金像獎最佳男主角。周潤發於九十年代後期衝出香港，赴美國發展，演出《血仍未冷》、《安娜與國王》，2000年李安執導的《卧虎藏龍》演出李慕白一角，令觀眾留下深刻印象。本圖輯整合周潤發昔日的電影、電視劇照及舊照片，重溫發哥半世紀的演員之路。