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霧鎖香江
本港3月22日受溫暖潮濕海洋氣流影響，被大霧籠罩，維港對岸視野模糊。（圖：法新社）
相片日期：2022年3月23日
3月22日大霧籠罩本港。圖中最高的建築物是中環IFC（國際金融中心）。（法新社）
相片日期：2022年3月23日
3月22日大霧籠罩本港。（法新社）
相片日期：2022年3月23日
香港，3月22日（法新社）
相片日期：2022年3月23日
香港，3月22日（法新社）
相片日期：2022年3月23日
香港，3月22日（法新社）
相片日期：2022年3月23日
香港，3月22日（法新社）
相片日期：2022年3月23日
香港，3月22日（法新社）
相片日期：2022年3月23日
香港，3月22日（法新社）