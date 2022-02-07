日本「冰王子」羽生結弦　冬奧力爭三連霸失敗

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日本「冰王子」、羽生結弦挑戰冬奧「三連霸」失敗，最終在男子個人花樣滑冰僅得第四，無緣獎牌。（法新社）
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2022年2月10日，日本花樣滑冰選手羽生結弦出戰北京冬奧。羽生結弦是2014年及2018年冬奧男子花式滑冰金牌得主。（法新社）
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2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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2022年2月10日，日本花樣滑冰選手羽生結弦出戰北京冬奧，他在男子單人滑長節目出現失誤摔倒。（法新社）
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2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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2022年2月10日，羽生結弦（法新社)
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2022年2月10日，日本花樣滑冰選手羽生結弦出戰北京冬奧，他在男子單人滑長節目出現失誤摔倒。（法新社）
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2022年2月8日，羽生結弦在北京冬奧登場。（新華社）
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2022年2月8日，羽生結弦在北京冬奧登場。（路透社）
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2022年2月8日，羽生結弦在北京冬奧登場。（新華社）
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2022年2月8日，羽生結弦在北京冬奧登場。（中新社）
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2022年2月8日，羽生結弦在北京冬奧登場。（法新社）
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2022年2月8日，羽生結弦在北京冬奧登場。（新華社）
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2022年2月8日，羽生結弦在北京冬奧登場。（法新社）
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2022年2月8日，羽生結弦在北京冬奧登場。（法新社）
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2022年2月8日，羽生結弦在北京冬奧登場。（法新社）
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2022年2月8日，羽生結弦（法新社）
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2022年2月8日，羽生結弦（新華社）
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2022年2月8日，羽生結弦（中新社）
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2022年2月8日，羽生結弦（法新社）
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2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）
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2022年2月7日，羽生結弦（新華社）
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2022年2月7日，羽生結弦（新華社）
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2022年2月7日，羽生結弦（新華社）
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2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）
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2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）
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2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）
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2022年2月7日，羽生結弦在北京2022年冬奧會花樣滑冰訓練館進行賽前訓練。（新華社）
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2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（法新社資料圖片）
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2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（法新社資料圖片）
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2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（新華社資料圖片）
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2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（新華社資料圖片）
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2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（新華社資料圖片）
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2021年12月26日，羽生結弦於全日本花樣滑冰賽奪金。（新華社資料圖片）
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2021年12月26日，羽生結弦（法新社資料圖片）
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2021年12月26日，羽生結弦（新華社資料圖片）
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2021年12月26日，羽生結弦（新華社資料圖片）
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2021年12月26日，羽生結弦（法新社資料圖片）
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2021年12月26日，羽生結弦（新華社資料圖片）
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2021年3月25日，羽生結弦出戰花樣滑冰世界錦標賽短節目。（路透社資料圖片）
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2021年3月25日，羽生結弦（路透社資料圖片）
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2021年3月25日，羽生結弦（路透社資料圖片）
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羽生結弦在2014年俄羅斯索契冬奧，於花樣滑冰男子單人滑贏得第一金。（法新社資料圖片）