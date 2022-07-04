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英女王是英國在位最長君主，2022年是英女王登基70年。（法新社資料圖片）
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英女王（左）童年時與母親的合照（The Royal Family facebook片段截圖）
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英女王（時為伊利沙伯公主）童年時照片（The Royal Family instagram黑白圖片）
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英女王年幼時由媽媽抱着在陽台露面。（The Royal Family facebook圖片）
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1939年英女王母親與兩名女兒合照，右為英女王年輕時（當時為伊利沙伯公主）、左為瑪嘉烈公主。（The Royal Family facebook截圖）
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英女王童年與祖母皇后瑪麗。（The Royal Family facebook圖片）
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英女王（中）童年時與父親喬治六世（右一）等在白金漢宮陽台。（The Royal Family facebook圖片）
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英女王小時候與哥基犬Dookie合照。（The Royal Family facebook圖片）
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二戰期間，英女王（右，時為伊利沙伯公主）與妹妹瑪嘉烈公主被轉移到溫莎。圖為1940年10月1日，伊利沙伯公主在BBC兒童節目講話。（法新社黑白資料圖片）
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英女王（後排左）年輕時與父母和妹妹瑪嘉烈公主（The Royal Family facebook圖片）
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1945年5月8日是第二次世界大戰歐洲勝利日（VE Day），英女王（時為伊利沙伯公主）在白金漢宮外，混入群眾參加慶祝活動。（The Royal family facebook圖片）
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1945年5月8日是第二次世界大戰歐洲勝利日（VE Day），圖為英國國王喬治六世（右二）一家四口（左為伊利沙伯公主，即英女王）在白金漢宮陽台與群眾揮手。（The Royal family facebook圖片）
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1946年7月，英女王（時為伊利沙伯公主）當時20歲。（The Royal Family facebook圖片）
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1947年4月18日，伊利沙伯公主於21歲生日前拍攝的官方照片。（法新社黑白資料圖片）
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1947年7月11日，伊利沙伯公主與菲臘王子訂婚。（法新社黑白資料圖片）
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1947年11月20日，伊利沙伯公主與菲臘王子結婚。（法新社黑白資料圖片）
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1947年11月20日，伊利沙伯公主與菲臘王子結婚，主要王室成員當日在白金漢宮合照。（法新社黑白資料圖片）
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伊利沙伯公主（即後來的英女王）於1947年在西敏寺舉行婚禮。（The Royal Family網站圖片）
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1947年11月20日，伊利沙伯公主（右四）與丈夫菲臘（右五）結婚，在白金漢宮陽台接受民眾祝福。（法新社黑白資料圖片）
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英女王在結婚典禮後乘馬車返回白金漢宮。（法新社黑白資料圖片）
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1948年查理斯出生。圖為英女王（時為伊利沙伯公主）、菲臘親王與兒子查理斯（The Royal Family YouTube片段截圖）
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1948年12月15日，英女王（時為伊利沙伯公主）抱着長子查理斯。（法新社黑白資料圖片）
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1948年1月，伊利沙伯公主（即後來的英女王）與丈夫愛丁堡公爵菲臘在白金漢宮合照。（法新社黑白資料圖片）
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1950年安妮公主出生。圖為英女王（時為伊利沙伯公主）、菲臘親王及兩名子女查理斯和安妮（The Royal Family YouTube片段截圖）
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英女王（法新社黑白資料圖片）
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1951年，伊利沙伯公主與母親（The Royal Family Instagram黑白圖片）
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1951年4月21日，伊利沙伯公主25歲生日。（法新社黑白資料圖片）
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伊利沙伯公主（前排中）抱着女兒安妮與家人合照。（The Royal Family facebook圖片）
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1952年2月26日，英女王拍攝的官方照片。照片亦成為1953年至1971年女王郵票肖像的參照基礎。（the Royal Family facebook圖片）
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1952年6月7日，英女王騎馬檢閱皇家衛兵。（法新社黑白資料圖片）
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英女王與菲臘親王分別抱着查理斯王子和安妮公主，享受家庭樂。（法新社資料圖片）
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1953年6月2日，英女王加冕。（法新社黑白資料圖片）
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1953年6月2日，英女王在加冕儀式後，與菲臘親王向民眾揮手。（法新社黑白資料圖片）
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英女王於1953年6月拍攝的官方照片。（法新社黑白資料圖片）
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英女王攝於1953年6月拍攝的官方照片。（法新社黑白資料圖片）
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1953年6月2日，英女王（中）於加冕日與王室成員合照。英女王兩旁為英女王母親和妹妹。（法新社黑白資料圖片）
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1953年，英女王（後排中）、菲臘親王（後排左）與查理斯王子（後排右）和安妮公主（前）於蘇格蘭夏宮Balmoral Castle度假。（Royal Collection Trust facebook黑白照片）
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1960年，安德魯王子出生。圖為英女王、菲臘親王與三名子女（查理斯王子、安妮公主、安德魯王子）（The Royal Family YouTube片段截圖）
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1960年9月9日，英女王、菲臘親王與三名子女查理斯王子、安妮公主和安德魯王子在蘇格蘭巴爾莫拉爾城堡度假。（法新社黑白資料圖片）
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1964年，英女王（左）與菲臘親王（右）的第四名孩子愛德華王子出世。（The Royal Family YouTube短片截圖）
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1965年4月21日，英女王與菲臘親王及四名子女。（法新社黑白資料圖片）
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1965年，英女王（左一）與菲臘親王（右一），以及4名子女在浮若閣摩爾宮花園享受家庭樂。（The Royal Family twitter圖片）
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1968年，英女王（前排右）、菲臘親王（前排左）及四名子女合照。（The Royal Family facebook圖片）
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英女王（前排右）、菲臘親王（前排左）與四名子女享受家庭樂。（The Royal Family facebook圖片）
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1969年10月15日，英女王在蘇格蘭夏宮度假後返回倫敦，在King's Cross火車站拖着4隻哥基犬。（法新社黑白資料圖片）
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英女王一家在Sandringham莊園享受天倫樂。後排左起：愛德華王子、菲臘親王、英女王、安妮公主，（前排）查理斯王子、安德魯王子。（法新社黑白資料圖片）
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1972年10月31日，英女王與菲臘親王在Balmoral Castle度假。兩人當年結婚25周年。（法新社黑白資料圖片）
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1977年2月，英女王在白金漢宮拍攝登基25周年的照片。（法新社黑白資料圖片）
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1987年6月，英國王室發布英女王的官方照片。（法新社黑白資料圖片）
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1997年威爾斯王妃戴安娜離世，大批民眾在白金漢宮前放滿鮮花悼念。圖為英女王與菲臘親王觀看民眾給戴安娜的花束和留言。（路透社資料圖片）
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1999年12月25日，英女王與母親離開教堂。英女王母親於2002年去世。（路透社資料圖片）
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2002年4月9日，英女王母親的葬禮在倫敦舉行。英女王、王儲查理斯、威廉王子等王室成員出席。（法新社資料圖片）
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2002年5月7日，英女王在皇家專列上工作。（法新社資料圖片）
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2007年11月18日是英女王與菲臘親王結婚60周年，官方發布兩人的合照。（法新社資料圖片）
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2009年11月，英女王與菲臘親王在倫敦出席國會開幕大典。（法新社資料圖片）
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2011年10月，英女王外訪澳洲出席在珀斯總督府舉行的花園派對。（法新社資料圖片）
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2012年英國倫敦奧運，英女王與007占士邦演員丹尼爾卡特（Daniel Craig）在奧運開幕儀式片段演出。（法新社資料圖片）
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2014年6月英女王官方壽辰活動，英女王與菲臘親王現身白金漢宮陽台。（法新社資料圖片）
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2014年9月，英女王與菲臘親王在蘇格蘭出席活動。（法新社資料圖片）
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2016年12月8日，白金漢宮舉行年度外交招待會，圖為英女王、菲臘親王與王儲查理斯王子伉儷、威廉王子伉儷合照。（法新社資料圖片）
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2016年慶祝英女王90歲，王室發布英女王、王儲查理斯王子、威廉王子、喬治小王子的四代同堂合照。
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英女王（左）與女兒安妮公主（右）（The Royal Family facebook圖片）
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2007年11月18日，英女王、菲臘親王與四名子女合照，紀念英女王伉儷結婚60周年。（法新社資料圖片/Tim Graham）
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2017年11月20日，英女王（左）與王夫菲臘親王結婚70周年，王室發放官方照片紀念。（The Royal Family twitter圖片）
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2018年2月20日，英女王（右）出席英國倫敦時裝周活動，與美國《時尚》主編Anna Wintour坐在前排觀看時裝騷。（法新社資料圖片）
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2018年10月12日，英女王與菲臘親王出席孫女尤金妮亞公主（Princess Eugenie of York）的婚禮。（法新社資料圖片）
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2019年5月，英女王到訪英航倫敦希斯路機場總部，出席英航百周年活動。（法新社資料圖片）
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2020年6月10日，菲臘親王99歲生日，英國王室發放英女王與菲臘親王在溫莎堡的近照。（The Royal Family facebook圖片）
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英女王與菲臘親王（The Royal Family facebook圖片）
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2021年4月17日，英女王（左一）出席丈夫菲臘親王的喪禮。（路透社資料圖片）
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英女王自1952年繼承王位，多年來繼承傳統發表聖誕演說。2021年12月25日聖誕，95歲的英女王仍有發表聖誕講話。（The Royal Family facebook圖片）
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2021年，95歲的英女王在電視發表聖誕演說。（The Royal Family facebook圖片）
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2022年2月，英國王室發布英女王在溫莎堡橡樹廳（Oak Room）逗玩愛犬的照片。（法新社資料圖片）
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2022年3月29日，英女王（中）在兒子安德魯王子（右）陪同下，到西敏寺出席菲臘親王感恩追思禮拜。（路透社資料圖片）
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2022年6月2日，英女王登基70年慶祝活動揭幕，英女王與王室成員在白金漢宮露台亮相。（法新社資料圖片）
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2022年6月28日，96歲的英女王在蘇格蘭愛丁堡出席活動。（法新社資料圖片）
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英女王（左）於9月6日接見英國新首相卓慧思（右）。（法新社資料圖片）
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英女王是英國在位最長的君主，享年96歲。（The Royal Family facebook圖片）