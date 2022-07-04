溫布頓網球男單　佐高域七奪錦標

塞爾維亞籍球星佐高域，於英國時間7月10日在溫布頓網球錦標賽男單奪冠，是他第七次奪得該項大滿貫錦標。相關報道：佐高域挫基茲奧斯四連霸 累積21大滿貫 乘結婚紀念日勝利獻太太

  • 相片日期：2022年7月11日
    佐高域在溫布頓網球錦標賽男單七次奪冠。（法新社）
    佐高域在溫布頓網球錦標賽男單七次奪冠。（法新社）
  • 相片日期：2022年7月11日
    佐高域（法新社）
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    佐高域第七次奪得溫布頓網球賽男單錦標。（法新社）
    佐高域第七次奪得溫布頓網球賽男單錦標。（法新社）
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    佐高域（法新社）
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    佐高域（法新社）
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    佐高域（右）從英國劍橋公爵夫人凱特（左）手上接過獎盃。（路透社）
    佐高域（右）從英國劍橋公爵夫人凱特（左）手上接過獎盃。（路透社）
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    佐高域（左）、基茲奧斯（右）（路透社）
    佐高域（左）、基茲奧斯（右）（路透社）
  • 相片日期：2022年7月11日
    溫布頓網球錦標賽男單：澳洲籍基茲奧斯不敵佐高域，奪得亞軍。（法新社）
    溫布頓網球錦標賽男單：澳洲籍基茲奧斯不敵佐高域，奪得亞軍。（法新社）
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    佐高域賽後親吻太太。（法新社）
    佐高域賽後親吻太太。（法新社）
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    佐高域擊敗對手後，舉起雙手。（法新社）
    佐高域擊敗對手後，舉起雙手。（法新社）
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    佐高域擊敗對手後，舉起雙手。（法新社）
    佐高域擊敗對手後，舉起雙手。（法新社）
  • 相片日期：2022年7月11日
    佐高域擊敗對手後，躺到草地上。（路透社）
    佐高域擊敗對手後，躺到草地上。（路透社）
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    佐高域擊敗對手後，躺到草地上。（路透社）
    佐高域擊敗對手後，躺到草地上。（路透社）
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    佐高域（路透社）
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    佐高域（路透社）
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    佐高域（法新社）
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    佐高域（路透社）
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    佐高域（法新社）
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    佐高域（法新社）
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    佐高域（路透社）
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    佐高域（法新社）
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    佐高域（路透社）
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