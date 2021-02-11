英國威廉王子凱特結婚10周年　重溫二人甜蜜溫馨時刻

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2021年4月29日，英國威廉王子與凱特結婚10周年，英國王室發放兩人近照（右圖）紀念。2011年4月29日，威廉與凱特在西敏寺大教堂舉行婚禮（左圖）。（法新社資料圖片/Kensington Royal Twitter圖片）
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2021年4月29日，英國威廉王子（左）與凱特（右）結婚10周年。英國肯辛頓宮發放照片紀念。（Kensington Royal Twitter圖片）
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2021年4月29日，英國威廉王子（右）與凱特（左）結婚10周年。英國肯辛頓宮發放照片紀念。（Kensington Royal Twitter圖片）
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2021年4月27日，威廉王子（左）和凱特（右）到訪位於英格蘭東北部的杜倫。（法新社資料圖片）
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2021年4月27日，威廉王子（左）和凱特（右）到訪位於英格蘭東北部的杜倫。（法新社資料圖片）
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2021年4月27日，威廉王子（左）和凱特（右）到訪位於英格蘭東北部的杜倫。（法新社資料圖片）
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2021年4月21日，威廉王子 (左) 與凱特 (中) 參觀航空青年團East Ham Air Cadets。（Kensington Royal Twitter圖片）
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2020年8月5日，威廉和凱特出席活動。（Kensington Royal Twitter圖片）
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2020年2月2日，威廉王子（左）和凱特（右）在倫敦出席第73屆英國電影學院獎（BAFTA）。（法新社資料圖片）
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2020年1月27日，威廉王子（左）和凱特（右）出席Holocaust Memorial Day紀念活動。（法新社資料圖片）
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2020年1月20日，威廉王子（左）和凱特（右）在英國白金漢宮接待客人。（法新社資料圖片）
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2020年12月11日，英國威廉王子（右二）、凱特（右四）拖着喬治小王子（右一）、夏洛特小公主（右三）與路易小王子（右五），踏上紅地氈。（法新社資料圖片）
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2020年12月11日，英國威廉王子（右二）和凱特（右四）拖着喬治小王子（右一）、夏洛特小公主（右三）與路易小王子（左一），踏上紅地氈。（法新社資料圖片）
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2020年9月27日，肯辛頓宮在社交網站發放英國威廉王子、凱特、三名子女，與大衛艾登堡爵士（左）的合照。（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter圖片）
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2019年6月8日，威廉王子（後排紅衣）、凱特（後排右）與三名子女喬治小王子（前排左）、夏洛特小公主（前排右）、路易小王子（手抱者）在白金漢宮陽台觀看英國皇家空軍表演。（法新社資料圖片）
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2019年10月17日，威廉王子和凱特首次訪問巴基斯坦，二人參觀當地一間清真寺。（Kensington Royal Twitter圖片）
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2019年10月16日，威廉王子和凱特首次訪問巴基斯坦。（法新社資料圖片）
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2019年10月16日，威廉王子和凱特首次訪問巴基斯坦。（法新社資料圖片）
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2019年10月16日，威廉王子和凱特首次訪問巴基斯坦。（法新社資料圖片）
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2019年10月15日，威廉王子和凱特首次訪問巴基斯坦。兩人同穿深綠色服裝，乘坐當地交通工具Tuk Tuk出席歡迎儀式。（法新社資料圖片）
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2019年10月15日，威廉王子和凱特首次訪問巴基斯坦。（法新社資料圖片）
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2018年12月，英國王室發布威廉王子和凱特全家福。（Kensington Royal Instagram圖片）
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2018年2月，威廉王子和凱特外訪挪威，並到訪挪威奧斯陸滑雪場。（法新社資料圖片）
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2018年2月，威廉王子和凱特外訪挪威。（Kensington Royal Twitter圖片）
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2018年，威廉王子和凱特外訪挪威。凱特（背向鏡頭者）拿起雪球擲向威廉王子。（法新社資料圖片）
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2018年，威廉王子和凱特外訪挪威。（法新社資料圖片）
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2018年，威廉王子和凱特外訪瑞典。（Kensington Palace twitter圖片）
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2018年，威廉王子和凱特外訪瑞典。（法新社資料圖片）
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2018年，威廉王子和凱特外訪瑞典。（法新社資料圖片）
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2018年，威廉王子 (前排左) 和凱特 (前排右) 出席英國電影學院獎頒獎禮。(法新社資料圖片)
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2017年7月20日，威廉王子和凱特在德國柏林出席晚宴。（法新社資料圖片）
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2017年7月21日，威廉王子與凱特到訪德國漢堡，受到群眾熱烈歡迎。（法新社資料圖片）
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2017年7月20日，威廉王子與凱特到訪德國海德堡。（法新社資料圖片）
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2017年7月20日，威廉王子和凱特訪問德國。（法新社資料圖片）
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2017年7月20日，威廉王子和凱特在德國柏林出席晚宴。（法新社資料圖片）
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2017年7月20日，威廉王子與凱特到訪德國海德堡。（法新社資料圖片）
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2017年7月20日，威廉王子和凱特到訪德國海德堡。（法新社資料圖片）
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2017年7月19日，威廉王子和凱特在德國柏林出席活動。（Kensington Palace Twitter圖片）
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2017年7月19日，威廉王子和凱特在德國柏林出席活動。（法新社資料圖片）
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威廉王子和凱特參觀the Holocaust Memorial。（Kensington Royal Twitter圖片）
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2017年7月19日，威廉王子一家外訪，離開波蘭轉往德國，抵達柏林。（法新社資料圖片）
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2017年3月17日，威廉王子與凱特在倫敦出席聖帕特里克節閱兵儀式。（法新社資料圖片）
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威廉王子與凱特在德國柏林勃蘭登堡門前留影。（法新社資料圖片）
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威廉王子與凱特在德國柏林勃蘭登堡門前留影。（法新社資料圖片）
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2017年7月17日，威廉王子和凱特展開為期5日的波蘭及德國訪問，喬治小王子和夏洛特小公主也有同行。（法新社資料圖片）
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2017年7月18日，威廉王子和凱特（法新社資料圖片）
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2017年7月18日，威廉王子和凱特（法新社資料圖片）
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2017年3月，威廉王子和凱特訪問法國。（法新社資料圖片）
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2017年3月，威廉王子和凱特訪問法國，在巴黎鐵塔前留影。（法新社資料圖片）
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2017年3月，威廉王子和凱特（法新社資料圖片）
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2017年3月，威廉王子和凱特在法國出席晚宴。（Kensington Royal Twitter圖片）
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2017年3月，威廉王子和凱特在法國出席晚宴。（法新社資料圖片）
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2017年3月，威廉王子和凱特訪問法國。（法新社資料圖片）
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2016年，威廉王子一家訪問加拿大。（法新社資料圖片）
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2016年，威廉王子一家訪問加拿大。（法新社資料圖片）
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2016年9月，威廉與凱特訪問加拿大。（法新社資料圖片）
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2016年9月，威廉與凱特訪問加拿大大熊雨林。（The Royal Family Instagram圖片）
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2016年9月，威廉與凱特訪問加拿大。（法新社資料圖片）
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2016年9月，威廉與凱特到訪加拿大海達格爾島，了解當地歷史文化。（法新社資料圖片）
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2016年9月，威廉與凱特飛抵加拿大白馬市。（法新社資料圖片）
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威廉王子與凱特（The Royal Family網站圖片）
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2016年，威廉王子與凱特滑雪度假。（The Royal Family facebook/Press Association）
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2016年，威廉王子與凱特到訪印度。（kensingtonroyal instagram圖片）
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2016年，威廉王子與凱特外訪。（The Royal Family facebook/Press Association）
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2016年4月，威廉與凱特出訪不丹。（法新社資料圖片）
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英國威廉王子、凱特、喬治小王子和夏洛特小公主。（The Royal Family facebook圖片）
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英國劍橋公爵伉儷威廉王子、凱特和兩名孩子滑雪度假。（The Royal Family facebook圖片）
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左起：劍橋公爵夫人凱特、夏洛特小公主、喬治小王子與威廉王子（法新社資料圖片）
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2015年5月，威廉王子及凱特再添一名小公主。（法新社資料圖片）
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2015年7月，夏洛特小公主受洗，凱特（左一）抱着小公主，威廉王子（右一）抱着喬治小王子合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
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2013年7月，凱特初為人母，誕下喬治小王子。（法新社資料圖片）
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2012年，威廉王子與凱特（法新社資料圖片）
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2011年4月29日，英國威廉王子（左）與凱特（右）在西敏寺大教堂結婚。（法新社資料圖片）
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威廉王子及凱特於2011年4月29日舉行婚禮。（2011年資料圖片）
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威廉王子及凱特2011年4月29日舉行婚禮，兩人在白金漢宮陽台親吻。（2011年資料圖片）
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威廉王子及凱特2011年4月結婚。（2011年資料圖片）
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威廉王子、凱特與花仔花女合照。（2011年資料圖片）