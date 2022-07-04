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溫布頓網球男單 佐高域七奪錦標
塞爾維亞籍球星佐高域，於英國時間7月10日在溫布頓網球錦標賽男單奪冠，是他第七次奪得該項大滿貫錦標。
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相片日期：2022年7月11日
佐高域在溫布頓網球錦標賽男單七次奪冠。（法新社）
相片日期：2022年7月11日
佐高域（法新社）
相片日期：2022年7月11日
佐高域第七次奪得溫布頓網球賽男單錦標。（法新社）
相片日期：2022年7月11日
佐高域（法新社）
相片日期：2022年7月11日
佐高域（法新社）
相片日期：2022年7月11日
佐高域（右）從英國劍橋公爵夫人凱特（左）手上接過獎盃。（路透社）
相片日期：2022年7月11日
佐高域（左）、基茲奧斯（右）（路透社）
相片日期：2022年7月11日
溫布頓網球錦標賽男單：澳洲籍基茲奧斯不敵佐高域，奪得亞軍。（法新社）
相片日期：2022年7月11日
佐高域賽後親吻太太。（法新社）
相片日期：2022年7月11日
佐高域擊敗對手後，舉起雙手。（法新社）
相片日期：2022年7月11日
佐高域擊敗對手後，舉起雙手。（法新社）
相片日期：2022年7月11日
佐高域擊敗對手後，躺到草地上。（路透社）
相片日期：2022年7月11日
佐高域擊敗對手後，躺到草地上。（路透社）
相片日期：2022年7月11日
佐高域（路透社）
相片日期：2022年7月11日
佐高域（路透社）
相片日期：2022年7月11日
佐高域（法新社）
相片日期：2022年7月11日
佐高域（路透社）
相片日期：2022年7月11日
佐高域（法新社）
相片日期：2022年7月11日
佐高域（法新社）
相片日期：2022年7月11日
佐高域（路透社）
相片日期：2022年7月11日
佐高域（法新社）
相片日期：2022年7月11日
佐高域（路透社）