網上賞花：劍蘭金百合盛放

元朗新田信芯園的劍蘭、金百合盛放，花田色彩奪目。短片：花田@元朗信芯園

  • 相片日期：2022年1月10日
    金百合@元朗信芯園（陸秋燕攝）
    金百合@元朗信芯園（陸秋燕攝）
  • 相片日期：2022年1月10日
    劍蘭@元朗信芯園（陸秋燕攝）
    劍蘭@元朗信芯園（陸秋燕攝）
  • 相片日期：2022年1月10日
    劍蘭@元朗信芯園（何芍盈攝）
    劍蘭@元朗信芯園（何芍盈攝）
  • 相片日期：2022年1月10日
    劍蘭@元朗信芯園（何芍盈攝）
    劍蘭@元朗信芯園（何芍盈攝）
  • 相片日期：2022年1月10日
    劍蘭@元朗信芯園（何芍盈攝）
    劍蘭@元朗信芯園（何芍盈攝）
  • 相片日期：2022年1月10日
    百合@元朗信芯園（何芍盈攝）
    百合@元朗信芯園（何芍盈攝）
  • 相片日期：2022年1月10日
    金百合@元朗信芯園（何芍盈攝）
    金百合@元朗信芯園（何芍盈攝）
  • 相片日期：2022年1月10日
    金百合@元朗信芯園（陸秋燕攝）
    金百合@元朗信芯園（陸秋燕攝）
  • 相片日期：2022年1月10日
    劍蘭@元朗信芯園（陸秋燕攝）
    劍蘭@元朗信芯園（陸秋燕攝）
  • 相片日期：2022年1月10日
    劍蘭@元朗信芯園（何芍盈攝）
    劍蘭@元朗信芯園（何芍盈攝）
  • 相片日期：2022年1月10日
    金百合@元朗信芯園（陸秋燕攝）
    金百合@元朗信芯園（陸秋燕攝）