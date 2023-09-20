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張曼玉由港姐到影后

張曼玉於9月20日度過59歲生日，近年鮮有公開露面，近日以製片人角色為護膚品牌演繹短片，展現當下生活態度。本圖輯重溫張曼玉往日的電影、電視劇照，以及不同造型照。【多圖：張曼玉久違幕前　三分半鐘短片展示如何愛自己】

張曼玉1983年參選香港小姐奪得亞軍而入行，在演藝圈40載，演出不少家傳戶曉的電視劇及電影，憑電影《不脫襪的人》（1990）、《阮玲玉》（1993）、《甜蜜蜜》（1997）、《宋家皇朝》（1998）、《花樣年華》（2001），五度獲得香港電影金像獎最佳女主角。張曼玉亦是首位華人女演員奪得柏林影后和康城影后。

  • 相片日期：2023年9月21日
    1983年的張曼玉（黑白資料圖片）
    1983年的張曼玉（黑白資料圖片）
  • 相片日期：2023年9月21日
    張曼玉1983年參選香港小姐奪得亞軍。（黑白資料圖片）
    張曼玉1983年參選香港小姐奪得亞軍。（黑白資料圖片）
  • 相片日期：2023年9月21日
    張曼玉（左）1983年參選香港小姐奪得亞軍。（黑白資料圖片）
    張曼玉（左）1983年參選香港小姐奪得亞軍。（黑白資料圖片）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1984年電視劇《新紮師兄》（黑白資料圖片）
    1984年電視劇《新紮師兄》（黑白資料圖片）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1984年電視劇《新紮師兄》，梁朝偉與張曼玉 （黑白劇照）
    1984年電視劇《新紮師兄》，梁朝偉與張曼玉 （黑白劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1984年電影《緣份》，張曼玉與張國榮（劇照）
    1984年電影《緣份》，張曼玉與張國榮（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1985年電視劇《武林世家》，張曼玉與張國榮（黑白劇照）
    1985年電視劇《武林世家》，張曼玉與張國榮（黑白劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1985年電視劇《武林世家》，（左起）張曼玉、張國榮、謝賢（劇照）
    1985年電視劇《武林世家》，（左起）張曼玉、張國榮、謝賢（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1985年電視劇《拆檔拍檔》，張曼玉（右）與莊靜宜（左）（劇照）
    1985年電視劇《拆檔拍檔》，張曼玉（右）與莊靜宜（左）（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1988年電影《旺角卡門》，張曼玉與劉德華（劇照）
    1988年電影《旺角卡門》，張曼玉與劉德華（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1988年電影《流金歲月》，張曼玉與鍾楚紅（左）（劇照）
    1988年電影《流金歲月》，張曼玉與鍾楚紅（左）（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1990年電影《滾滾紅塵》，張曼玉與林青霞（右）（劇照）
    1990年電影《滾滾紅塵》，張曼玉與林青霞（右）（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1990年電影《阿飛正傳》（劇照）
    1990年電影《阿飛正傳》（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1990年電影《阿飛正傳》，張曼玉與劉德華（劇照）
    1990年電影《阿飛正傳》，張曼玉與劉德華（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    張曼玉在1992年憑電影《阮玲玉》成為首個華人女演員奪柏林影后。（資料圖片）
    張曼玉在1992年憑電影《阮玲玉》成為首個華人女演員奪柏林影后。（資料圖片）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1993年電影《射鵰英雄傳之東成西就》 （劇照）
    1993年電影《射鵰英雄傳之東成西就》 （劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1993年電影《神經刀與飛天貓》，張曼玉與張學友（右）（劇照）
    1993年電影《神經刀與飛天貓》，張曼玉與張學友（右）（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1993年電影《濟公》（劇照）
    1993年電影《濟公》（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1993年電影《濟公》（劇照）
    1993年電影《濟公》（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1993年電影《追男仔》，張曼玉與張學友（右）（劇照）
    1993年電影《追男仔》，張曼玉與張學友（右）（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1993年電影《青蛇》，王祖賢（左）與張曼玉（劇照）
    1993年電影《青蛇》，王祖賢（左）與張曼玉（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1996年電影《甜蜜蜜》，張曼玉與黎明（劇照）
    1996年電影《甜蜜蜜》，張曼玉與黎明（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1996年電影《甜蜜蜜》，張曼玉與黎明（劇照）
    1996年電影《甜蜜蜜》，張曼玉與黎明（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1996年電影《女飛賊再現江湖》（劇照）
    1996年電影《女飛賊再現江湖》（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    1997年電影《宋家皇朝》，（左起）楊紫瓊、張曼玉、鄔君梅（劇照）
    1997年電影《宋家皇朝》，（左起）楊紫瓊、張曼玉、鄔君梅（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    2000年電影《花樣年華》，張曼玉與梁朝偉（劇照）
    2000年電影《花樣年華》，張曼玉與梁朝偉（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    2000年電影《花樣年華》，張曼玉與梁朝偉（劇照）
    2000年電影《花樣年華》，張曼玉與梁朝偉（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    2002年電影《英雄》（劇照）
    2002年電影《英雄》（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    2002年電影《英雄》，張曼玉與梁朝偉（劇照）
    2002年電影《英雄》，張曼玉與梁朝偉（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    2004年電影《錯過又如何》（Clean）（劇照）
    2004年電影《錯過又如何》（Clean）（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    2004年電影《錯過又如何》（Clean）（劇照）
    2004年電影《錯過又如何》（Clean）（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    張曼玉憑前夫阿薩耶夫執導、2004年電影《錯過又如何》（Clean）成為康城影后，成為首個華人奪得此項殊榮。（法新社資料圖片）
    張曼玉憑前夫阿薩耶夫執導、2004年電影《錯過又如何》（Clean）成為康城影后，成為首個華人奪得此項殊榮。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2023年9月21日
    2004年電影《2046》（劇照）
    2004年電影《2046》（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    2004年電影《2046》（劇照）
    2004年電影《2046》（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    王家衛重新剪輯的電影《東邪西毒：終極版》在2008年上映。（劇照）
    王家衛重新剪輯的電影《東邪西毒：終極版》在2008年上映。（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    2010年電影《全城熱戀熱辣辣》（劇照）
    2010年電影《全城熱戀熱辣辣》（劇照）
  • 相片日期：2023年9月21日
    張曼玉近年鮮有在幕前亮相，近日為護膚品牌拍攝短片，展現當下的生活態度。（圖片由OLAY HK提供）
    張曼玉近年鮮有在幕前亮相，近日為護膚品牌拍攝短片，展現當下的生活態度。（圖片由OLAY HK提供）