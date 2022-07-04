英女王國葬｜喬治小王子夏洛特小公主曾孫送別英女王

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夏洛特小公主（法新社）
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英女王國葬：喬治小王子於西敏寺儀式結束後準備登上汽車。（法新社）
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英女王國葬：英女王外曾孫女Savannah（左二）、Isla（中）、Lena（右二）在聖喬治教堂出席儀式。（路透社）
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英女王國葬：英女王外曾孫女Savannah（第一排左一）、Isla（左二）、Lena（左三）在聖喬治教堂出席儀式。（路透社）
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喬治小王子（右）、夏洛特小公主（左）出席英女王國葬儀式。（法新社）
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英女王靈柩在威靈頓拱門移上靈車時，夏洛特小公主（前排左）用手掩住眼睛疑似落淚。（路透社）
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左起：凱特、夏洛特小公主、喬治小王子（路透社）
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夏洛特小公主（左一）（路透社）
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夏洛特小公主（左二）（路透社）
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夏洛特小公主（左一）（路透社）
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夏洛特小公主（左一）（路透社）
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夏洛特小公主（左二）（路透社）
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（路透社）
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第一排左起：夏洛特小公主、喬治小王子、王后卡米拉（路透社）
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（路透社）
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等待英女王靈柩前往威靈頓拱門期間。右一為英國王儲威廉、右二為喬治小王子、右三為夏洛特小公主。（路透社）
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英女王國葬儀式（西敏寺）：第一排左起：英國王儲威廉、喬治小王子、凱特、夏洛特小公主（路透社）
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英女王國葬儀式（西敏寺）（路透社）
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夏洛特小公主跟隨王后卡米拉準備步入聖喬治教堂。（路透社）
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英女王國葬儀式（西敏寺）（路透社）
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英女王國葬儀式（西敏寺）（路透社）
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夏洛特小公主（路透社）
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夏洛特小公主（路透社）
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（路透社）
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聖喬治教堂內。（路透社）
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（法新社）
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英女王國葬儀式（西敏寺）：王儲威廉（左一）、喬治小王子（左二）、凱特（左三）、夏洛特（左四）（法新社）
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喬治小王子和夏洛特小公主在母親凱特（右三）陪同下抵達西敏寺。（路透社）
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（路透社）
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右起：英國王儲威廉、喬治小王子、凱特、夏洛特小公主（路透社）
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（路透社）
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（法新社）
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（法新社）
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夏洛特小公主（路透社）
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（路透社）
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（路透社）
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喬治小王子（左）乘車跟隨英女王靈柩。夏洛特小公主（右）目送英女王靈柩移上靈車時，用手掩眼疑似落淚。（法新社/路透社）
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左起：英國王儲威廉、喬治小王子、夏洛特小公主、凱特（路透社）