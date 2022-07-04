周潤發獲亞洲電影人獎　入行50載小生變巨星

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1981年電視劇《火鳳凰》，周潤發與鄭裕玲 （黑白劇照）
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1979年電視劇《網中人》，鄭裕玲（左）與周潤發（右）（劇照）
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1979年電視劇《網中人》，（後排左起）倫志文、周潤發、廖偉雄，（前排左起）鄧碧雲、黃新（黑白劇照）
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1980年電視劇《親情》，周潤發（左一）、鄭裕玲（左二）主演（資料圖片）
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1980年電視劇《上海灘》，趙雅芝（左）、周潤發（右）（黑白劇照）
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1980年電視劇《上海灘》（黑白劇照）
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1981年電視劇《火鳳凰》，周潤發與鄭裕玲 （劇照）
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1982年電視劇《蘇乞兒》，劉德華（左）、周潤發（右）（ 資料圖片）
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1983年周潤發（黑白資料圖片）
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1983年周潤發（左二）（黑白資料圖片）
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1984年電影《傾城之戀》（劇照）
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1984年電影《等待黎明》，周潤發（左起）、葉童、萬梓良（黑白劇照）
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1984年電視劇《笑傲江湖》，周潤發與戚美珍（黑白劇照）
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周潤發（左）與劉德華（右）（黑白資料圖片）
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1985年周潤發（黑白資料圖片）
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周潤發憑1986年電影《英雄本色》奪第6屆香港電影金像獎最佳男主角。（劇照）
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1986年電影《英雄本色》，（左起）周潤發、狄龍、張國榮（劇照）
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1986年電視劇《原振俠與衛斯理》，周潤發（右）與胡慧中（左）（黑白劇照）
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1987年電影《監獄風雲》，周潤發（右）（劇照）
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周潤發（左）憑1987年電影《龍虎風雲》，奪得金像獎最佳男主角。（劇照）
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1987年電影《龍虎風雲》（劇照）
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1987年周潤發（右）與梅艷芳（左）奪得金馬獎影帝、影后，兩人分別憑電影《秋天的童話》、《胭脂扣》獲獎。 （黑白資料圖片）
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1987年電影《秋天的童話》，周潤發（中）與鍾楚紅（左）（劇照）
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1988年周潤發（左）與王祖賢（右）曾在電影《長短腳之戀》合作。（資料圖片）
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1988年周潤發（右）與張國榮（左）（資料圖片）
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1989年電影《英雄本色III夕陽之歌》，周潤發（右）與梅艷芳（左）（劇照）
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1989年電影《賭神》，周潤發（前）與劉德華（後）（劇照）
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1989年電影《喋血雙雄》（劇照）
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1989年電影《喋血雙雄》，周潤發（左）（劇照）
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（左起）周潤發、梁朝偉、吳宇森曾在電影《辣手神探》合作。（資料圖片）
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周潤發（資料圖片）
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周潤發（黑白資料圖片）
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周潤發（黑白資料圖片）
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1991年電影《縱橫四海》，（左起）鍾楚紅、張國榮、周潤發（劇照）
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1991年電影《縱橫四海》劇照，（左起）周潤發、鍾楚紅、張國榮（劇照）
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1991年周潤發（資料圖片）
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1992年電影《辣手神探》（劇照）
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1994年電影《賭神2》由周潤發（左）主演。（劇照）
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1994年，周潤發在豪雨下拍攝海底戲連環鏡頭。（資料圖片）
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1998年美國電影《血仍未冷》（The Replacement Killers）（劇照）
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1998年，周潤發（左）與盧海鵬（右）出席藝進同學會十周年活動。（資料圖片）
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2000年《卧虎藏龍》，周潤發（右）與章子怡（左）（劇照）
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2003年美國電影《刀槍不入一僧侶》（Bulletproof Monk）（劇照）
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2006年電影《滿城盡帶黃金甲》（劇照）
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2007年電影《加勒比海盜：魔盜王終極之戰》，圖左光頭者為周潤發，右為尊尼特普（劇照）
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電影《讓子彈飛》2011年在香港上映。（劇照）
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2012年電影《大上海》（劇照）
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2014年電影《賭城風雲》（劇照）
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2018年電影《無雙》，周潤發（左）與郭富城（右）（劇照）
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2023年電影《別叫〝我賭神〞》（劇照）
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2023年10月4日，周潤發（右）與太太陳薈蓮（左）出席第28屆釜山國際電影節，周獲頒亞洲電影人獎。（法新社）