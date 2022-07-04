圖看新任英國威爾斯王妃凱特

新任英王查理斯三世9月9日宣布，長子王儲威廉繼承「威爾斯親王」（Prince of Wales）頭銜；威廉的妻子凱特成為「威爾斯王妃」（Princess of Wales），是自威廉親母王妃戴安娜1997年逝世以來，英國王室首次再有人使用「威爾斯王妃」頭銜。相關報道：英王妃凱特與烏克蘭第一夫人會面、凱特平民變威爾斯王妃 儲妃頭銜承襲戴安娜