圖看東京殘奧健兒發光發熱

-
男子羽毛球SH6級（短肢組）：港將朱文佳在男子單打羽毛球SH6級奪得銀牌。（路透社）
-
男子羽毛球SH6級（短肢組）：港將朱文佳在男子單打羽毛球SH6級奪得銀牌。（路透社）
-
男子羽毛球WH2級（輪椅組）：港將陳浩源在男子羽毛球WH2級（輪椅組）單打賽奪得銅牌。（法新社）
-
男子羽毛球WH2級（輪椅組）：港將陳浩源在男子羽毛球WH2級（輪椅組）單打賽奪得銅牌。（法新社）
-
硬地滾球個人賽BC4級：港將梁育榮奪銅。（路透社）
-
硬地滾球個人賽BC2級：港將楊曉林（路透社）
-
輪椅花劍女子團體：港將吳舒婷（左）（路透社）
-
射箭複合弓公開組：港將危家銓（路透社）
-
女子乒乓球TT11級：王婷莛摘銅。（路透社）
-
女子100米蝶泳：港將陳睿琳（路透社）
-
男子射箭：比利時選手Piotr Van Montagu（路透社）
-
輪椅網球單打：澳洲選手Dylan Alcott將於項目爭冠。（路透社）
-
男子跳遠T47級：中國選手王浩名列第五（路透社）
-
女子田徑100米T11級：盲人選手與領跑員（路透社）
-
女子田徑200米T64級（路透社）
-
女子輪椅籃球四強賽：德國選手Svenja Mayer（路透社）
-
男子50米蛙泳SB2級：澳洲選手Grant Patterson贏得銀牌。（路透社）
-
公路單車C5級：英國選手Sarah Storey贏得金牌。（路透社）
-
場地單車C1級：俄羅斯奧委會選手Mikhail Astashov贏得金牌。（路透社）
-
男子乒乓球：埃及選手Ibrahim Elhusseiny Hamadtou（路透社）
-
女子100米蛙泳S9級獎牌得主：（左起）銀牌得主西班牙Nuria Marques Soto、金牌得主美國Hannah Aspden、銅牌得主新西蘭Sophie Pascoe。（路透社）
-
五人制盲人足球：巴西隊隊員入球後歡呼。（路透社）
-
女子盲人門球：土耳其選手Sevda Altunoluk（路透社）
-
男子輪椅籃球：阿爾及利亞隊（白衣）對戰美國隊（藍衣）（路透社）
-
女子坐式排球：盧旺達隊（路透社）
-
女子力量舉重86公斤級：尼日利亞選手Folashade Oluwafemiayo（路透社）
-
男子田徑100米T64級（路透社）
-
女子田徑100米T11級：中國選手劉翠青（右）及領跑員徐冬林（左）（路透社）
-
男子田徑100米T33級：英國選手Andrew Small贏得金牌。（路透社）
-
女子盲人門球：美國選手Amanda Dennis（路透社）
-
女子跳遠T12級：日本選手Uran Sawada（路透社）
-
男子跳高T47級：印度選手Ram Pal（路透社）
-
男子田徑100米T64級（路透社）
-
男子田徑400米T11級：納米比亞選手Ananias Shikongo及領跑員Sem Shimanda（路透社）
-
男子輪椅花劍團體賽金牌爭奪戰：中國選手孫剛（左）對戰英國選手Piers Gilliver（右）（路透社）
-
女子輪椅花劍團體賽：匈牙利隊贏得銅牌。圖為匈牙利選手Eva Andrea Hajmasi。（路透社）
-
男子田徑400米T54級（路透社）
-
女子田徑800米T54級得獎選手：（左起）銀牌得主美國Tatyana McFadden、金牌得主瑞士Manuela Schaer、銅牌得主美國Susannah Scaroni（路透社）
-
輪椅欖球：美國隊（左）與英國隊（右）爭奪金牌之戰（路透社）
-
女子50米自由泳S11級：中國選手馬佳贏得金牌。（路透社）
-
男子跳遠T63級：南非選手Ntando Mahlangu（路透社）
-
射箭：美國選手Matt Stutzman（路透社）
-
男子田徑5000米T54級：瑞士選手Marcel Hug贏得金牌。（路透社）
-
女子跳遠T64級：荷蘭選手Fleur Jongy贏得金牌。（路透社）
-
女子跳遠T64級：荷蘭選手Fleur Jongy贏得金牌。（路透社）
-
女子輪椅花劍：意大利選手Beatrice Maria Vio贏得個人賽金牌。（路透社）
-
男子盲人門球：德國隊（路透社）
-
女子200米混合泳SM8級（路透社）
-
輪椅網球：日本選手Shingo Kunieda（紅黃衣者）對戰斯洛伐克選手Marek Gergely。（路透社）
-
男子100米蛙泳SB5級：巴西選手Roberto Alcalde Rodriguez（路透社）