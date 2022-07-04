英女王（左）童年時與母親的合照（The Royal Family facebook片段截圖）

英女王（時為伊利沙伯公主）童年時照片（The Royal Family instagram黑白圖片）

英女王年幼時由媽媽抱着在陽台露面。（The Royal Family facebook圖片）

1939年英女王母親與兩名女兒合照，右為英女王年輕時（當時為伊利沙伯公主）、左為瑪嘉烈公主。（The Royal Family facebook截圖）

英女王童年與祖母皇后瑪麗。（The Royal Family facebook圖片）

英女王（中）童年時與父親喬治六世（右一）等在白金漢宮陽台。（The Royal Family facebook圖片）

英女王小時候與哥基犬Dookie合照。（The Royal Family facebook圖片）

英女王（後排左）年輕時與父母和妹妹瑪嘉烈公主（The Royal Family facebook圖片）

1945年5月8日是第二次世界大戰歐洲勝利日（VE Day），英女王（時為伊利沙伯公主）在白金漢宮外，混入群眾參加慶祝活動。（The Royal family facebook圖片）

1945年5月8日是第二次世界大戰歐洲勝利日（VE Day），圖為英國國王喬治六世（右二）一家四口（左為伊利沙伯公主，即英女王）在白金漢宮陽台與群眾揮手。（The Royal family facebook圖片）

1946年7月，英女王（時為伊利沙伯公主）當時20歲。（The Royal Family facebook圖片）

伊利沙伯公主（即後來的英女王）於1947年在西敏寺舉行婚禮。（The Royal Family網站圖片）

1948年查理斯出生。圖為英女王（時為伊利沙伯公主）、菲臘親王與兒子查理斯（The Royal Family YouTube片段截圖）

1950年安妮公主出生。圖為英女王（時為伊利沙伯公主）、菲臘親王及兩名子女查理斯和安妮（The Royal Family YouTube片段截圖）

1951年，伊利沙伯公主與母親（The Royal Family Instagram黑白圖片）

伊利沙伯公主（前排中）抱着女兒安妮與家人合照。（The Royal Family facebook圖片）

1952年2月26日，英女王拍攝的官方照片。照片亦成為1953年至1971年女王郵票肖像的參照基礎。（the Royal Family facebook圖片）

1953年，英女王（後排中）、菲臘親王（後排左）與查理斯王子（後排右）和安妮公主（前）於蘇格蘭夏宮Balmoral Castle度假。（Royal Collection Trust facebook黑白照片）

1960年，安德魯王子出生。圖為英女王、菲臘親王與三名子女（查理斯王子、安妮公主、安德魯王子）（The Royal Family YouTube片段截圖）

1964年，英女王（左）與菲臘親王（右）的第四名孩子愛德華王子出世。（The Royal Family YouTube短片截圖）

1965年，英女王（左一）與菲臘親王（右一），以及4名子女在浮若閣摩爾宮花園享受家庭樂。（The Royal Family twitter圖片）

1968年，英女王（前排右）、菲臘親王（前排左）及四名子女合照。（The Royal Family facebook圖片）

英女王（前排右）、菲臘親王（前排左）與四名子女享受家庭樂。（The Royal Family facebook圖片）

英女王（左）與女兒安妮公主（右）（The Royal Family facebook圖片）

2017年11月20日，英女王（左）與王夫菲臘親王結婚70周年，王室發放官方照片紀念。（The Royal Family twitter圖片）

2018年10月12日，英女王與菲臘親王出席孫女尤金妮亞公主（Princess Eugenie of York）的婚禮。（法新社資料圖片）

2020年6月10日，菲臘親王99歲生日，英國王室發放英女王與菲臘親王在溫莎堡的近照。（The Royal Family facebook圖片）

英女王與菲臘親王（The Royal Family facebook圖片）

英女王自1952年繼承王位，多年來繼承傳統發表聖誕演說。2021年12月25日聖誕，95歲的英女王仍有發表聖誕講話。（The Royal Family facebook圖片）

2021年，95歲的英女王在電視發表聖誕演說。（The Royal Family facebook圖片）