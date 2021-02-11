圖看東京殘奧健兒發光發熱

東京殘疾人奧運會9月5日晚上閉幕，港隊已戰畢今屆所有賽事，以2銀3銅謝幕。本圖輯展示各國及地區的運動員克服身體限制展現無比毅力，在賽場上發光發熱。（圖：路透社、法新社）

東京殘奧港將 相關報道：

羽毛球｜朱文佳奪銀

羽毛球｜陳浩源摘銅

硬地滾球｜梁育榮劉慧茵混雙奪銀

硬地滾球｜梁育榮奪銅

女子乒乓｜王婷莛摘銅

輪椅花劍｜余翠怡領軍力戰贏掌聲

東京殘奧 知多啲：

「Paralympic」的由來

硬地滾球部分組別可設助手 輪椅羽毛球賽事需在木地板進行

失明泳手轉池衝終點獲敲背部提醒 殘疾泳手可選跳台或水中出發

殘奧、特奧、聽奧大不同