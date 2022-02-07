日本「冰王子」羽生結弦　冬奧力爭三連霸失敗

日本「冰王子」、27歲的羽生結弦被視為北京冬奧最強戲碼。羽生結弦在過去兩屆冬奧奪金，是66年來首名花樣滑冰衛冕男將，今屆挑戰「三連霸」，可惜他最終在北京冬奧男子單人花樣滑冰僅得第四，無緣獎牌。金牌由美國華裔選手陳巍奪得，銀牌及銅牌分別是羽生結弦的隊友鍵山優真和宇野昌磨。（圖：新華社、中新社、法新社、路透社）

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