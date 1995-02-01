M+博物館展品精選　艾未未《洗白》《長安街》、10萬泥人注目

西九文化區M+博物館已開幕，開幕展由6個專題展覽組成，包括主打本土文化的「香港：此地彼方」展覽、呈現當代中國變化的「M+希克藏品：從大革命到全球化」，以及英國藝術家安東尼．葛姆雷的大型作品。其中，中國異見藝術家艾未未作品《洗白》與《長安街》，以及葛姆雷製作的約10萬個泥人，吸引不少人觀賞及打卡。【短片：4分鐘帶你遊M+

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希克讚M+「最好博物館」 對香港仍感樂觀

  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽：艾未未《洗白》（張可兒攝）
    M+博物館「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽：艾未未《洗白》（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽：艾未未《長安街》（張可兒攝）
    M+博物館「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽：艾未未《長安街》（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽：王廣義《毛澤東：紅色方格2號》（張可兒攝）
    M+博物館「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽：王廣義《毛澤東：紅色方格2號》（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽：王度《紙上談兵》（張可兒攝）
    M+博物館「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽：王度《紙上談兵》（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽：方力鈞《1995.2》（張可兒攝）
    M+博物館「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽：方力鈞《1995.2》（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽：林天苗《辮》（張可兒攝）
    M+博物館「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽：林天苗《辮》（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽：耿建翌《第二狀態》（張可兒攝）
    M+博物館「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽：耿建翌《第二狀態》（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽：耿建翌《第二狀態》（林靄怡攝）
    M+博物館「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽：耿建翌《第二狀態》（林靄怡攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽：張曉剛《血緣─大家庭17號》（張可兒攝）
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  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「安東尼・葛姆雷：亞洲土地」展覽泥人作品（張可兒攝）
    M+博物館「安東尼・葛姆雷：亞洲土地」展覽泥人作品（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「安東尼・葛姆雷：亞洲土地」展覽泥人作品（張可兒攝）
    M+博物館「安東尼・葛姆雷：亞洲土地」展覽泥人作品（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「安東尼・葛姆雷：亞洲土地」展覽泥人作品（林靄怡攝）
    M+博物館「安東尼・葛姆雷：亞洲土地」展覽泥人作品（林靄怡攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「香港：此地彼方」展覽（張可兒攝）
    M+博物館「香港：此地彼方」展覽（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「香港：此地彼方」展覽（張可兒攝）
    M+博物館「香港：此地彼方」展覽（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「香港：此地彼方」展覽：曾灶財《門》（張可兒攝）
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  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「香港：此地彼方」展覽：吳爾夫《建築密度#8b》（張可兒攝）
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  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「香港：此地彼方」展覽：呂壽琨《太古無法》（張可兒攝）
    M+博物館「香港：此地彼方」展覽：呂壽琨《太古無法》（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「香港：此地彼方」展覽展示的舊式電視機。（張可兒攝）
    M+博物館「香港：此地彼方」展覽展示的舊式電視機。（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「香港：此地彼方」展覽展示的香港舊照。（張可兒攝）
    M+博物館「香港：此地彼方」展覽展示的香港舊照。（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「香港：此地彼方」展覽播放有關香港的片段。（張可兒攝）
    M+博物館「香港：此地彼方」展覽播放有關香港的片段。（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「物件・空間・互動」展覽：陳幼堅「梅艷芳《飛躍舞台》唱片封套噴畫」（張可兒攝）
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  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「物件・空間・互動」展覽：大橋晃朗《Hannan長椅》（圖中沙發）（張可兒攝）
    M+博物館「物件・空間・互動」展覽：大橋晃朗《Hannan長椅》（圖中沙發）（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「物件・空間・互動」展覽（張可兒攝）
    M+博物館「物件・空間・互動」展覽（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「物件・空間・互動」展覽：倉俁史朗《清友壽司吧》的外貌（張可兒攝）
    M+博物館「物件・空間・互動」展覽：倉俁史朗《清友壽司吧》的外貌（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「物件・空間・互動」展覽：倉俁史朗《清友壽司吧》的內部（張可兒攝）
    M+博物館「物件・空間・互動」展覽：倉俁史朗《清友壽司吧》的內部（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「個體・源流・表現」展覽：李明維《魚雁計畫》（張可兒攝）
    M+博物館「個體・源流・表現」展覽：李明維《魚雁計畫》（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「個體・源流・表現」展覽：白南準《平方根》（張可兒攝）
    M+博物館「個體・源流・表現」展覽：白南準《平方根》（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「個體・源流・表現」展覽︰比田井南谷《作品57-9》（右）、《作品26》（左）（張可兒攝）
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  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「個體・源流・表現」展覽：莫娜‧哈透姆《Kapan iki》（張可兒攝）
    M+博物館「個體・源流・表現」展覽：莫娜‧哈透姆《Kapan iki》（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「個體・源流・表現」展覽：周綠雲《激霰二》（張可兒攝）
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  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「博物館之夢」展覽：加百列《無題（OROXXO），L4-P01/L4-P04》（張可兒攝）
    M+博物館「博物館之夢」展覽：加百列《無題（OROXXO），L4-P01/L4-P04》（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「博物館之夢」展覽：小野洋子《誠信遊戲》（張可兒攝）
    M+博物館「博物館之夢」展覽：小野洋子《誠信遊戲》（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「博物館之夢」展覽：安迪‧華荷《錘子與鐮刀》（張可兒攝）
    M+博物館「博物館之夢」展覽：安迪‧華荷《錘子與鐮刀》（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「博物館之夢」展覽：鄭國谷《一分為二，二合為一4號》（張可兒攝）
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  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「博物館之夢」展覽：郝量《瀟湘八景─琳琅》（張可兒攝）
    M+博物館「博物館之夢」展覽：郝量《瀟湘八景─琳琅》（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    M+博物館「博物館之夢」展覽：袁旃《山河並壽》（張可兒攝）
    M+博物館「博物館之夢」展覽：袁旃《山河並壽》（張可兒攝）
  • 相片日期：2021年11月17日
    （張可兒攝）
    （張可兒攝）