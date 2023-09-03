梁朝偉歷年電影電視劇照

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電視劇《新紮師兄》（電視劇照）
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電視劇《鹿鼎記》梁朝偉（左）飾演韋小寶，劉德華（右）飾演康熙。（電視劇照）
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電視劇《楊家將》梁朝偉（左）及曾華倩（右）（電視劇照）
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電影《倩女幽魂III道道道》（劇照）
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電影《辣手神探》（劇照）
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電影《新流星蝴蝶劍》（劇照）
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電影《新難兄難弟》（劇照）
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電影《重慶森林》梁朝偉（左）與王菲（右）（劇照）
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電影《春光乍洩》張國榮（左）與梁朝偉（右）（劇照）
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電影《花樣年華》梁朝偉（左）與張曼玉（右）（劇照）
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電影《俠骨仁心》李嘉欣（左）與梁朝偉（右）（劇照）
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電影《同居密友》梁朝偉（左）與周麗淇（右）（劇照）
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電影《英雄》章子怡（左）與梁朝偉（右）（劇照）
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電影《無間道》（劇照）
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電影《行運超人》梁朝偉（左）與楊千嬅（右）（劇照）
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電影《1:99電影行動》梁朝偉（劇照）
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電影《無間道III終極無間》（劇照）
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電影《地下鐵》楊千嬅（左）與梁朝偉（右）（劇照）
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電影《2046》（劇照）
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電影《韓城攻略》任賢齊（左）與梁朝偉（右）（劇照）
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電影《傷城》（劇照）
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電影《色，戒》男女主角：梁朝偉（右）與湯唯（左）（劇照）
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電影《色，戒》梁朝偉（劇照）
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電影《赤壁》，梁朝偉飾演周瑜。（劇照）
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電影《赤壁決戰天下》，梁朝偉（中）飾演周瑜。（劇照）
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電影《東邪西毒終極版》（劇照）
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電影《一代宗師》（劇照）
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電影《一代宗師》，梁朝偉飾演葉問。（劇照）
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電影《擺渡人》（劇照）
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電影《捉妖記2》（劇照）
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電影《歐洲攻略》（劇照）
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電影《尚氣與十環幫傳奇》，梁朝偉飾演徐文武（主角尚氣的父親）。（劇照）
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電影《無名》（劇照）
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電影《風再起時》，梁朝偉（左二）與郭富城（左三）分別飾演曾拒絕受賄而飽受壓迫的警察南江和磊樂。（劇照）
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預定2023年尾上映的電影《金手指》（劇照）