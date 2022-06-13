香港故宮文化博物館　近千故宮文物薈萃

香港故宮文化博物館7月2日開幕，開幕展設有9個展覽，展出不少歷史珍品，包括914件從故宮博物院精選的藏品，其中166件為國家一級文物，屬「國寶」級別；法國巴黎羅浮宮博物館也借出了13件珍貴藏品，中西文物薈萃一堂。7號展廳則展示由6位香港藝術家創作並詮釋故宮文化的多媒體藝術，透過藝術進行古今對話。

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