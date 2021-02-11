內地10年最強沙塵暴　京城漫天黃沙

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3月15日，北京遭遇近10年最強沙塵暴天氣，京城黃沙漫天。圖為沙塵中的故宮。（中新社）
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3月15日，北京遭遇強沙塵暴天氣，市民在沙塵天氣中戴着紗巾出行。（中通社）
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3月15日，北京遭遇強沙塵暴天氣，天空一片昏黃。（中新社）
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3月15日，北京遭遇強沙塵暴天氣，北京天壇公園籠罩在沙塵中。（中新社）
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3月15日，北京遭遇強沙塵暴天氣，圖為沙塵中的故宮。（中新社）
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3月15日，北京遭遇強沙塵暴天氣，圖為北京國家大劇院。（中新社）
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3月15日，北京遭遇強沙塵暴天氣，北京故宮角樓籠罩在沙塵中。（中新社）
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3月15日，北京遭遇強沙塵暴天氣。（中新社）
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3月15日，北京遭遇強沙塵暴天氣，市民在沙塵天氣中戴着紗巾出行。（中新社）
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3月15日，北京遭遇強沙塵暴天氣，一架高鐵列車從北京永定門經過。（中新社）
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3月15日，北京遭遇強沙塵暴天氣。（中新社）
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3月15日，內地北方省市出現沙塵暴，山西省太原市有市民戴口罩在戶外活動。（中新社）
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3月15日，內地北方省市出現沙塵暴，山西省太原市能見度極低。（中新社）
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3月15日，內地北方省市出現沙塵暴，山西省太原市有學生戴口罩上學。（中新社）
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3月15日，內地北方省市出現沙塵暴，寧夏銀川市民戴口罩出行。（中通社）
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3月15日，內地北方省市出現沙塵暴，圖為河北石家莊。（中新社）
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3月15日，內地北方省市出現沙塵暴，天津有市民在沙塵天氣中出行。（中通社）
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3月15日，內蒙古呼和浩特市遭遇沙塵暴。（新華社）
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3月15日，內蒙古呼和浩特市遭遇沙塵暴。（新華社）