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土耳其伊斯坦布爾的公園鬱金香綻放，圖片攝於4月15日。（新華社）
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土耳其伊斯坦布爾的公園鬱金香綻放，圖片攝於4月15日。（新華社）
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中亞國家吉爾吉斯首都比什凱克的鬱金香綻放。（新華社）
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中亞國家吉爾吉斯首都比什凱克鬱金香綻放。（新華社）
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荷蘭弗萊福蘭省（Flevoland）花田鬱金香綻放。（新華社）
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荷蘭弗萊福蘭省（Flevoland）花田鬱金香綻放。（新華社）
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中國甘肅永靖縣鬱金香綻放。（新華社）
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北京大興區北臧村鎮永定河畔正舉行鬱金香藝術文化節，圖片攝於4月19日。（新華社）
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北京大興區北臧村鎮永定河畔正舉行鬱金香藝術文化節。（新華社）
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土耳其伊斯坦布爾鬱金香綻放。（新華社）
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土耳其伊斯坦布爾鬱金香綻放。（新華社）
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土耳其伊斯坦布爾鬱金香綻放。（新華社）
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土耳其伊斯坦布爾鬱金香綻放。（新華社）
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土耳其伊斯坦布爾鬱金香綻放。（新華社）
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土耳其伊斯坦布爾鬱金香綻放。（新華社）
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荷蘭弗萊福蘭省Flevoland花田鬱金香綻放。（新華社）
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荷蘭弗萊福蘭省Flevoland花田鬱金香綻放。（新華社）
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荷蘭弗萊福蘭省Flevoland花田鬱金香綻放。（新華社）
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荷蘭弗萊福蘭省Flevoland花田鬱金香綻放。（新華社）
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荷蘭弗萊福蘭省Flevoland花田鬱金香綻放。（新華社）
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中國湖北襄陽市保康縣後坪鎮下雪，圖為攝於4月15日的雪中鬱金香。（新華社）
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中亞國家吉爾吉斯首都比什凱克的公園鬱金香綻放。（新華社）
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中亞國家吉爾吉斯首都比什凱克的公園鬱金香綻放。（新華社）