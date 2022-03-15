世界各地鬱金香綻放，包括土耳其伊斯坦布爾、荷蘭Flevoland、比利時布魯塞爾，以及中亞國家吉爾吉斯首都比什凱克，色彩奪目的花朵，令人賞心悅目。中國多處亦有鬱金香盛開，其中北京大興區北臧村鎮永定河畔正舉行鬱金香藝術文化節，吸引遊人。（圖：新華社）

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