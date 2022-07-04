金秋迷人景色：慕田峪長城

金秋時節，北京慕田峪長城景區內層林盡染，景色迷人。（新華社）

  • 相片日期：2022年10月24日
    北京慕田峪長城景區秋色，攝於10月22日。（新華社）
    北京慕田峪長城景區秋色，攝於10月22日。（新華社）
  • 相片日期：2022年10月24日
    北京慕田峪長城景區秋色，攝於10月22日。（新華社）
    北京慕田峪長城景區秋色，攝於10月22日。（新華社）
  • 相片日期：2022年10月24日
    北京慕田峪長城景區秋色，攝於10月22日。（新華社）
    北京慕田峪長城景區秋色，攝於10月22日。（新華社）
  • 相片日期：2022年10月24日
    北京慕田峪長城景區秋色，攝於10月22日。（新華社）
    北京慕田峪長城景區秋色，攝於10月22日。（新華社）
  • 相片日期：2022年10月24日
    北京慕田峪長城景區秋色，攝於10月22日。（新華社）
    北京慕田峪長城景區秋色，攝於10月22日。（新華社）
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    北京慕田峪長城景區秋色，攝於10月22日。（新華社）
    北京慕田峪長城景區秋色，攝於10月22日。（新華社）
  • 相片日期：2022年10月24日
    北京慕田峪長城景區秋色，攝於10月22日。（新華社）
    北京慕田峪長城景區秋色，攝於10月22日。（新華社）