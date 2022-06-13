香港故宮文化博物館　近千故宮文物薈萃

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故宮館1號展廳：明黃色雲龍紋男單朝袍是康熙的禮服，為清代宮廷最正式的服裝，首次向公眾展出。（蘇智鑫攝）
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香港故宮文化博物館九大展廳部分看點（蘇智鑫攝／明報製圖）
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故宮館1號展廳：盤龍紐「大清受命之寶」（附印盒），為國家一級文物（蘇智鑫攝）
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故宮館2號展廳：彩雲蝠壽字金龍紋男龍袍（蘇智鑫攝）
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故宮館2號展廳：雲龍紋執壺（後排左），為國家一級文物（蘇智鑫攝）
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故宮館3號展廳：北宋時期的「白釉孩兒枕」，備受清代乾隆帝喜愛，為國家一級文物（馮凱鍵攝）
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故宮館3號展廳：青花海水白龍紋扁壺、青花龍穿花紋扁壺、青花海水白龍紋天球瓶（左至右）（馮凱鍵攝）
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故宮館3號展廳：折胭脂紫地琺瑯彩折枝蓮紋瓶（馮凱鍵攝）
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故宮館3號展廳：白陶刻幾河紋瓿（左）、紅陶鬹（右）（蘇智鑫攝）
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故宮館3號展廳：淡天青釉筆洗，為國家一級文物（馮凱鍵攝）
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故宮館3號展廳：各色釉菊花式盤（馮凱鍵攝）
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故宮館4號展廳：孝欽顯皇后（慈禧太后）朝服像畫稿（蘇智鑫攝）
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故宮館5號展廳：乾龍款彩色玻璃螺旋紋撇口瓶（清乾隆年間1736–1795年）、清宮造辦處（牆身）（蘇智鑫攝）
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故宮館5號展廳：乾龍款彩色玻璃螺旋紋撇口瓶（清乾隆年間1736–1795年）（蘇智鑫攝）
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故宮館6號展廳：清咸豐時期（1850年代）維多利亞城及海港油畫（林梓晴攝）
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故宮館6號展廳：三國演義頂箱櫃一對（馮凱鍵攝）
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故宮館6號展廳：古代金銀器（林梓晴攝）
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故宮館6號展廳：古代金銀器（林梓晴攝）
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故宮館6號展廳：清朝皇室禮器（林梓晴攝）
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故宮館6號展廳：平頭案（蘇智鑫攝）
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故宮館7號展廳：吳子昆《物化》（蘇智鑫攝）
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故宮館7號展廳：梁基爵《慶》（蘇智鑫攝）
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故宮館7號展廳：張瀚謙《浪書》（中通社）
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故宮館8號展廳：王羲之《行書雨後帖》（宋臨摹本）（蘇智鑫攝）
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故宮館8號展廳：趙芾《江山萬里圖》（局部）（林梓晴攝）
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故宮館8號展廳：趙芾《江山萬里圖》（局部）（林梓晴攝）
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故宮館8號展廳：宋徽宗趙佶《雪江歸棹圖》（蘇智鑫攝）
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故宮館8號展廳：趙孟頫《秋郊飲馬圖》（林梓晴攝）
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故宮館9號展廳：郎世寧《獅子玉》，為國家一級文物（蘇智鑫攝）
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故宮館9號展廳：西漢彩繪陶馬頭（蘇智鑫攝）
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故宮館9號展廳《特修斯與半人馬像》，來自羅浮宮博物館（林梓晴攝）
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故宮館9號展廳《人牽馬鐘》（蘇智鑫攝）
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故宮館9號展廳《人牽馬鐘》（蘇智鑫攝）
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故宮館9號展廳：馬首（蘇智鑫攝）
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故宮館9號展廳：薩珊王朝銀鎏金馬首，來自羅浮宮博物館（蘇智鑫攝）
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故宮館9號展廳：羅浮宮博物館收藏的解剖馬像（蘇智鑫攝）
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故宮館9號展廳《英嬪春貴人乘馬圖》（林梓晴攝）
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故宮館9號展廳《蘭吉特．辛格摩訶拉者》（林梓晴攝）