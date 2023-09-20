張曼玉於9月20日度過59歲生日，近年鮮有公開露面，近日以製片人角色為護膚品牌演繹短片，展現當下生活態度。本圖輯重溫張曼玉往日的電影、電視劇照，以及不同造型照。【多圖：張曼玉久違幕前 三分半鐘短片展示如何愛自己】

張曼玉1983年參選香港小姐奪得亞軍而入行，在演藝圈40載，演出不少家傳戶曉的電視劇及電影，憑電影《不脫襪的人》（1990）、《阮玲玉》（1993）、《甜蜜蜜》（1997）、《宋家皇朝》（1998）、《花樣年華》（2001），五度獲得香港電影金像獎最佳女主角。張曼玉亦是首位華人女演員奪得柏林影后和康城影后。