日本「冰王子」羽生結弦

日本「冰王子」、27歲的羽生結弦被視為北京冬奧最強戲碼。他在過去兩屆冬奧奪金，是66年來首名花樣滑冰衛冕男將，今屆倘若達成三連霸，將是94年來第一人。（圖：新華社、法新社、路透社）［相關報道：羽生結弦抵京爭三連霸

  • 相片日期：2022年2月7日
    2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）
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    2022年2月7日，羽生結弦（新華社）
    2022年2月7日，羽生結弦（新華社）
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    2022年2月7日，羽生結弦（新華社）
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    2022年2月7日，羽生結弦（新華社）
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    2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）
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    2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）
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    2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）
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    2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）
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    2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（法新社資料圖片）
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    2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（法新社資料圖片）
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    2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（新華社資料圖片）
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    2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（新華社資料圖片）
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    2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（新華社資料圖片）
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    2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（新華社資料圖片）
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    2021年12月26日，羽生結弦（法新社資料圖片）
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    2021年12月26日，羽生結弦（新華社資料圖片）
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    2021年12月26日，羽生結弦（新華社資料圖片）
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    2021年12月26日，羽生結弦（法新社資料圖片）
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    2021年12月26日，羽生結弦（新華社資料圖片）
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    2021年3月25日，羽生結弦出戰花樣滑冰世界錦標賽短節目。（路透社資料圖片）
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    2021年3月25日，羽生結弦（路透社資料圖片）
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    2021年3月25日，羽生結弦（路透社資料圖片）
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    羽生結弦在2014年俄羅斯索契冬奧，於花樣滑冰男子單人滑贏得第一金。（法新社資料圖片）
    羽生結弦在2014年俄羅斯索契冬奧，於花樣滑冰男子單人滑贏得第一金。（法新社資料圖片）