圖看俄軍侵烏：烏克蘭馬里烏波爾　基建被毁平民傷亡

烏克蘭南部城市馬里烏波爾（Mariupol）從俄烏戰爭爆發初期以來，一直是重要戰場，雖然俄軍勢將佔領該整座城市，烏軍堅持「戰鬥到底」。烏克蘭總統澤連斯基表示，馬里烏波爾情況嚴峻，士兵與傷者遭到封鎖，形成人道災難。（圖：路透社、法新社）

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  • 相片日期：2022年4月18日
    烏克蘭馬里烏波爾街上放有平民屍體。圖片攝於4月17日。（路透社）
    烏克蘭馬里烏波爾街上放有平民屍體。圖片攝於4月17日。（路透社）
  • 相片日期：2022年4月18日
    烏克蘭馬里烏波爾的住宅損毀。圖片攝於4月17日。（路透社）
    烏克蘭馬里烏波爾的住宅損毀。圖片攝於4月17日。（路透社）
  • 相片日期：2022年4月18日
    烏克蘭馬里烏波爾街上放有平民屍體。圖片攝於4月17日。（路透社）
    烏克蘭馬里烏波爾街上放有平民屍體。圖片攝於4月17日。（路透社）
  • 相片日期：2022年4月18日
    烏克蘭馬里烏波爾不少建築物被破壞。圖片攝於4月17日。（路透社）
    烏克蘭馬里烏波爾不少建築物被破壞。圖片攝於4月17日。（路透社）
  • 相片日期：2022年4月18日
    烏克蘭馬里烏波爾不少建築物被破壞。圖片攝於4月17日。（路透社）
    烏克蘭馬里烏波爾不少建築物被破壞。圖片攝於4月17日。（路透社）
  • 相片日期：2022年4月18日
    烏克蘭馬里烏波爾街上所見，一輛坦克被毁棄置街頭。圖片攝於4月17日。（路透社）
    烏克蘭馬里烏波爾街上所見，一輛坦克被毁棄置街頭。圖片攝於4月17日。（路透社）
  • 相片日期：2022年4月18日
    烏克蘭馬里烏波爾街上一片頹垣敗瓦。圖片攝於4月17日。（路透社）
    烏克蘭馬里烏波爾街上一片頹垣敗瓦。圖片攝於4月17日。（路透社）
  • 相片日期：2022年4月18日
    烏克蘭馬里烏波爾有居民嘗試從被毁的住宅中取回物件。圖片攝於4月17日。（路透社）
    烏克蘭馬里烏波爾有居民嘗試從被毁的住宅中取回物件。圖片攝於4月17日。（路透社）
  • 相片日期：2022年4月18日
    親俄士兵駕駛坦克沿鄰近馬里烏波爾的公路行駛。圖片攝於4月17日。（路透社）
    親俄士兵駕駛坦克沿鄰近馬里烏波爾的公路行駛。圖片攝於4月17日。（路透社）
  • 相片日期：2022年4月18日
    親俄士兵駕駛裝甲車。圖片攝於4月17日。（路透社）
    親俄士兵駕駛裝甲車。圖片攝於4月17日。（路透社）
  • 相片日期：2022年4月18日
    親俄士兵在烏克蘭馬里烏波爾街頭聚集。圖片攝於4月17日。（路透社）
    親俄士兵在烏克蘭馬里烏波爾街頭聚集。圖片攝於4月17日。（路透社）
  • 相片日期：2022年4月18日
    親俄士兵前往烏克蘭馬里烏波爾。圖片攝於4月15日。（路透社）
    親俄士兵前往烏克蘭馬里烏波爾。圖片攝於4月15日。（路透社）
  • 相片日期：2022年4月18日
    俄方安排媒體拍攝烏克蘭馬里烏波爾情況，俄羅斯士兵和義工在城內派發麵包。圖片攝於4月12日。（法新社）
    俄方安排媒體拍攝烏克蘭馬里烏波爾情況，俄羅斯士兵和義工在城內派發麵包。圖片攝於4月12日。（法新社）
  • 相片日期：2022年4月18日
    俄方安排媒體拍攝烏克蘭馬里烏波爾情況，一名婦女與一名俄羅斯士兵交談，後面有市民排隊領取食物。圖片攝於4月12日。（法新社）
    俄方安排媒體拍攝烏克蘭馬里烏波爾情況，一名婦女與一名俄羅斯士兵交談，後面有市民排隊領取食物。圖片攝於4月12日。（法新社）
  • 相片日期：2022年4月18日
    俄方安排媒體拍攝烏克蘭馬里烏波爾情況，一名抱着孩子的婦女在俄羅斯士兵附近走過。圖片攝於4月12日。（法新社）
    俄方安排媒體拍攝烏克蘭馬里烏波爾情況，一名抱着孩子的婦女在俄羅斯士兵附近走過。圖片攝於4月12日。（法新社）