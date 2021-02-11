春回大地　鳥語花香

春回大地，各地春花盛放，吸引不少雀鳥飛來覓食，形成一道美麗的風景。（圖片：新華社）

  • 相片日期：2021年3月3日
    春暖花開，鳥兒愛在花叢徘徊。圖為湖南省衡陽市雁峰區五星村。（新華社）
    春暖花開，鳥兒愛在花叢徘徊。圖為湖南省衡陽市雁峰區五星村。（新華社）
  • 相片日期：2021年3月3日
    2021年2月27日，印度特里普拉邦（Tripura）首府Agartala的郊外，鳥兒在啄食花蜜。（新華社）
    2021年2月27日，印度特里普拉邦（Tripura）首府Agartala的郊外，鳥兒在啄食花蜜。（新華社）
  • 相片日期：2021年3月3日
    2021年2月27日，印度特里普拉邦（Tripura）首府Agartala的郊外，鳥兒在啄食花蜜。（新華社）
    2021年2月27日，印度特里普拉邦（Tripura）首府Agartala的郊外，鳥兒在啄食花蜜。（新華社）
  • 相片日期：2021年3月3日
    2021年2月27日，印度特里普拉邦（Tripura）首府Agartala的郊外，鳥兒在啄食花蜜。（新華社）
    2021年2月27日，印度特里普拉邦（Tripura）首府Agartala的郊外，鳥兒在啄食花蜜。（新華社）
  • 相片日期：2021年3月3日
    2021年2月27日，印度特里普拉邦（Tripura）首府Agartala的郊外，鳥兒在啄食花蜜。（新華社）
    2021年2月27日，印度特里普拉邦（Tripura）首府Agartala的郊外，鳥兒在啄食花蜜。（新華社）
  • 相片日期：2021年3月3日
    2021年2月19日，在湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣，小鳥在花間覓食。（新華社）
    2021年2月19日，在湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣，小鳥在花間覓食。（新華社）
  • 相片日期：2021年3月3日
    2021年2月19日，江蘇省南京市玄武湖畔的情侶園，一隻相思鳥落在枝頭。（新華社）
    2021年2月19日，江蘇省南京市玄武湖畔的情侶園，一隻相思鳥落在枝頭。（新華社）
  • 相片日期：2021年3月3日
    2021年2月19日，江蘇省南京市玄武湖畔的情侶園。（新華社）
    2021年2月19日，江蘇省南京市玄武湖畔的情侶園。（新華社）
  • 相片日期：2021年3月3日
    2021年2月19日，江蘇省南京市玄武湖畔的情侶園。（新華社）
    2021年2月19日，江蘇省南京市玄武湖畔的情侶園。（新華社）
  • 相片日期：2021年3月3日
    2021年2月19日，江蘇省南京市玄武湖畔的情侶園，一隻相思鳥在花叢中飛舞。（新華社）
    2021年2月19日，江蘇省南京市玄武湖畔的情侶園，一隻相思鳥在花叢中飛舞。（新華社）
  • 相片日期：2021年3月3日
    2021年2月22日，湖南省衡陽市高新區，一隻小鳥在花枝間停歇。（新華社）
    2021年2月22日，湖南省衡陽市高新區，一隻小鳥在花枝間停歇。（新華社）
  • 相片日期：2021年3月3日
    2021年2月22日，湖南省衡陽市雁峰區五星村。（新華社）
    2021年2月22日，湖南省衡陽市雁峰區五星村。（新華社）
  • 相片日期：2021年3月3日
    2021年2月22日，湖南省衡陽市雁峰區五星村。（新華社）
    2021年2月22日，湖南省衡陽市雁峰區五星村。（新華社）
  • 相片日期：2021年3月3日
    2021年2月19日，江蘇省南京市玄武湖畔的情侶園。（新華社）
    2021年2月19日，江蘇省南京市玄武湖畔的情侶園。（新華社）