英國威廉王子凱特結婚10周年　重溫二人甜蜜溫馨時刻

2021年4月29日，英國威廉王子與凱特結婚10周年，英國王室發放兩人近照（右圖）紀念。2011年4月29日，威廉與凱特在西敏寺大教堂舉行婚禮（左圖）。（法新社資料圖片/Kensington Royal Twitter圖片）

2021年4月29日，英國威廉王子（左）與凱特（右）結婚10周年。英國肯辛頓宮發放照片紀念。（Kensington Royal Twitter圖片）

2021年4月29日，英國威廉王子（右）與凱特（左）結婚10周年。英國肯辛頓宮發放照片紀念。（Kensington Royal Twitter圖片）

2021年4月21日，威廉王子 (左) 與凱特 (中) 參觀航空青年團East Ham Air Cadets。（Kensington Royal Twitter圖片）

2020年8月5日，威廉和凱特出席活動。（Kensington Royal Twitter圖片）

2020年1月27日，威廉王子（左）和凱特（右）出席Holocaust Memorial Day紀念活動。（法新社資料圖片）

2020年9月27日，肯辛頓宮在社交網站發放英國威廉王子、凱特、三名子女，與大衛艾登堡爵士（左）的合照。（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter圖片）

2019年10月17日，威廉王子和凱特首次訪問巴基斯坦，二人參觀當地一間清真寺。（Kensington Royal Twitter圖片）

2018年12月，英國王室發布威廉王子和凱特全家福。（Kensington Royal Instagram圖片）

2018年2月，威廉王子和凱特外訪挪威。（Kensington Royal Twitter圖片）

2018年，威廉王子和凱特外訪瑞典。（Kensington Palace twitter圖片）

2018年，威廉王子 (前排左) 和凱特 (前排右) 出席英國電影學院獎頒獎禮。(法新社資料圖片)

2017年7月19日，威廉王子和凱特在德國柏林出席活動。（Kensington Palace Twitter圖片）

威廉王子和凱特參觀the Holocaust Memorial。（Kensington Royal Twitter圖片）

2017年3月，威廉王子和凱特在法國出席晚宴。（Kensington Royal Twitter圖片）

2016年9月，威廉與凱特訪問加拿大大熊雨林。（The Royal Family Instagram圖片）

威廉王子與凱特（The Royal Family網站圖片）

2016年，威廉王子與凱特滑雪度假。（The Royal Family facebook/Press Association）

2016年，威廉王子與凱特外訪。（The Royal Family facebook/Press Association）

英國威廉王子、凱特、喬治小王子和夏洛特小公主。（The Royal Family facebook圖片）

英國劍橋公爵伉儷威廉王子、凱特和兩名孩子滑雪度假。（The Royal Family facebook圖片）