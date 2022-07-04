明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

周潤發獲亞洲電影人獎　入行50載小生變巨星
周潤發（發哥）在第28屆釜山國際電影節獲頒發亞洲電影人獎，大會讚揚周潤發引領香港電影全盛期，把香港黑幫電影打造成世界性體裁，在動作片、愛情片、喜劇及古裝片都能發揮精湛演技。[10月4日報道：釜山電影節｜周潤發獲頒亞洲電影人獎　台上廣東話致辭]
周潤發1973年從電視台藝員訓練班出身，由電視台小生變為國際級影星。發哥縱橫影視圈近50年，參演經典電視劇《親情》、《上海灘》，之後演出多部港產片，憑電影《英雄本色》、《龍虎風雲》及《阿郎的故事》，三度奪得香港電影金像獎最佳男主角。周潤發於九十年代後期衝出香港，赴美國發展，演出《血仍未冷》、《安娜與國王》，2000年李安執導的《卧虎藏龍》演出李慕白一角，令觀眾留下深刻印象。本圖輯整合周潤發昔日的電影、電視劇照及舊照片，重溫發哥半世紀的演員之路。
  • 相片日期：2023年10月4日
    1981年電視劇《火鳳凰》，周潤發與鄭裕玲 （黑白劇照）
    1981年電視劇《火鳳凰》，周潤發與鄭裕玲 （黑白劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1979年電視劇《網中人》，鄭裕玲（左）與周潤發（右）（劇照）
    1979年電視劇《網中人》，鄭裕玲（左）與周潤發（右）（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1979年電視劇《網中人》，（後排左起）倫志文、周潤發、廖偉雄，（前排左起）鄧碧雲、黃新（黑白劇照）
    1979年電視劇《網中人》，（後排左起）倫志文、周潤發、廖偉雄，（前排左起）鄧碧雲、黃新（黑白劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1980年電視劇《親情》，周潤發（左一）、鄭裕玲（左二）主演（資料圖片）
    1980年電視劇《親情》，周潤發（左一）、鄭裕玲（左二）主演（資料圖片）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1980年電視劇《上海灘》，趙雅芝（左）、周潤發（右）（黑白劇照）
    1980年電視劇《上海灘》，趙雅芝（左）、周潤發（右）（黑白劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1980年電視劇《上海灘》（黑白劇照）
    1980年電視劇《上海灘》（黑白劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1981年電視劇《火鳳凰》，周潤發與鄭裕玲 （劇照）
    1981年電視劇《火鳳凰》，周潤發與鄭裕玲 （劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1982年電視劇《蘇乞兒》，劉德華（左）、周潤發（右）（ 資料圖片）
    1982年電視劇《蘇乞兒》，劉德華（左）、周潤發（右）（ 資料圖片）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1983年周潤發（黑白資料圖片）
    1983年周潤發（黑白資料圖片）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1983年周潤發（左二）（黑白資料圖片）
    1983年周潤發（左二）（黑白資料圖片）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1984年電影《傾城之戀》（劇照）
    1984年電影《傾城之戀》（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1984年電影《等待黎明》，周潤發（左起）、葉童、萬梓良（黑白劇照）
    1984年電影《等待黎明》，周潤發（左起）、葉童、萬梓良（黑白劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1984年電視劇《笑傲江湖》，周潤發與戚美珍（黑白劇照）
    1984年電視劇《笑傲江湖》，周潤發與戚美珍（黑白劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    周潤發（左）與劉德華（右）（黑白資料圖片）
    周潤發（左）與劉德華（右）（黑白資料圖片）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1985年周潤發（黑白資料圖片）
    1985年周潤發（黑白資料圖片）
  • 相片日期：2023年10月4日
    周潤發憑1986年電影《英雄本色》奪第6屆香港電影金像獎最佳男主角。（劇照）
    周潤發憑1986年電影《英雄本色》奪第6屆香港電影金像獎最佳男主角。（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1986年電影《英雄本色》，（左起）周潤發、狄龍、張國榮（劇照）
    1986年電影《英雄本色》，（左起）周潤發、狄龍、張國榮（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1986年電視劇《原振俠與衛斯理》，周潤發（右）與胡慧中（左）（黑白劇照）
    1986年電視劇《原振俠與衛斯理》，周潤發（右）與胡慧中（左）（黑白劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1987年電影《監獄風雲》，周潤發（右）（劇照）
    1987年電影《監獄風雲》，周潤發（右）（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    周潤發（左）憑1987年電影《龍虎風雲》，奪得金像獎最佳男主角。（劇照）
    周潤發（左）憑1987年電影《龍虎風雲》，奪得金像獎最佳男主角。（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1987年電影《龍虎風雲》（劇照）
    1987年電影《龍虎風雲》（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1987年周潤發（右）與梅艷芳（左）奪得金馬獎影帝、影后，兩人分別憑電影《秋天的童話》、《胭脂扣》獲獎。 （黑白資料圖片）
    1987年周潤發（右）與梅艷芳（左）奪得金馬獎影帝、影后，兩人分別憑電影《秋天的童話》、《胭脂扣》獲獎。 （黑白資料圖片）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1987年電影《秋天的童話》，周潤發（中）與鍾楚紅（左）（劇照）
    1987年電影《秋天的童話》，周潤發（中）與鍾楚紅（左）（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1988年周潤發（左）與王祖賢（右）曾在電影《長短腳之戀》合作。（資料圖片）
    1988年周潤發（左）與王祖賢（右）曾在電影《長短腳之戀》合作。（資料圖片）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1988年周潤發（右）與張國榮（左）（資料圖片）
    1988年周潤發（右）與張國榮（左）（資料圖片）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1989年電影《英雄本色III夕陽之歌》，周潤發（右）與梅艷芳（左）（劇照）
    1989年電影《英雄本色III夕陽之歌》，周潤發（右）與梅艷芳（左）（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1989年電影《賭神》，周潤發（前）與劉德華（後）（劇照）
    1989年電影《賭神》，周潤發（前）與劉德華（後）（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1989年電影《喋血雙雄》（劇照）
    1989年電影《喋血雙雄》（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1989年電影《喋血雙雄》，周潤發（左）（劇照）
    1989年電影《喋血雙雄》，周潤發（左）（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    （左起）周潤發、梁朝偉、吳宇森曾在電影《辣手神探》合作。（資料圖片）
    （左起）周潤發、梁朝偉、吳宇森曾在電影《辣手神探》合作。（資料圖片）
  • 相片日期：2023年10月4日
    周潤發（資料圖片）
    周潤發（資料圖片）
  • 相片日期：2023年10月4日
    周潤發（黑白資料圖片）
    周潤發（黑白資料圖片）
  • 相片日期：2023年10月4日
    周潤發（黑白資料圖片）
    周潤發（黑白資料圖片）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1991年電影《縱橫四海》，（左起）鍾楚紅、張國榮、周潤發（劇照）
    1991年電影《縱橫四海》，（左起）鍾楚紅、張國榮、周潤發（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1991年電影《縱橫四海》劇照，（左起）周潤發、鍾楚紅、張國榮（劇照）
    1991年電影《縱橫四海》劇照，（左起）周潤發、鍾楚紅、張國榮（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1991年周潤發（資料圖片）
    1991年周潤發（資料圖片）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1992年電影《辣手神探》（劇照）
    1992年電影《辣手神探》（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1994年電影《賭神2》由周潤發（左）主演。（劇照）
    1994年電影《賭神2》由周潤發（左）主演。（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1994年，周潤發在豪雨下拍攝海底戲連環鏡頭。（資料圖片）
    1994年，周潤發在豪雨下拍攝海底戲連環鏡頭。（資料圖片）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1998年美國電影《血仍未冷》（The Replacement Killers）（劇照）
    1998年美國電影《血仍未冷》（The Replacement Killers）（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    1998年，周潤發（左）與盧海鵬（右）出席藝進同學會十周年活動。（資料圖片）
    1998年，周潤發（左）與盧海鵬（右）出席藝進同學會十周年活動。（資料圖片）
  • 相片日期：2023年10月4日
    2000年《卧虎藏龍》，周潤發（右）與章子怡（左）（劇照）
    2000年《卧虎藏龍》，周潤發（右）與章子怡（左）（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    2003年美國電影《刀槍不入一僧侶》（Bulletproof Monk）（劇照）
    2003年美國電影《刀槍不入一僧侶》（Bulletproof Monk）（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    2006年電影《滿城盡帶黃金甲》（劇照）
    2006年電影《滿城盡帶黃金甲》（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    2007年電影《加勒比海盜：魔盜王終極之戰》，圖左光頭者為周潤發，右為尊尼特普（劇照）
    2007年電影《加勒比海盜：魔盜王終極之戰》，圖左光頭者為周潤發，右為尊尼特普（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    電影《讓子彈飛》2011年在香港上映。（劇照）
    電影《讓子彈飛》2011年在香港上映。（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    2012年電影《大上海》（劇照）
    2012年電影《大上海》（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    2014年電影《賭城風雲》（劇照）
    2014年電影《賭城風雲》（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    2018年電影《無雙》，周潤發（左）與郭富城（右）（劇照）
    2018年電影《無雙》，周潤發（左）與郭富城（右）（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    2023年電影《別叫〝我賭神〞》（劇照）
    2023年電影《別叫〝我賭神〞》（劇照）
  • 相片日期：2023年10月4日
    2023年10月4日，周潤發（右）與太太陳薈蓮（左）出席第28屆釜山國際電影節，周獲頒亞洲電影人獎。（法新社）
    2023年10月4日，周潤發（右）與太太陳薈蓮（左）出席第28屆釜山國際電影節，周獲頒亞洲電影人獎。（法新社）