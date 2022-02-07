日本「冰王子」羽生結弦

2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）

2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）

2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）

2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）

2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）

羽生結弦在2014年俄羅斯索契冬奧，於花樣滑冰男子單人滑贏得第一金。（法新社資料圖片）