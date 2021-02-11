內地10年最強沙塵暴　京城漫天黃沙

內地北部3月15日遭遇近10年來最強沙塵暴吹襲。受冷空氣和蒙古氣旋影響，內地新疆、內蒙古、山西、北京等多個省市出現沙塵暴，漫天黃沙掩至。北京市內能見度只有數百米，故宮、天安門城樓等地標建築均隱藏在滿天黃沙後，使人難窺全貌。據北方地區遙感圖顯示，今次沙塵暴起源於蒙古南部。中國氣象局監測預計，19至20日到來的冷空氣可能會再帶來一次沙塵天氣，不過強度會比較弱。（圖片：新華社、中通社、中新社）

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