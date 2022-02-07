日本「冰王子」羽生結弦

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2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）
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2022年2月7日，羽生結弦（新華社）
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2022年2月7日，羽生結弦（新華社）
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2022年2月7日，羽生結弦（新華社）
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2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）
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2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）
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2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）
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2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）
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2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（法新社資料圖片）
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2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（法新社資料圖片）
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2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（新華社資料圖片）
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2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（新華社資料圖片）
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2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（新華社資料圖片）
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2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（新華社資料圖片）
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2021年12月26日，羽生結弦（法新社資料圖片）
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2021年12月26日，羽生結弦（新華社資料圖片）
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2021年12月26日，羽生結弦（新華社資料圖片）
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2021年12月26日，羽生結弦（法新社資料圖片）
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2021年12月26日，羽生結弦（新華社資料圖片）
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2021年3月25日，羽生結弦出戰花樣滑冰世界錦標賽短節目。（路透社資料圖片）
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2021年3月25日，羽生結弦（路透社資料圖片）
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2021年3月25日，羽生結弦（路透社資料圖片）
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羽生結弦在2014年俄羅斯索契冬奧，於花樣滑冰男子單人滑贏得第一金。（法新社資料圖片）