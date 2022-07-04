圖看新任英國威爾斯王妃凱特

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2022年9月19日，英女王國葬儀式於西敏寺舉行，凱特乘車跟隨英女王靈車。（法新社）
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2022年9月22日，凱特在溫莎市政廳感謝協助英女王國葬的義工和職員。（法新社）
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2022年9月22日，凱特（法新社）
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2022年9月22日，凱特（法新社）
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2022年9月19日，英女王國葬儀式於西敏寺舉行，英女王在聖喬治教堂下葬，凱特（左）、喬治小王子（右）和夏洛特小公主（中）前往出席儀式。（路透社）
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2022年9月19日，凱特與喬治小王子（法新社）
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2022年9月17日，凱特（左）在白金漢宮與烏克蘭第一夫人奧琳娜（Olena Zelenska，右）會面。（法新社）
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2022年9月17日，凱特在白金漢宮接待來賓。（法新社）
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2022年9月16日，凱特到訪英國薩里郡珀布賴特（Pirbright）的軍隊訓練中心。（法新社）
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2022年9月16日，王儲威廉和凱特到訪英國薩里郡珀布賴特（Pirbright）的軍隊訓練中心。（法新社）
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2022年9月16日，凱特（法新社）
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2022年9月16日，凱特（法新社）
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2022年9月15日，凱特在英國諾福克郡的桑德靈厄姆莊園（Sandringham Estate）外與民眾交流。（法新社）
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2022年9月15日，凱特（法新社）
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2022年9月15日，凱特（左）與小朋友交流。（法新社）
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2022年9月15日，凱特閱讀民眾寫的弔唁信。（法新社）
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2022年9月15日，凱特（法新社）
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2022年9月14日，英女王靈柩運抵西敏宮內的西敏廳，凱特跟其他主要王室成員出席儀式。（法新社）
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2022年9月14日，英女王靈柩運抵西敏宮內的西敏廳，凱特和王儲威廉出席儀式。（法新社）
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2022年9月14日，凱特（法新社）
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2022年9月14日，凱特（右）與王后卡米拉（左）（法新社）
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英女王伊利沙伯二世9月8日駕崩。圖為凱特2022年9月10日在溫莎堡外與民眾交流。（法新社）
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2022年9月10日，凱特（法新社）
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2022年9月10日，凱特（法新社）
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英女王伊利沙伯二世9月8日駕崩。圖為凱特與王儲威廉現身於溫莎堡外。（法新社）
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2022年9月10日，凱特（法新社）
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2022年9月10日，凱特（法新社）
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2022年9月10日，凱特（法新社）
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2022年9月10日，王儲威廉（左起）與夫人凱特、哈里王子與夫人梅根，一同現身於溫莎堡外。（法新社）