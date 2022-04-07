圖看俄軍侵烏：烏克蘭馬里烏波爾　基建被毁平民傷亡

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烏克蘭馬里烏波爾街上放有平民屍體。圖片攝於4月17日。（路透社）
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烏克蘭馬里烏波爾的住宅損毀。圖片攝於4月17日。（路透社）
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烏克蘭馬里烏波爾街上放有平民屍體。圖片攝於4月17日。（路透社）
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烏克蘭馬里烏波爾不少建築物被破壞。圖片攝於4月17日。（路透社）
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烏克蘭馬里烏波爾不少建築物被破壞。圖片攝於4月17日。（路透社）
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烏克蘭馬里烏波爾街上所見，一輛坦克被毁棄置街頭。圖片攝於4月17日。（路透社）
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烏克蘭馬里烏波爾街上一片頹垣敗瓦。圖片攝於4月17日。（路透社）
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烏克蘭馬里烏波爾有居民嘗試從被毁的住宅中取回物件。圖片攝於4月17日。（路透社）
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親俄士兵駕駛坦克沿鄰近馬里烏波爾的公路行駛。圖片攝於4月17日。（路透社）
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親俄士兵駕駛裝甲車。圖片攝於4月17日。（路透社）
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親俄士兵在烏克蘭馬里烏波爾街頭聚集。圖片攝於4月17日。（路透社）
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親俄士兵前往烏克蘭馬里烏波爾。圖片攝於4月15日。（路透社）
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俄方安排媒體拍攝烏克蘭馬里烏波爾情況，俄羅斯士兵和義工在城內派發麵包。圖片攝於4月12日。（法新社）
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俄方安排媒體拍攝烏克蘭馬里烏波爾情況，一名婦女與一名俄羅斯士兵交談，後面有市民排隊領取食物。圖片攝於4月12日。（法新社）
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俄方安排媒體拍攝烏克蘭馬里烏波爾情況，一名抱着孩子的婦女在俄羅斯士兵附近走過。圖片攝於4月12日。（法新社）