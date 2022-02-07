日本「冰王子」羽生結弦　冬奧力爭三連霸失敗

日本「冰王子」、27歲的羽生結弦被視為北京冬奧最強戲碼。羽生結弦在過去兩屆冬奧奪金，是66年來首名花樣滑冰衛冕男將，今屆挑戰「三連霸」，可惜他最終在北京冬奧男子單人花樣滑冰僅得第四，無緣獎牌。金牌由美國華裔選手陳巍奪得，銀牌及銅牌分別是羽生結弦的隊友鍵山優真和宇野昌磨。（圖：新華社、中新社、法新社、路透社）

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    日本「冰王子」、羽生結弦挑戰冬奧「三連霸」失敗，最終在男子個人花樣滑冰僅得第四，無緣獎牌。（法新社）
    日本「冰王子」、羽生結弦挑戰冬奧「三連霸」失敗，最終在男子個人花樣滑冰僅得第四，無緣獎牌。（法新社）
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    2022年2月10日，日本花樣滑冰選手羽生結弦出戰北京冬奧。羽生結弦是2014年及2018年冬奧男子花式滑冰金牌得主。（法新社）
    2022年2月10日，日本花樣滑冰選手羽生結弦出戰北京冬奧。羽生結弦是2014年及2018年冬奧男子花式滑冰金牌得主。（法新社）
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    2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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    2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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    2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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    2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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    2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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    2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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    2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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    2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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    2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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    2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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    2022年2月10日，日本花樣滑冰選手羽生結弦出戰北京冬奧，他在男子單人滑長節目出現失誤摔倒。（法新社）
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    2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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    2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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    2022年2月10日，日本花樣滑冰選手羽生結弦出戰北京冬奧，他在男子單人滑長節目出現失誤摔倒。（法新社）
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    2022年2月8日，羽生結弦在北京冬奧登場。（新華社）
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    2022年2月8日，羽生結弦在北京冬奧登場。（路透社）
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    2022年2月8日，羽生結弦在北京冬奧登場。（新華社）
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    2022年2月8日，羽生結弦在北京冬奧登場。（中新社）
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    2022年2月8日，羽生結弦在北京冬奧登場。（法新社）
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    2022年2月8日，羽生結弦在北京冬奧登場。（新華社）
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    2022年2月8日，羽生結弦在北京冬奧登場。（法新社）
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    2022年2月8日，羽生結弦在北京冬奧登場。（法新社）
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    2022年2月8日，羽生結弦在北京冬奧登場。（法新社）
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    2022年2月8日，羽生結弦（法新社）
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    2022年2月8日，羽生結弦（新華社）
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    2022年2月8日，羽生結弦（中新社）
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    2022年2月8日，羽生結弦（法新社）
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    2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）
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    2022年2月7日，羽生結弦（新華社）
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    2022年2月7日，羽生結弦（新華社）
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    2022年2月7日，羽生結弦（新華社）
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    2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）
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    2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）
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    2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）
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    2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）
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    2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（法新社資料圖片）
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    2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（法新社資料圖片）
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    2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（新華社資料圖片）
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    2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（新華社資料圖片）
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    2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（新華社資料圖片）
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    2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（新華社資料圖片）
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    2021年12月26日，羽生結弦（法新社資料圖片）
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    2021年12月26日，羽生結弦（新華社資料圖片）
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    2021年12月26日，羽生結弦（新華社資料圖片）
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    2021年12月26日，羽生結弦（法新社資料圖片）
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    2021年12月26日，羽生結弦（新華社資料圖片）
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    2021年3月25日，羽生結弦出戰花樣滑冰世界錦標賽短節目。（路透社資料圖片）
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    2021年3月25日，羽生結弦（路透社資料圖片）
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    2021年3月25日，羽生結弦（路透社資料圖片）
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    羽生結弦在2014年俄羅斯索契冬奧，於花樣滑冰男子單人滑贏得第一金。（法新社資料圖片）
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