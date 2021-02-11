東京奧運直擊：中日美獎牌榜之爭 泳池鬥到乒乓球館

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日本隊球手伊藤美誠（圖）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨，贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
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日本隊球手伊藤美誠（圖）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨，贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
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日本隊球手伊藤美誠（圖）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨，贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
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日本隊球手伊藤美誠（圖）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨，贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
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日本隊球手伊藤美誠（左）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨（右），贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
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日本隊球手伊藤美誠（圖）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨，贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
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日本隊球手伊藤美誠（圖）以局數4：1擊敗新加坡隊的于夢雨，贏得乒乓球女單銅牌。（楊柏賢攝）
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乒乓球女單獎牌戰（楊柏賢攝）
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乒乓球女單獎牌戰（楊柏賢攝）
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中國球手陳夢以局數4：2擊敗隊友孫穎莎，贏得乒乓球女單金牌。（楊柏賢攝）
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中國球手陳夢（左）以局數4：2擊敗隊友孫穎莎（右），贏得乒乓球女單金牌。（楊柏賢攝）
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中國球手陳夢（左）以局數4：2擊敗隊友孫穎莎（右），贏得乒乓球女單金牌。（楊柏賢攝）
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中國球手陳夢（圖）以局數4：2擊敗隊友孫穎莎，贏得乒乓球女單金牌。（楊柏賢攝）
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中國球手馬龍（圖）以局數4：3險勝德國隊的奧查洛夫，晉級乒乓球男單決賽。（楊柏賢攝）
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中國球手馬龍（右）以局數4：3險勝德國隊的奧查洛夫（左），晉級乒乓球男單決賽。（楊柏賢攝）
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中國球手馬龍（圖）以局數4：3險勝德國隊的奧查洛夫，晉級乒乓球男單決賽。（楊柏賢攝）
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中國球手馬龍（左）以局數4：3險勝德國隊的奧查洛夫（右），晉級乒乓球男單決賽。（楊柏賢攝）
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中國球手馬龍（左）以局數4：3險勝德國隊的奧查洛夫（右），晉級乒乓球男單決賽。（楊柏賢攝）
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中國泳手張雨霏（圖）贏得女子200米蝶泳金牌，兼打破奧運紀錄。（楊柏賢攝）
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中國泳手張雨霏（右）贏得女子200米蝶泳金牌，兼打破奧運紀錄。（楊柏賢攝）
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美國「新水怪」積素（圖）在非主項的男子100米自由泳，贏得個人首面單項金牌。（楊柏賢攝）
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美國隊（圖）出戰女子4X200米自由泳接力決賽。（楊柏賢攝）
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中國隊（左）以破世界紀錄時間擊敗美國隊（右）及澳洲隊（中），贏得女子4X200米自由泳接力金牌。（楊柏賢攝）
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中國隊（左）以破世界紀錄時間擊敗美國隊及澳洲隊（右），贏得女子4X200米自由泳接力金牌。（楊柏賢攝）