東京奧運直擊：中日美獎牌榜之爭 泳池鬥到乒乓球館

截至7月29日晚上10時，中國以15金7銀9銅領先獎牌榜，東道主日本以15金4銀6銅居次席，美國則以14金14銀10銅排第三。（明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊）

 

  • 相片日期：2021年8月2日
    日本隊球手伊藤美誠（圖）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨，贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
    日本隊球手伊藤美誠（圖）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨，贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    日本隊球手伊藤美誠（圖）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨，贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
    日本隊球手伊藤美誠（圖）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨，贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    日本隊球手伊藤美誠（圖）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨，贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
    日本隊球手伊藤美誠（圖）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨，贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    日本隊球手伊藤美誠（圖）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨，贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
    日本隊球手伊藤美誠（圖）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨，贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    日本隊球手伊藤美誠（左）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨（右），贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
    日本隊球手伊藤美誠（左）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨（右），贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    日本隊球手伊藤美誠（圖）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨，贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
    日本隊球手伊藤美誠（圖）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨，贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    日本隊球手伊藤美誠（圖）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨，贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
    日本隊球手伊藤美誠（圖）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨，贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    乒乓球女單獎牌戰（楊柏賢攝）
    乒乓球女單獎牌戰（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    乒乓球女單獎牌戰（楊柏賢攝）
    乒乓球女單獎牌戰（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    中國球手陳夢以局數4：2擊敗隊友孫穎莎，贏得乒乓球女單金牌。（楊柏賢攝）
    中國球手陳夢以局數4：2擊敗隊友孫穎莎，贏得乒乓球女單金牌。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    中國球手陳夢（左）以局數4：2擊敗隊友孫穎莎（右），贏得乒乓球女單金牌。（楊柏賢攝）
    中國球手陳夢（左）以局數4：2擊敗隊友孫穎莎（右），贏得乒乓球女單金牌。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    中國球手陳夢（左）以局數4：2擊敗隊友孫穎莎（右），贏得乒乓球女單金牌。（楊柏賢攝）
    中國球手陳夢（左）以局數4：2擊敗隊友孫穎莎（右），贏得乒乓球女單金牌。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    中國球手陳夢（圖）以局數4：2擊敗隊友孫穎莎，贏得乒乓球女單金牌。（楊柏賢攝）
    中國球手陳夢（圖）以局數4：2擊敗隊友孫穎莎，贏得乒乓球女單金牌。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    中國球手馬龍（圖）以局數4：3險勝德國隊的奧查洛夫，晉級乒乓球男單決賽。（楊柏賢攝）
    中國球手馬龍（圖）以局數4：3險勝德國隊的奧查洛夫，晉級乒乓球男單決賽。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    中國球手馬龍（右）以局數4：3險勝德國隊的奧查洛夫（左），晉級乒乓球男單決賽。（楊柏賢攝）
    中國球手馬龍（右）以局數4：3險勝德國隊的奧查洛夫（左），晉級乒乓球男單決賽。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    中國球手馬龍（圖）以局數4：3險勝德國隊的奧查洛夫，晉級乒乓球男單決賽。（楊柏賢攝）
    中國球手馬龍（圖）以局數4：3險勝德國隊的奧查洛夫，晉級乒乓球男單決賽。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    中國球手馬龍（左）以局數4：3險勝德國隊的奧查洛夫（右），晉級乒乓球男單決賽。（楊柏賢攝）
    中國球手馬龍（左）以局數4：3險勝德國隊的奧查洛夫（右），晉級乒乓球男單決賽。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    中國球手馬龍（左）以局數4：3險勝德國隊的奧查洛夫（右），晉級乒乓球男單決賽。（楊柏賢攝）
    中國球手馬龍（左）以局數4：3險勝德國隊的奧查洛夫（右），晉級乒乓球男單決賽。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    中國泳手張雨霏（圖）贏得女子200米蝶泳金牌，兼打破奧運紀錄。（楊柏賢攝）
    中國泳手張雨霏（圖）贏得女子200米蝶泳金牌，兼打破奧運紀錄。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    中國泳手張雨霏（右）贏得女子200米蝶泳金牌，兼打破奧運紀錄。（楊柏賢攝）
    中國泳手張雨霏（右）贏得女子200米蝶泳金牌，兼打破奧運紀錄。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    美國「新水怪」積素（圖）在非主項的男子100米自由泳，贏得個人首面單項金牌。（楊柏賢攝）
    美國「新水怪」積素（圖）在非主項的男子100米自由泳，贏得個人首面單項金牌。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    美國隊（圖）出戰女子4X200米自由泳接力決賽。（楊柏賢攝）
    美國隊（圖）出戰女子4X200米自由泳接力決賽。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    中國隊（左）以破世界紀錄時間擊敗美國隊（右）及澳洲隊（中），贏得女子4X200米自由泳接力金牌。（楊柏賢攝）
    中國隊（左）以破世界紀錄時間擊敗美國隊（右）及澳洲隊（中），贏得女子4X200米自由泳接力金牌。（楊柏賢攝）
  • 相片日期：2021年8月2日
    中國隊（左）以破世界紀錄時間擊敗美國隊及澳洲隊（右），贏得女子4X200米自由泳接力金牌。（楊柏賢攝）
    中國隊（左）以破世界紀錄時間擊敗美國隊及澳洲隊（右），贏得女子4X200米自由泳接力金牌。（楊柏賢攝）